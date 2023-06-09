Путин назвал сроки размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда завершится подготовка сооружений для него, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Он подчеркнул, что все идет по плану. Сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений начнутся мероприятия, связанные с размещением на территории Белоруссии соответствующих видов оружия, передает ТАСС.

Кроме того, Путин заявил Лукашенко, что планирует обсудить с ним тему безопасности «с глазу на глаз».

Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Контроль над ядерным оружием остается за Москвой.