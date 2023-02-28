Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России Таисия Лисковец/РИА Новости
В ДНР создали батальон имени Богдана Хмельницкого из украинских военнопленных. Сперва добровольцы получают российское гражданство, отказываясь от украинского, а затем направляются на боевую подготовку. Что заставляет бывших граждан Украины переходить на сторону России и к каким результатам может привести создание подобных формирований?  Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...

Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
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Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимур Шерзад

    Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

    Тимур Шерзад
    журналист
    		28 февраля 2023, 09:04

    Когда-то Саддам Хусейн, как ему казалось, имел много влиятельных друзей и партнеров. В 80-е годы Ирак и в Вашингтоне, и в среде монархий Персидского залива считался важной гирей на балансе весов. Например, Багдад был естественным противовесом Тегерану.

    Но по итогам закончившейся в 1988 году Ирано-Иракской войны иранская проблема если не решилась сама собой, то отошла на задний план. Бойня получилась длительной – почти восемь лет – и кровавой. Иран был обескровлен и зализывал раны. И теперь Саддам с его амбициями не поддерживал, а, наоборот, нарушал баланс сил.

    Амбиции эти вскоре дали о себе знать. В августе 1990 года Ирак вторгся в Кувейт. Для США, которые уже начали предчувствовать окончательную победу в Холодной войне, это был, в первую очередь, вопрос репутации. В новом мире никакие территориальные изменения не должны были происходить без санкции Вашингтона, и в январе 1991-го стартовала операция «Буря в пустыне», которая завершилась поражением иракцев.

    Бесконечные вызовы

    Саддам понял свою стратегическую ошибку слишком поздно, и попробовал «решить дело миром». Но статуса-кво Багдаду было уже не видать, ведь основная заинтересованность Вашингтона была репутационной. Ирак следовало демонстративно втоптать в грязь в первую очередь в назидание другим. Поэтому отказ Хусейна от целей в Кувейте не был достаточен, чтобы его оставили в покое. Вашингтон через ООН работал над разрушением Ирака. Например, в некоторых районах этой страны проживали курды – народ, не получивший собственной государственности, вечная головная боль Ирака, Сирии, Турции и Ирана. И американцы ловко давили на национальный вопрос, поддерживая курдов введением бесполетной зоны над «их» территориями.

    Это усложняло для Багдада наведение там порядка и побуждало курдов на восстания. Те жестко подавлялись пытающимся сохранить единство страны Саддамом Хусейном. Эти действия давали повод ввести торговые санкции. Ирак – небольшая страна, без мощной промышленности, надежной продовольственной базы, без серьезной науки, поэтому санкции его медленно, но верно душили.

    Другой проблемой стали шииты. Их было в Ираке аж 60 процентов от населения, но правило этими людьми все равно суннитское меньшинство. Это было наследием Османов – во времена тогдашней большой империи всем тоже правили сунниты. Но в сравнительно маленьком Ираке поддерживать такое положение вещей было сложнее.

    Фото: REUTERS/Stringer MD/CRB

    При всем этом в Вашингтоне ревностно отслеживали попытки Хусейна накопить военную мощь, чтобы навести в стране порядок и вырваться из замкнутого круга. «Зайти за флажки» ему не давали, нанося ракетно-бомбовые удары. С 1997 по 2003 годы американская авиация совершила десятки тысяч боевых вылетов против военной инфраструктуры Ирака. В одной только операции «Пустынный лис» за три дня в декабре 1998-го было задействовано более двухсот самолетов.

    При этом Ирак довольно долго специально не добивали. Американцам надо было обосновать наличие крупных сил на Ближнем Востоке. Контроль над мировым центром нефтедобычи был очень важен. Например, договоренности с монархиями Залива позволили обрушить нефтяные цены. Это был один из важных факторов в крушении Советского Союза. И, конечно, в Вашингтоне стремились сохранить за собой этот рычаг. Ведь когда регион напичкан вашими военными базами, договариваться с правителями стран намного проще.

    Под знаменами демократии

    Ситуация радикально изменилась в сентябре 2001 года. Террористические атаки в США изменили мир куда сильнее, чем казалось в те дни. Америка всегда была чувствительна к внутриполитическим вопросам. Террористы искусно спровоцировали Вашингтон на неразумные шаги. Если операцию в Афганистане, стартовавшую в октябре 2001-го, еще можно было понять, то второе вторжение в Ирак в марте 2003-го уже ломало выгодную Америке мировую структуру. В те годы это было очевидно еще не всем, хотя отдельные неглупые люди вроде Збигнева Бжезинского начинали бить в колокола уже тогда. Но услышаны не были.

    Америка не жалела Ирак ни в 1991-м, ни в 2003-м годах, поэтому наносила массированные удары там, где этого требовала военная, а не политическая необходимость. Медиамашина Вашингтона учла уроки Вьетнама и работала вовсю, создавая четкий образ мирового зла из своих противников. Поэтому американские военные не чувствовали себя стесненными в средствах и смогли быстро разгромить иракские войска. Вопрос был в том, что делать дальше. Во Вторую Иракскую американцы уже полностью завоевали страну. Но решали они этим свои внутренние сиюминутные задачи. Что делать с послевоенным Ираком, они толком себе не представляли. Были общие слова про демократию и права человека, но план отсутствовал.

    Поэтому страна продолжала расползаться и под американским контролем. Да и тот становился все более условным. В конце 2006 года генсек ООН Кофи Аннан признал, что Ирак находится в состоянии гражданской войны. К тому же американцы выпустили из рук шиитский козырь – эту часть населения Ирака начал активно перехватывать Иран, с каждым годом усиливающий свое влияние. Госсекретарь США Кондолиза Райс списывала жертвы иракцев и раздирающие страну проблемы на «родовые муки демократии». Но сейчас, два десятка лет после Второй Иракской кампании и три десятка лет после Первой, очевидно, что это не так. Иракцы получили не демократию, а развал страны, расцвет терроризма и перманентную войну.

    Нам, конечно, легко сидеть в большой стране с академической наукой и ядерным оружием и констатировать, что согласие Саддама в 1991 году с американскими условиями привело Ирак в пропасть, выход из которой близко не просматривается и поныне. Но дело не в Саддаме, а в ярком примере. Он показывает, что когда Вашингтон решает принципиальные репутационные вопросы, то для проявившего слабость не будет уготовано даже того, что называют ужасным концом. Судьбой таких глупцов будет ужас без конца – и это необходимо учитывать.

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