Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии

Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии

Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.

В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

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