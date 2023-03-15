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15 марта, среда | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
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В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
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Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
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ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске
Bild назвала занятую российскими войсками систему укреплений в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе
Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска России «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
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Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
The Washington Post: ВСУ страдают от пессимизма и непрофессионализма
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Надежды на контрнаступление ВСУ разбиваются о «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров, пишет газета The Washington Post. Колоссальные потери вынуждают Киев бросать в пекло сражений неподготовленных новобранцев. Заявления руководства Украины об успехах в конфликте с Россией все больше расходятся с пессимистическими настроениями солдат на фронте.
Качество личного состава вооруженных сил Украины заметно снизилось в результате годичных потерь, пишет издание The Washington Post. Отмечается, что офис Зеленского пытается держать в тайне точные данные об убитых или раненых солдатах ВСУ. Однако работы по привлечению новых военнослужащих активно ведутся по всей территории страны.
«Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, познавший полгода сражений и только приехавший с полигона – совершенно разные люди. К сожалению, опытных бойцов становится все меньше и меньше», – цитирует газета командира батальона 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Купол».
Он отмечает, что его батальон изменился до неузнаваемости. Из 500 солдат около 100 были убиты в бою, а 400 – ранены. «Текучка» в подразделении фактически достигла 100%. «Купол» рассказывает, что руководство ВСУ не дает ему времени на подготовку прибывших новобранцев, из-за чего их приходится направлять в сражения без тренировок.
«Они ни разу не бросали гранату, боятся звука выстрелов, бегут с поля боя», – акцентирует полковник. Он также отметил, что войска ощущают острую нехватку боеприпасов. В частности, практически полностью отсутствуют снаряды для американского гранатомета Мk19. Наблюдается истощение артиллерийских запасов и, несмотря на многие заявления политиков, США не в состоянии решить сложившуюся проблему дефицита.
Схожие проблемы описывает и украинский рядовой Дмитрий. По его словам, большинство сослуживцев являются «несчастными новобранцами», которые боятся «выходить из окопов». Он рассказывает, что
панические атаки во время обстрелов превращаются в «эпидемию», охватывающую целые батальоны ВСУ.
Дмитрий подчеркивает, что побеги с позиций – достаточно частое явление в рядах ВСУ. Многие умирают в первые дни после приезда на фронт. По подсчетам Берлина, ВСУ уже потеряли около 120 тыс. человек. Таким образом, уже в ближайшее время численное и техническое превосходство России может стать фатальным для ВСУ.
Пессимизм все больше распространяется как на фронте, так и в правительственных кабинетах. Падение морального духа, а также нехватка личного состава приводят к тому, что офис Зеленского не может реализовать обещанное Западу контрнаступление. Меняется и восприятие помощи со стороны Вашингтона. Так, анонимный украинский чиновник признался, что поставки танков со стороны НАТО являются «чисто символическими».
Другой политик, также отказавшийся называть свое имя, признался, что все меньше людей из руководства верят в успех возможного наступления. Отмечается критическая нехватка техники и людей, а также общая трудность в защите удерживаемых позиций ВСУ. Издание пишет, что существенные прорывы неминуемо приведут к многотысячным жертвам, чего Украина на второй год боевых действий уже не может себе позволить.
При этом официальный Киев не перестает подогревать Запад оптимистическим взглядом на ситуацию. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуться на пляжи Крыма, а чиновники неоднократно говорили про «победный 2023 год».
Однако реальность не собирается подстраиваться под слова украинского руководства. Сообщается, что многие младшие офицеры, проходившие подготовку в США и странах НАТО последние девять лет, были убиты в ходе военных действий. Обучение новых кадров идет крайне медленно.
Так, Штаты лишь в январе текущего года начали готовить командиров ВСУ по программам общевойсковых боевых действий. Лишь один батальон численностью 650 человек прошел квалификационные курсы в Германии. Конечно, Великобритания и ЕС заявляют о готовности принять 20 тыс. и 30 тыс. новобранцев соответственно. Однако даже с учетом этих цифр, войскам Украины не сравниться в показателях с наступающими войсками ВС России, делает вывод The Washington Post.
Ранее стало известно, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По версии газеты, это может привести к критическому истощению запасов уже к лету или осени этого года.
В связи с этим вооруженным силам Украины рекомендуют использовать снаряды экономнее. С соответствующим заявлением выступал министр обороны Британии Бен Уоллес.
«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом... Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», – тогда заявил он.
Вашингтон также сообщал о намерении обучать ВСУ использовать артиллерийские боеприпасы с меньшей интенсивностью, отмечала газета Politico. Американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что для этого украинским военным надо лучше освоить маневрирование.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как конфликт на Украине заставил страны НАТО почувствовать последствия «снарядного голода» на себе.
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Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана
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Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.
«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.
«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.
Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.
В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
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Пушилин: Завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России
Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России
Завод «Востокмаш» в северной части Артемовска в ближайшее время полностью перейдет под контроль российских сил, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, сейчас ситуация остается сложной, но появились предпосылки, что завод полностью окажется под контролем российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что ситуация в самом городе сложная, бои идут за каждый метр, и он не видит вариантов для отступления ВСУ, так как все дороги простреливаются российскими силами.
Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Артемовск, несмотря на сложную ситуацию, украинские силы продолжат удерживать.
