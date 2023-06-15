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Лукашенко: Запад будет использовать нацформирования для свержения власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко: Запад намерен использовать нацформирования для свержения власти в республике
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Западные представители не скрывают, что готовят на Украине националистические формирования, которые готовят для вооруженного свержения власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, на Украине ведется активная подготовка нацформирований, состоящих «из мерзавцев всех мастей», передает БелТА.
Ранее белорусский лидер заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее примененных США в Хиросиме и Нагасаки бомб.
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски
Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.
Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.
«Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life.
Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».
Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).
Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.
Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».
Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.
Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле
Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ.
Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua».
Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины.
Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов.
В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море.
Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
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О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.
Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.
Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.
В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК.
Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных.
Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», назвав случившееся досадной личной инициативой турецкого правоохранителя.
Английский «Манчестер Сити» 10 июня обыграл в Стамбуле итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА, передает РИА «Новости».
Произошедшее в УЕФА назвали досадной личной инициативой сотрудника службы безопасности местной турецкой полиции. Там указали, что позже флаг вернули болельщику, сообщает Guardian.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления
Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».
Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Кадыров опубликовал видео с Делимхановым
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой обсуждает специальную военную операцию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
Кадыров в Telegram отметил, что удивлен ложью со стороны украинских СМИ, которые продолжают заявлять о «ликвидации» Делимханова даже после опровергающего эту информацию снимка. «Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» – заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, Даудов сообщил, что чеченские подразделения добились «заметных успехов» в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР, «активно давят противника на Марьинском направлении», а также принимают «исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области».
Кадыров заявил, что ему «смешно наблюдать», как «украинская пропаганда активно пытается «похоронить» представителей Чечни. В частности, Кадыров подчеркнул, что «Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов».
«Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации», – заявил Кадыров, пригрозив и дальше «давить бандеровские и натовские формирования».
Напомним, ряд СМИ распространил сообщения о якобы ранении Делимханова. Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Кадыров опубликовал в соцсетях фото с Делимхановым.