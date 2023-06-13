Лукашенко назвал мощность размещенного в Белоруссии ядерного оружия

Лукашенко заявил, что размещаемое в Белоруссии ядерное оружие мощнее, чем примененное США в Японии

Размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

«Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория», – передает ТАСС слова Лукашенко.

По словам белорусского лидера, согласовать применение ядерного оружия с Россией не является проблемой. «Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? (...) Путин позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск в течение нескольких дней получит тактическое ядерное оружие от России.