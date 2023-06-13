Лукашенко назвал сроки получения тактического ядерного оружия от России

Лукашенко уточнил сроки получения российского тактического ядерного оружия

Белоруссия в течение нескольких дней получит российское тактическое ядерное оружие, для его принятия всего готово, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, через несколько дней Минск будет иметь то, что просил, «и даже чуть больше», передает БелТА.



Лукашенко также заявил, что созданные для хранения оружия условия по строгости требований сравнимы с операционным блоком больницы.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае агрессии против его страны у него не будет никаких колебаний относительно применения ядерного оружия.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда завершится подготовка сооружений для него.