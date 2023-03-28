Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 460 военнослужащих и наемников

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле пунктов Синьковка, Молчаново и Берестовое Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника составили до 65 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами штурмовой и армейской авиации подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника недалеко от Невского и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

Ликвидированы до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за последние сутки составили до 240 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, три бронетранспортера, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Новомихайловкой и Угледаром Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих, сообщил Конашенков.

В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены до 18 военнослужащих.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, перечислили в Минобороны.

Возле Давыдова Брода Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.

Средствами ПВО за сутки перехвачены 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Уничтожены 12 украинских беспилотников поблизости от пунктов Пологи Запорожской области, Рубежное, Голиково, Сватово ЛНР, Волноваха, Соледар, Владимировка ДНР и Великий Выселок Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.