Херш не исключил вмешательства США в боевые действия на Украине
Херш не исключил участия США в боевых действиях на Украине в случае близкого поражения Киева
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США не исключают прямого участия в боевых действиях на Украине, если Киев окажется близок к поражению в конфликте с Россией, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир», – заявил Херш, не называя конкретные источники своей информации. Он сказал: «Это мы воюем с россиянами».
Херш напомнил о разгроме нацистов под Сталинградом и выразил сомнения в том, что стоит «ввязываться в драку» с Россией. «Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю», – заявил он. Херш полагает, что США «обманывают сами себя» относительно украинских событий и результатов конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, не используя «главные силы», передает РИА «Новости».
Говоря об имеющихся, по словам Херша, у Вашингтона замыслах прямого столкновения с Россией, журналист отметил формирования американских 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, которые направлены в Европу. Он заявил, что речь идет «о бригадах не о батальонах».
Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет отправлять американских военных на Украину даже в случае затягивания конфликта.
Экс-разведчик из США предсказал гибель «сотен тысяч» украинских военных
Бывший офицер разведки американской морской пехоты Риттер предсказал каждому украинскому военному смерть, ранение или плен
В ближайшие месяцы каждый украинский военный, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадет в плен. заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что говорит о «сотнях тысяч человек». Он считает, что украинские войска не смогут преодолеть российские оборонительные рубежи, так как наступление обернется для них «ужасающими потерями». По мнению Риттера, летом станет ясно, что Украина потерпела поражение – у нее закончатся как боеприпасы, так и мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».
Напомним, Риттер заявил, что западные страны не могут решить проблему нехватки боеприпасов у Украины. Когда боеприпасов не останется, для Украины «все будет кончено», сказал он.
ВС России начали укреплять позиции на Запорожском направлении
Балицкий: ВС России начали укреплять позиции на Запорожском направлении
Вооруженные силы России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если Вооруженные силы Украины приготовятся к наступлению, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, все полки и дивизии укомплектованы. Сейчас ВС России ждут противника, так как ударная группа ВСУ расположена в районе Запорожья, добавил Балицкий, напомнив, что боевые действия идут в районе Угледара и Артемовска.
К провокациям со стороны противника ВС России готовы, подчеркнул глава региона, передает ТАСС.
Ранее Балицкий заявил, что весной на Украине ожидается кризис, который приведет к мирному переходу к России Николаевской, Одесской областей и Запорожья.
Российские войска за сутки уничтожили 420 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили в зоне спецоперации 420 украинских военных, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Донецком направлении в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили 440 украинских военных.
Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ДНР
МО: Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР
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Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит истребитель МиГ-29 ВВС Украины.
В ведомстве добавили, что кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской народной республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой народной республики, а также Межирич Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 220 вертолетов и 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники
Напомним, 9 марта истребительной авиацией ВКС возле Вольнянска Запорожской области в воздушном бою был сбит МиГ-29 ВСУ.
Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников спецоперации
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации
Государственная дума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.
Новые поправки распространяют действие закона на добровольческие формирования, в частности, предусмотрена ответственность за распространение фейков о добровольческих формированиях, виновным будет вменяться уголовное преступление, передает ТАСС.
Отмечается, что за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, увеличен срок наказания с трех до пяти лет лишения свободы. Также увеличен до семи лет лишения свободы в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.
Кроме того, ст. 215.4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за незаконное проникновение на подземный или подводный объект, совершенное неоднократно. За такие нарушения может грозить штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
Зеленский обещал «усилить бахмутское направление»
Зеленский сообщил о согласии «всей ставки» с необходимостью «усилить бахмутское направление»
Группировку украинских войск, которая пытается удержать Артемовск (украинское название – Бахмут), решено усилить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что на «заседании ставки» были рассмотрены «доклады главкома, разведки, командующих направлений». Основное внимание, по его словам, уделили оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» и Бахмуту. Как заявил Зеленский, «четкая позиция всей ставки» заключается в том, что необходимо «усиливать это направление», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего Украины принято решение удерживать Артемовск.
Полиция задержала пытавшегося сжечь российский флаг жителя Херсонской области
В Херсонской области задержали пытавшегося сжечь российский флаг и едва не сгоревшего самого мужчину
Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России, но едва не загорелся сам, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД Медиа.
Задержанный безработный житель города Алешки Херсонской области ранее привлекался за пьяный дебош. В пьяном состоянии он пытался сжечь российский флаг под украинскую музыку, но пламя перекинулось под ноги нарушителя, создав угрозу возгорания его самого и домовладения, передает РИА «Новости».
По словам задержанного, он после распития спиртного ночью украл российский флаг с одного из зданий, и решил его поджечь. В доме у злоумышленника также нашли 20 коробок с коньяком. Полиция выясняет, где поджигатель мог их купить, поскольку в регионе действуют ограничения по продаже алкоголя.
Злоумышленник раскаялся и попросил прощения за свой поступок у всех россиян. Между тем, оказалось, что мужчина принимал участие в силовой операции Украины против жителей ДНР и ЛНР. Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом.
Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале 2022 года.
Российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Опубликована видеозапись ударов российских самоходных гаубиц «Мста-С» по замаскированным позициям ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны России.
Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы БПЛА. В состав расчетов входят мобилизованные военнослужащие, сообщает Минобороны в Telegram.
Напомним, Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» натовского комплекса ПВО, а также уничтожение «кочующей» реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г» наблюдательного пункта ВСУ.
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