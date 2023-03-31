Контроль за ядерным оружием в Белоруссии остался у России

Постпред Белоруссии в ООН заявил о контроле России за ядерным оружием в Белоруссии

Предполагаемое размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии планируется проводить в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и контроль у российской стороны останется, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Контроль за ядерными боеприпасами и за технологиями остается у России, согласно ДНЯО, страны с ядерным оружием не должны передавать кому бы то ни было такое вооружение и контроль над ним, сказал Рыбаков в Совбезе ООН, передает ТАСС.

Он также напомнил, что неядерные страны не должны принимать ядерное оружие и получать контроль над таким оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.