Путин назвал сроки размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

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9 июня, пятница | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
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Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин назвал сроки размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии
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Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда завершится подготовка сооружений для него, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Он подчеркнул, что все идет по плану. Сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений начнутся мероприятия, связанные с размещением на территории Белоруссии соответствующих видов оружия, передает ТАСС.
Кроме того, Путин заявил Лукашенко, что планирует обсудить с ним тему безопасности «с глазу на глаз».
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне
ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне
Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.
На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).
Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).
Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России.
Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
На сайте Кремля указывается, что Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому.
Путин поручил ввести в российских школах черчение
Кремль: Президент Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах уроки черчения
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Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах черчение, сообщили в пресс-службе Кремля.
В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях укрепления кадрового потенциала промышленности поручено с 2024/25 учебного года обеспечить освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю. В документе уточняется, что срок исполнения поручения – 1 августа 2023 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Напомним, в начале апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал президенту России Владимиру Путину просьбу представителей различных направлений промышленности – вернуть в школы урок черчения.
Лукашенко: Контрнаступление Украины является большой дезинформацией
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины является большой дезинформацией
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Украинское контрнаступление является дезинформацией, выразил мнение белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с членами комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, за три дня «контрнаступления» было уничтожено около трех десятков украинских танков, 120 или 130 БМП, а также погибло 2,1 тыс. солдат ВСУ, с российской стороны – чуть больше 70 человек, передает ТАСС.
«Контрнаступ – большая дезинформация. Никакого контрнаступа нет и быть не может», – подчеркнул Лукашенко.
Также белорусский президент отметил, что Запад использует Украину с целью «подмять Россию» и «вытереть ноги».
Как добавил Лукашенко, в данный момент важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин.
«Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить конфликт», – сказал он.
Также глава Белоруссии отметил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко оценил попытку Запада ограничить движение грузов между Россией и Белоруссией.
Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко даровал помилование российской гражданке Софье Сапеге, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава белорусского государства помиловал россиянку по обращению российской стороны, заявил губернатор, передает РИА «Новости».
Ее 7 июня передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края. Глава региона также отметил, что сейчас Сапега летит домой.
Сапега выразила благодарность президенту Белоруссии за помилование, передает БелТА.
Она заявила, что ее планы на ближайшее будущее – прийти в себя. Также девушка отметила, что после выхода из колонии по телефону пообщалась с отцом.
Сапега – подруга основателя экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича, белорусские власти задержали ее в 2021 году, она созналась в публикации персональных данных сотрудников белорусского МВД.
В мае 2022 года вступил в силу приговор суда в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии.
Путин поручил рассмотреть вопрос локализации производства автомобилей для такси и каршеринга
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и каршеринга, сообщили в пресс-службе Кремля.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию поручено до 1 августа 2023 года рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Напомним, в конце мая московские таксисты начали массово жаловаться на сбой в работе спутниковой системы навигации GPS.
Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что напишет письмо со словами поддержки военнослужащим в зону СВО. Он отметил, что на бойцах, которые ответственно выполняют свой долг, держится вся страна.
Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал, что в зону боевых действий отправляются письма от детей и ветеранов, передает ТАСС.
«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», – сказал Клычков президенту. На это предложение Путин ответил, что сделает это с удовольствием.
Губернатор также рассказал о мобилизованном с позывным Депутат, который не соглашается отправиться домой на отдых спустя шесть месяцев службы, «пока не выполнит задачу». «На таких ребятах и страна вся держится», – сказал Путин.
Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Кремль: Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом
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Президент Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщил Кремль.
«Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, стороны рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. «С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет», – сообщает Кремль.
Также в ходе переговоров затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций.
Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились продолжать контакты.
В воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. В Кремле отмечали, что считают формат ОПЕК+ значимым для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках.
Прилепин награжден орденом Мужества
Путин подписал указ о награждении Прилепина и Шубина орденами Мужества
Писатель Евгений Прилепин (Захар – псевдоним) награжден орденом Мужества, его соратник Александр Шубин награжден этим же орденом посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Прилепин и Шубин награждаются за «мужество и самоотверженность», проявленные при исполнении гражданского долга. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шубин погиб при покушении на писателя, он находился в одном автомобиле с Прилепиным во время взрыва. После этого его представили к ордену Мужества и к ведомственной награде Росгвардии. Прилепин получил тяжелые ранения и сейчас проходит реабилитацию.
Герасимов доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил президенту России Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также добавил, что накануне вечером «верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении», передает ТАСС.
Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские военные совершили попытку прорыва при помощи около 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении. ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. За 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Путин побеседовал с выведшим из-под огня сослуживцев бойцом
Участник спецоперации Юрий Жуланов, выведший из-под обстрела раненых сослуживцев, рассказал о беседе по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Президент поинтересовался о том, как боец провел вывод сослуживцев из-под огня, его состоянием и медицинским обеспечением, рассказал Жуланов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что глава государства похвалил его, и признался, что ему было приятно получить такую похвалу. «Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», – заключил Жуланов.
Ранее Путин по телефону говорил с главой атакованного ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент регулярно поддерживает связь по теме СВО с ответственными на местах.
В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
«Русскую культуру невозможно отменить». Фестиваль «Кантата» в Калининграде представит музыкальную и образовательную программу
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В рамках международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет с 7 по 12 июня на исторических площадках Калининграда, состоятся концерты с участием известных артистов, образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы.
III Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал Калининграде. В программе – семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке.
