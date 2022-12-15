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США собрались передать Киеву средства для превращения обычных бомб в «умные»
Washington Post сообщила о планах США передать Украине оборудование для превращения неуправляемых бомб в «умные»
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Администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», заявили американские чиновники высокого ранга.
По словам чиновников, такие бомбы будут способны «поражать российские военные позиции с высокой степенью точности». В частности, речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут крепиться к разным видам оружия. Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден это предложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание пишет, что речь идет о разработанных в США комплектах JDAM, которые сами США применяли на бомбардировщиках и истребителях, оборудование может быть использовано для преобразования боеприпасов различного типа, в том числе запускаемых с земли, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что страны Запада обсуждают новую военную помощь Украине, которая, по их мнению, даст Киеву «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией. Кроме того, в СМИ не исключают поставок на Украину из США ЗРК Patriot.
Песков высказался о возможности присоединения Чернигова и Одессы
Песков заявил, что присоединение Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора людей
Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора жителей, но в первую очередь целью СВО является защита людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что первоочередной задачей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а вопрос о присоединении Одессы и Чернигова должны решать люди, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.
В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
В украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь
Новая волна мобилизации на Украине не исключена, поскольку ВСУ несут большие потери, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить, заявила замглавы Минобороны страны Анна Маляр.
Прогнозировать необходимость в новой мобилизации сложно, это зависит от потребности, ВСУ несут большие потери, нужно восстановление, и даже те, кто сейчас жив и не ранен, нуждаются в замене, заявила Маляр, передает ТАСС.
Также внимание замминистра обратили на то, что с работников многих предприятий и компаний снимают бронь.
Маляр призвала не паниковать и указала, что это «нормальный процесс мобилизации».
Согласно текущему указу, мобилизация должна завершиться 19 февраля. Ее объявили 25 февраля, она велась в Киеве и всех областях, ее действие продляли несколько раз, как и военное положение.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
В России оценили риски получения Украиной американской ЗРК Patriot
Военный эксперт Сивков: России нужно сорвать накопление Украиной ЗРК разного типа
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Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о готовности Вашингтона передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.
«Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», – отметил собеседник.
«Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.
«Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100-150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Как отмечает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.
Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны: президентом Байденом или министром обороны Остином. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.
Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре.
Издание The New York Times отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 1990-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot вооруженные силы Украины не смогут сразу же их использовать, потребуется нескольких месяцев для обучения. Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя.
Напомним, в 2019 году системы ПВО западных стран, в том числе комплексы Patriot, защищавшие энергетические объекты Саудовской Аравии, оказались бессильны против ракет и беспилотников, которые применялись йеменскими хуситами. Позднее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и защитить страну не смогли ни «Железный купол», ни американские системы Patriot.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
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Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
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В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
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Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
Пойманы корректировавшие огонь по красноярским полицейским украинцы в Херсонской области
Задержаны два украинских гражданина, причастных к смерти трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщил руководитель краевого ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Речицкий.
Оперативники получили сообщение о двух молодых людях, ведущих корректировку для ВСУ, первым был задержан 17-летний украинец Роман Литвинов, сообщил Речицкий, говорится на сайте ведомства.
Литвинов признался, что за деньги передавал куратору, связанному с украинскими военными, данные о местоположении ВС России и МВД в Голопристанском районе Херсонской области.
В ходе расследования выяснилось, что передававшим ВСУ данные о местоположении пункта временной дислокации оказался 18-летний украинский гражданин Ларион Лаврив. Он скрывался в Краснодарском крае. Вскоре его задержали и доставили в Херсонскую область.
Возбуждено уголовное дело.
В начале октября капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов получили смертельные ранения после ракетного удара в Херсонской области.
Президент Владимир Путин наградил их орденами Мужества посмертно.
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ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
В Краматорске уничтожен склад ВСУ с тысячами снарядов системы «Град»
В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО «Град» и более трех тысяч снарядов различного калибра, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Каменское Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с населенными пунктами Калинина и Ямполовка ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены три беспилотника у населенных пунктов Токмак, Переможное Запорожской области и Рачевка Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Недалеко от Кременной Луганской народной республики перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине
Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф
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Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.
«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.
«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.
«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.
«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.
«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.
«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.
«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», – заключил парламентарий.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.
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Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки трибунала по Украине
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Предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получила единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что в ЕС существует полемика о том, необходим ли орган помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине, передает РИА «Новости».
Боррель сообщил, что представил предложение о трибунале на заседании глав МИД ЕС 12 декабря, этот вопрос обсуждался, но без особого результата. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Ранее в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
Военнослужащие ликвидировали более 20 украинских боевиков, два танка, четыре единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ за сутки, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
Уточняется, что уничтожена военная техника: два танка (Т-72АВ и Т-64БВ), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сказано в сообщении. Потери в живой силе противника составили более 20 человек, передает ДАН.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике с 2014 года в 1,3 трлн рублей.
Марочко рассказал об ужасе у украинских танкистов
Танкисты ВСУ на линии боевого соприкосновения заявляют об отказе от выполнений приказов своего начальства, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Ситуация на фронте приводит в ужас украинских танкистов, бронетанковые группы отказываются выполнять приказы на Артемовском направлении, сказал представитель ведомства, передает РИА «Новости» заявление Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, танкисты сливают солярку, масло, начинают повреждать гусеницы.
Марочко уточнил, что ВСУ в основном пользуется танками Т-64, иногда командиры заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их продвигаться вперед.
Напомним, российский разведчик рассказывал о том, что танкистов ВСУ иногда заваривают внутри машин, «консервируя» их таким образом. Они пытаются отвернуть пушку, чтобы сдаться, и выстукивают по броне сигналы SOS.
Позже появились кадры с замурованными внутри танка танкистами ВСУ, все люки для их выхода были заварены.