В Госдуме предложили расценивать удары по Крыму ракетами США как объявление войны

Предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, уже сейчас «американским горе-политикам» нужно осознать, что шутки с Россией и бряцание оружием рядом с ее границами плохо закончатся для их государства, передает РИА «Новости».

Шеремет добавил, что американцам стоит «оставить при себе сказки насчет использования ракет по усмотрению Киева», заявив, что американские ракеты летят по указке Вашингтона.

Также депутат заметил, что настало время полностью перерубить коридоры, по которым Киеву поставляется западное оружие.

«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России... нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», – подчеркнул Шеремет.

Как, в свою очередь, отметил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, попытка киевского режима «отбить Крым» приведет только к страшному для Украины военному ответу.

Он добавил, что, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение.

Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.



