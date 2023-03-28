Эксперт рассказал о позволяющей сбивать почти все снаряды GLSDB системе ПВО

Военный эксперт Кнутов объяснил значение первого перехвата «умной» ракеты GLSDB силами ПВО России

Факт перехвата снаряда GLSDB означает, что российская ПВО прошла этап накопления данных по этому боеприпасу, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Теперь, по его словам, предстоит научить сбивать эти снаряды не только ЗРК, но и комплексы РЭБ.

«Перехват GLSDB – событие знаковое. Этот снаряд представляет собой комбинацию реактивного двигателя от HIMARS и ракеты GBU-39. Она запускается с наземных установок с большой дальностью – до 150 км. Разработка крайне высокотехнологичная, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Прежде всего, стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать. Мы уже делали нечто подобное с HIMARS: военные пытались захватить ракеты на автоматическое сопровождение и производили запуск наших систем», – подчеркивает эксперт.

«В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.

«Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – резюмирует Кнутов.

Ранее стало известно, что силы российской ПВО успешно перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.

Напомним, в феврале США сообщили о решении передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км. Подобные снаряды теоретически позволили бы ВСУ атаковать Крым. При этом Пентагон оставил на усмотрение офиса Зеленского принятие решения об ударах по российскому полуострову.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное оружие, передаваемое ВСУ, не сможет повлиять на достижение Россией целей спецоперации на Украине.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВС РФ создает ПО для противодействия ракетам HIMARS.

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