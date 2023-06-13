Лукашенко пригрозил, не колеблясь, применить ядерное оружие против врага

Лукашенко: Колебания по применению ядерного оружия не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии против его страны у него не будет никаких колебаний относительно применения ядерного оружия.

Белорусский президент выразил мнение, что вряд ли найдутся желающие напасть на страну, у которой есть ядерное оружие.

«Никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», – добавил Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.



Комментируя причины размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, Лукашенко заявил, что это было сделано, чтобы нога ни одного врага не ступила больше на белорусскую землю.

Кроме того, Лукашенко заявил, что размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия – это не шантаж со стороны России, а его настоятельное требование к Москве, чтобы гарантировать безопасность страны. «Сначала я просил. ... Потом я настоятельно, по-дружески, потребовал», – рассказал Лукашенко.

Напомним, в мае главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Контроль над ядерным оружием остается за Москвой.