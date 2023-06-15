Лукашенко: Запад будет использовать нацформирования для свержения власти в Белоруссии

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ t.me/mod_russia
«Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...

Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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Мешает ли вам недосып работать?
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Отражен налет беспилотников на Крым Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре Набиуллина заявила о быстрой структурной перестройке российской экономики
    Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС Экс-советник Пентагона: ВСУ в ходе контрнаступления не добились успехов Украине потребовались поставки электроэнергии из Европы Девочки из Таджикистана утонули в Петергофе
    ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине МИД сделал демарш канадскому дипломату из-за планов Оттавы конфисковать Ан-124 Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ

    Главная тема


    Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

    герой россии


    Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

    «стамбульский пакет»


    Лавров пригрозил отказом продлить зерновую сделку

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Видео

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    реформа совбеза ООН


    Спасти США от краха может только Россия

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Лукашенко: Запад будет использовать нацформирования для свержения власти в Белоруссии

    Президент Белоруссии Лукашенко: Запад намерен использовать нацформирования для свержения власти в республике

    15 июня 2023, 12:23

    Текст: Александра Юдина

    Западные представители не скрывают, что готовят на Украине националистические формирования, которые готовят для вооруженного свержения власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

    По его словам, на Украине ведется активная подготовка нацформирований, состоящих «из мерзавцев всех мастей», передает БелТА.

    Ранее белорусский лидер заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее примененных США в Хиросиме и Нагасаки бомб.

    Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски
    		   
    14 июня 2023, 18:46
    Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.

    Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.

    «Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life.

    Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».

    Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.

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    Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
    Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»

    15 июня 2023, 06:24

    Текст: Антон Антонов

    Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.

    Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

    Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.

    Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.


    Коментарии (33)
    СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
    BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
    		  
    14 июня 2023, 20:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.

    Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.

    Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.

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    Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
    Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
    		   
    15 июня 2023, 11:04
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Алина Власенко

    Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

    Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.

    Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».

    В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.

    «В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.

    Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.

    «И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.

    Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.

    Коментарии (13)
    СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
    		   
    14 июня 2023, 13:05
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).

    Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».

    Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.

    Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.

    Коментарии (20)
    Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    		   
    14 июня 2023, 14:37
    Фото: Ashley Chan/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.

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    Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
    		   
    14 июня 2023, 19:20
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».

    По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».

    Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.

    Коментарии (44)
    В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле
    		   
    14 июня 2023, 20:06
    Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ.

    Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua».

    Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины.

    Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов.

    В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море.

    Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей.

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    Отражен налет беспилотников на Крым
    Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
    		   
    15 июня 2023, 07:03
    Фото: кадр из видео Минобороны России
    Текст: Антон Антонов

    За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.

    На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.

    Коментарии (7)
    Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
    Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
    		   
    14 июня 2023, 23:53
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Антонов

    О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.

    Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.

    Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.

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    Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
    		   
    14 июня 2023, 20:53
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.

    В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК.

    Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных.

    Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

    Коментарии (11)
    ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
    Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
    		   
    15 июня 2023, 09:24
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.

    Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.

    В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.

    Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.

    Коментарии (17)
    УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
    		   
    15 июня 2023, 08:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», назвав случившееся досадной личной инициативой турецкого правоохранителя.

    Английский «Манчестер Сити» 10 июня обыграл в Стамбуле итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА, передает РИА «Новости».

    Произошедшее в УЕФА назвали досадной личной инициативой сотрудника службы безопасности местной турецкой полиции. Там указали, что позже флаг вернули болельщику, сообщает Guardian.

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    Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
    Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления

    15 июня 2023, 01:20

    Текст: Антон Антонов

    Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».

    Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

    Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.

    Коментарии (9)
    Кадыров опубликовал видео с Делимхановым
    		   
    14 июня 2023, 22:48
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой обсуждает специальную военную операцию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

    Кадыров в Telegram отметил, что удивлен ложью со стороны украинских СМИ, которые продолжают заявлять о «ликвидации» Делимханова даже после опровергающего эту информацию снимка. «Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» – заявил глава Чечни.

    По словам Кадырова, Даудов сообщил, что чеченские подразделения добились «заметных успехов» в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР, «активно давят противника на Марьинском направлении», а также принимают «исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области».

    Кадыров заявил, что ему «смешно наблюдать», как «украинская пропаганда активно пытается «похоронить» представителей Чечни. В частности, Кадыров подчеркнул, что «Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов».

    «Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации», – заявил Кадыров, пригрозив и дальше «давить бандеровские и натовские формирования».

    Напомним, ряд СМИ распространил сообщения о якобы ранении Делимханова. Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Кадыров опубликовал в соцсетях фото с Делимхановым.

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