Отдельным блоком в программе пройдут кинопоказы Российского общества «Знание». Зрителям покажут фильм, посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова, фильмы-победителей Всероссийского конкурса режиссерских идей проекта «Знание.Кино».
Ранее в среду президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля «Кантата». «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы.
Глава государства выразил уверенность, что «форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления». В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего.
В прошлом году со сцены фестиваля «Кантата» итальянский дирижер Фабио Мастранджело признался в любви к России и заявил, что Россия является первой страной в мире, «где еще до сих пор культура – на первом месте», тем самым подтвердив идею, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.
Мигранты повредили две машины польских пограничников
Мигранты, пытавшиеся проникнуть со стороны Белоруссии, повредили два автомобиля польской пограничной охраны, забросав их камнями и палками, сообщил представитель погранохраны Подляского воеводства.
Сообщается, что похожий инцидент произошел днем ранее, передает ТАСС.
Пограничники сообщили, что во время попыток нелегально пересечь границы Польши часто доходит до агрессивного поведения иностранцев, которые заранее готовятся к нападению.
Ранее польские власти построили на границе с Белоруссией металлический забор высотой 5,5 м с колючей проволокой, камерами и датчиками.
Предприниматель: Россия становится центром молодежной бизнес-дипломатии в Евразии
Предприниматель Кабиров: Россия превращается в центр молодежной бизнес-дипломатии в Евразии
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Молодежный форум дает возможность начинающим предпринимателям из СНГ и ЕАЭС коммуницировать друг с другом, развивать бизнес в дружественных странах и укреплять межгосударственное сотрудничество. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал участник форума Артур Кабиров. Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС.
«Благодаря усилиям нашего президента, Россия превращается в центр молодежной дипломатии и бизнес-сотрудничества евразийского пространства. Участие в этом форуме принимают молодые предприниматели из всех стран СНГ и ЕАЭС, а значит, у нас есть невероятная возможность познакомиться друг с другом, завести полезные контакты и продолжать общение и сотрудничество за пределами мероприятия», – рассказал Артур Кабиров, участник форума, чемпион мира по полиатлону, директор сети спортивных школ по девяти видам спорта.
«Все мы столкнулись с одной проблемой – отсутствие возможности развивать бизнес в дружественных странах. И форум призван решить этот вопрос. Лично я выступил с инициативой создания единой молодежной бизнес-платформы, в которую будут интегрированы страны-участницы СНГ и ЕАЭС. Планируется, что там будут размещены бизнес-кейсы, информация об особых налоговых зонах и возможностях для инвестиций, создания бизнеса», – поделился собеседник.
«Например, если я захочу развивать свой бизнес в Казахстане, то на этой платформе найдутся ответы на все интересующие вопросы. Там же получится заручиться поддержкой коллег из этого государства. Большое внимание будет уделяться помощи при коммуникации с органами власти, поскольку зачастую это становится одной из самых непростых задач для предпринимателя», – пояснил он.
«Сложно спорить с тем, что молодежь – самая активная и инициативная возрастная группа населения. Мы стремимся общаться с такими же молодыми и активными предпринимателями из других стран. Отрадно видеть, что эти стремления и наши созидательные инициативы поддерживаются руководством дружественных государств», – подчеркнул Кабиров.
«Кроме того, я бы обратил внимание на язык общения, который является преобладающим на форуме. Нас разделили на команды таким образом, чтобы мы все взаимодействовали с представителями стран СНГ и ЕАЭС. И именно русский язык стал доступным всем средством коммуникации. Сегодня мы закладываем основу дальнейшего молодежного сотрудничества в таком формате», – заключил Кабиров.
В среду, 7 июня, на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран, помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал гостей и рассказал о совместных молодежных проектах. Например, «100 идей для СНГ», который рассчитан на активных, целеустремленных и творческих людей.
«Мы очень рады, что наша молодежь дружит, вместе работает. Хочу сказать вам в целом о программах СНГ. У нас сегодня есть такая программа – «100 идей для СНГ». И мы ждем эти идеи. Нам очень важно строить наше Содружество так, чтобы было удобно, комфортно в том числе молодежи. (…) А особенно важно, что ожидает наша молодежь. В ЕАЭС мы также строим интеграцию. Хочу сказать, что в нашем объединении – 30% молодежи. Это примерно 55 миллионов человек. 55 млн – какая это сила!» – отметил Мишустин.
Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выразил уверенность, что необходимо развивать молодежный обмен, знакомить молодое поколение с культурой евразийских стран, экономикой ЕАЭС. «В странах ЕАЭС молодежные организации совместно с университетами реализуют отдельные проекты, которые охватывают такие темы, как волонтерство, студенческий спорт, молодежная наука, предпринимательство, туризм, – отметил Мясникович. – Но эти проекты разрознены, их нужно масштабировать на пространстве ЕАЭС».
Главным событием первого дня стала пленарная сессия «ЕАЭС для молодых: ожидание-реальность». На сессии эксперты обсудили уровень осведомленности молодежи о возможностях формата ЕАЭС, результаты и задачи на ближайшие годы, а также выявили точки роста.
Путин рассказал об отношении к легионерам в футболе
Путин: Легионеры в футболе – это неплохо, но все хорошо в меру
Легионеры в российском футболе – это нормально, если их количество находится в разумных пределах, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
Глава региона рассказал президенту, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, а легионеры в команду не попали.
«Легионеры – это неплохо, просто все хорошо в меру», – заметил в ответ на это Путин, передает ТАСС.
В мае иностранным игрокам продлили разрешение на приостановку с российскими и украинскими клубами до середины 2024 года.
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