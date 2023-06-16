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Путин: Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
По его словам, работа по размещению тактического ядерного оружия Россией в Белоруссии будет завершена до конца года, передает ТАСС.
Президент назвал поставки оружия Минску элементом сдерживания, сигналом тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в течение нескольких дней получит тактическое ядерное оружие от России.
Путин назвал число потерянных Украиной танков
Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении.
«По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент.
Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет».
Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».
«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.
Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.
«Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства.
Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС.
Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ.
Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом
Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства.
Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений».
Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости».
Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело».
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.
Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.
«И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ.
По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль.
Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса».
Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.
Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом
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Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом – разбой и средневековье, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
Вместе с тем глава государства предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.
«Ситуация, когда средства зарабатываются в России, а оседают потом на зарубежных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски. Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также президент запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».
Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления
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Вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении, заявил президент России Владимир Путин.
«Я недавно встречался с нашими военными корреспондентами и, отвечая примерно на такой же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке из спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить. Эта война продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами», – сказал Путин.
«И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Это не мы водили за нос партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, ничего не собирались делать. То есть мы вынуждены были использовать силу… в попытке прекратить это вооруженное противостояние», – добавил он.
Россия, по его словам, видит, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя.
«Но мы поставили перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но смотрите – Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне. Так много не навоюешь», – добавил Путин.
У России при этом оборонная промышленность раскручивается изо дня в день: предприятия ОПК работают в несколько смен.
Говоря о так называемом контрнаступлении, Путин отметил, что где-то украинским войскам удается дойти до первой линии, где-то не удается. «Они используют так называемые стратегические резервы: первые – для прорыва обороны, вторые – для закрепления территорий. Ни на одном из участков они не достигли своей цели», – подчеркнул Путин.
«Самое главное, что нет успехов ни на одном направлении», – сказал он.
Путин заявил о планах построить на российских верфях до 2028 года 260 судов
На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
Страна в ближайшие пять лет обновит торговый флот, для этого привлекут средства из Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.
«Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», – сказал Путин.
Ранее президент говорил о планах увеличить объем экспортных перевозок по маршруту «Север – Юг».
Путин: Выбранная российскими властями экономическая стратегия сработала и набирает силу
Путин заявил, что российские власти выбрали верную экономическую стратегию, она сработала и набирает силу
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Президент Владимир Путин в рамках выступления с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала.
По словам президента, второй квартал прошлого года стал самым сложным для отечественной экономики и бизнеса. Тогда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, «перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни».
Однако, отметил глава государства, стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом, сработала и набирает силу. Президент подчеркнул, что власти смогли сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику, передает ТАСС.
Так, сообщил Путин, уже в апреле 2023 года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 1,5-2%. Президент подчеркнул, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира.
«Выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать … все, о чем я говорил, и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
Экономика России в дальнейшем должна стать экономикой высоких заработных плат россиян, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Правительству необходимо разрешить задачу по обеспечению опережающего роста доходов граждан, сказал глава государства, передает ТАСС.
Меры государственной поддержки предприятий должны быть связаны с зарплатами сотрудников, и руководству страны необходимо обратить на это особое внимание, цитирует Путина РИА «Новости».
Россия продолжит укреплять суверенитет во всех областях, но страна остается открытой для равноправного партнерства со всеми странами, подчеркнул президент.
Нынешние же сложности – это стимул наращивать темпы и качество преобразований, заключил он.
Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет вне зависимости от дохода семьи
Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет весь период, независимо от дохода семьи
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Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил выплачивать пособия на ребенка и единое детское пособие весь период, на который они назначены, даже при увеличении доходов семьи.
Так, Путин предложил расширить условия выплаты пособий на детей. По мнению главы государства, семьи должны получать эти деньги даже в случае увеличения доходов. «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой», – заявил президент, передает ТАСС.
Он предложил пособия на ребенка до 1,5 лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
Президент также предложил поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Сегодня они имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие», – заявил Путин.
Он предложил снять эти ограничения, а «именно — сохранить пособия по уходу при частичной занятости таких граждан».
Путин также заявил, что считает необходимым дать четкое определение «частичной занятости» в законодательстве. Он поручил парламенту «как можно быстрее принять соответствующие нормы».
Путин назвал процессы, которые станут «началом конца для доллара»
Российская сторона не ставит себе целью дедолларизацию собственной экономики, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он.
«Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты», – добавил Путин.
Резервы стран мира в долларах при этом сокращаются каждый год, как и расчеты, сказал глава государства, передает ТАСС.
США подрывают свое собственное могущество в сфере мировых финансов, используя доллар как «инструмент вооруженной борьбы», подчеркнул он.
Если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в американской валюте, это станет «началом конца для доллара», отметил президент России.
Путин: Поляки «спят и видят» вернуть Западную Украину
Польша хочет вернуть Западную Украину и постепенно идет к этому, заявил президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Поляки – у них свои цели, они спят и видят вернуть Западную Украину и, судя по всему, к этому идут постепенно», – приводит его слова ТАСС.
Путин ранее заявил на ПМЭФ, что ВСУ не имеют успеха при контрнаступлении.
Путин: 50% покинувших Россию уже вернулись домой
Порядка половины покинувших Россию граждан уже вернулись обратно, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
«50%, по нашим скромным подсчетам, из тех, кто выехал [из России], уже вернулись. Этот процесс продолжается. Но кто-то если хочет жить в другом месте – ради бога», – сказал Путин.
Он выразил уверенность, что это скорее позитивный процесс, чем негативный, так как он служит элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нее и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.
Путин рассказал о реплике экс-президента Франции Ширака в адрес американцев
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал свой диалог с бывшим президентом Франции Жаком Шираком о США.
«Что касается Ширака, это был человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова. Российский лидер назвал его крупным политическим деятелем, добавив, как однажды спросил его: «Почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях?» «Он (Ширак – прим. ВЗГЛЯД) мне по-русски ответил: «Потому что некультурные», – уточнил Путин, передает РИА «Новости».
В пятницу Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент России заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.
Путин ответил на заявления о зависимости России от Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто говорит, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно туда попали.
Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки до ситуации на Украине, добавил глава страны, отметив, что лидеры в экономике меняются, передает ТАСС.
Президент России подчеркнул, что заставить одни страны следователь интересам других в современном мире сложно, а подчас невозможно. Он указал, что те, кто пытаются искусственно ограничить что-то, сами страдают в первую очередь от этого, а санкции не мешают развитию.