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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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На чем разбогатеет Россия в будущем

Возрождающееся отечественное авиастроение тоже потенциально может стать экспортной отраслью Дмитрий Петроченко/РИА Новости
«Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат», говорит президент Путин, а глава Минфина Силуанов ищет способы увеличить долю России в «мировом экономическом пироге». Как могут быть реализованы эти амбициозные цели, что именно имел в виду Силуанов и какие пять отраслей должны стать движущей силой будущих достижений российской экономики? Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добивается Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...

Для России важны три главных флага ее государственности

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Три гигантских полотнища – флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – поднятые в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе, стали воплощением идеи целостности и неразрывности отечественной истории. Подробности...
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Украинские фейки испортились

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. Подробности...
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Два удара по Байдену

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

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    Эксперты: ВСУ при поддержке Польши попытаются повторить в Белоруссии белгородский сценарий
    ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ
    		  
    20 июня 2023, 08:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добивается Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?

    ВСУ разместили значительный контингент вдоль границы с Белоруссией и периодически пытаются прощупать обороноспособность республики. Об этом в понедельник сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он выразил надежду на то, что Украине «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными.

    Напомним, Белоруссия повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе еще осенью прошлого года. При этом на минувшей неделе президент республики Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды.

    Президент Белоруссии также отметил: представители западных стран не скрывают, что готовят на Украине националистические формирования для вооруженного свержения власти в Белоруссии. По его словам, эти формирования состоят «из мерзавцев всех мастей».

    Стоит отметить, что с началом спецоперации России на Украине в рядах ВСУ действительно появилось несколько белорусских формирований. Наиболее крупным стал батальон им. Кастуся Калиновского. Фактически группировка была собрана из радикалов, воевавших в Донбассе, и свежеприбывших новобранцев. Еще в 2014 году от командира Дениса Прохорова прозвучали первые лозунги о том, что сначала формирование «освободит Украину», а затем и Белоруссию.

    Позднее последователи этих идей стали объединяться в новые группировки разного масштаба с характерными названиями: «Погоня», «Террор», «Белорусский добровольческий корпус» и так далее. В экспертном сообществе отмечают – Украина готовится к новой авантюре. Судя по всему, противник может попытаться забросить ДРГ на территорию Белоруссии, чтобы сначала посеять панику среди местного населения, а затем попытаться совершить госпереворот. И все это происходит на фоне доставки первых ядерных зарядов из России в Белоруссию в ответ на агрессивные действия НАТО.

    «Очевидно, что для Украины Белоруссия представляет стратегическую угрозу.

    Причина тому – близость к Полесью, Киеву, Черниговской области. Кроме того, для них стратегически важно выбить Минск из альянса с Россией, пресечь весь тот спектр сотрудничества, который есть между нашими странами», – сказал Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии.

    «Поэтому можно сделать вывод, что Украина готовится к нападению на Белоруссию. Это будет в большей степени не военная, а медийная и политическая операция. Украинские власти наращивают контингент вооруженных сил близ границы с нашей страной, но вторжение регулярной армии маловероятно», – отметил он.

    «Скорее всего, речь пойдет о провокациях, терактах и забросах ДРГ на территорию Белоруссии. Я полагаю, что будет разыгран тот же сценарий, что и в Белгородской области. А приступят они к нему, как только почувствуют такую возможность», – рассуждает собеседник.

    «Цели ВСУ предельно ясны – политический террор и паника среди нашего населения. Они ставят на то, что белорусские власти не смогут должным образом отреагировать на нападение и тем самым продемонстрируют свою недееспособность. Кроме того, на Украине рассчитывают, что смогут спровоцировать внутренние протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко», – акцентировал Дзермант.

    «В свою очередь руководство Белоруссии осознает возможность такого развития событий и всячески готовится – усиливается охрана государственной границы, ведется постоянный мониторинг ситуации с южными рубежами. Так что Украине не стоит рассчитывать на успех», – отметил он.

    «Возможный переход государственной границы Белоруссии со стороны Украины для нас объективная реальность. ВСУ постоянно провоцируют пограничников. Они открыто, «набросом» минируют приграничную территорию. Одновременно ведется интенсивная разведка: как радиоэлектронная, так и визуальная, в том числе при помощи дронов. То есть налицо явный поиск слабых мест для последующего вторжения», – сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Эти угрозы воспринимаются Белоруссией серьезно. Вся наша граница усилена, создаются фортификационные сооружения, роются окопы, возводятся опорные пункты. Нам известно о планах украинской стороны по прорыву незаконных вооруженных формирований под флагом белорусской оппозиции на территорию страны. Судя по всему, план заключается в том, чтобы захватить один из районных центров, объявить о неподчинении центральному правительству и «призвать на помощь все мировое сообщество», – отмечает он.

    «Курирует данный план польская разведка, которая, надо признать, весьма квалифицированна. Они готовят боевиков для незаконных вооруженных формирований из бежавших оппозиционеров, которые сейчас получают боевой опыт, воюя против России на Украине. Но их сверхзадача – вторжение на территорию Белоруссии и свержение Лукашенко», – подчеркивает собеседник.

    «После событий 2020 года в Белоруссии образовалась определенная группа людей, которые посчитали, что мирным путем они Лукашенко с поста президента не снимут. Напомню, после того как власть овладела ситуацией, многие из радикалов сбежали. Теперь они составляют резерв для вооруженных формирований», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, Польша имеет достаточно большой ресурс для раскачивания ситуации в Белоруссии. У Варшавы есть развитая система СМИ, рассчитанная на оставшихся оппозиционеров. Украина же действует в лоб и готовит тех, кто намерен бороться против действующей власти в Минске вооруженным путем», – отмечает эксперт.

    «К сожалению, сейчас Белоруссия не обладает аналогичными ресурсами, чтобы вести подрывную работу на территории Польши. Ситуацию осложняет тот факт, что Варшаву поддерживают различные американские фонды. Также нельзя забывать и о белорусофобии, которая распространена на территории западного соседа так же, как и русофобия. Все это в совокупности делает ответные действия очень сложными», – резюмировал Алесин.
     
     
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