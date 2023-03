США деньгами и угрозами настраивают Среднюю Азию против России Наглость европейцев будет наказана вторично

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Бавырин

Потребовался год, чтобы европейские авиакомпании признали ситуацию, при которой небо ЕС закрыто для РФ, несправедливой. Правда, несправедлива она, по их мнению, к европейцам, которых теперь теснят китайские перевозчики. Эта наглость – частный случай глобальных политических процессов вокруг КНР. И эти процессы нам на руку. Говорят, что наглость – второе счастье. Но это, правда, лишь в том случае, если у наглеца есть жертва, а в итоге он добивается своего. Если же получает отпор, счастьем это назвать трудно. Нагловатые жалобы европейских авиаперевозчиков на закрытое над Россией небо попадаются в западных СМИ давно, но по-настоящему широко разошлась цитата гендиректора Air France-KLM Бена Смита из свежего материала Financial Times. «Китайские перевозчики, летающие над Россией, получают несправедливые преимущества перед нами», – заявил он изданию. Казалось бы, общеизвестно, что преимущество (да, без кавычек) китайских авиакомпаний перед европейскими проистекает из того, что КНР, в отличие от стран ЕС, не закрывала небо для российской авиации. То есть претензии нужно предъявлять к европейским правительствам, для которых абсурдная задача по «изоляции России» оказалась важнее, чем интересы национальных авиакомпаний. Те же страны, кто проигнорировал требование «русских не пускать», предсказуемо получили «несправедливое преимущество» (теперь уже в кавычках). Такое впечатление, будто европейцы надеялись, что Москва просто утрется и не ответит им зеркально. Если действительно надеялись, то как такие люди могут руководить хоть чем-то, что сложнее бани? При этом нельзя сказать, что «еврокрылья» поздно спохватились. Долгосрочное планирование там, судя по всему, не самая сильная черта, но спохватились они именно тогда, когда прижало. Китай, с которого началась коронавирусная пандемия, стал отменять карантинные меры гораздо позже большинства других стран мира. Другими словами, китайские конкуренты европейцев вернулись на рынок международных авиаперевозок совсем недавно. География бессердечна: если вам нужно, например, из Сеула в Париж или, наоборот, из Европы в Гонконг, китайские борта гораздо привлекательнее и логистически, и финансово, чем Air France или любая другая авиакомпания ЕС. Из-за необходимости облетать Россию европейцы теряют по два-три часа, и теперь это стало критичным. Видимо, расчет был на то, что с Россией получится разделаться раньше, чем с коронавирусом. Не получилось – и теперь Financial Times радует нас наглым европейским нытьем. Именно радует. И дело совсем не в том, что еврокомпании разоряются, а нам приятно, что у соседей корова сдохла, когда они нашу отравить пытались. На затыкание дыр, образовавшихся от конфликта с Россией, тратятся миллиарды евро. Пока эти миллиарды далеки от исчерпания, поэтому авиаперевозчиков, если потребуется, спасут и выиграют им время во все той же надежде, что рано или поздно Россия сдастся и откроет свое небо. Дело даже не в уроке на будущее. Аналоги русской морали «не рой другому яму – сам в нее попадешь» есть во многих европейских языках. И кому из европейцев это помогло? Дело в самом Китае. В его обостренном чувстве собственного достоинства и болезненной реакции на внешнюю критику. Особенно в условиях, когда председатель Си Цзиньпин, по сути, возведен в ранг великих председателей и не может пропускать удары со стороны бывших угнетателей Китая (учитывая опиумные войны, неравноправные договоры и много чего еще – тут тоже можно обойтись без кавычек). В условиях, когда западные стратеги пытаются склонить Пекин к отказу от поддержки России в любой возможной форме, функционеры попроще создают раздражающие для китайской власти поводы буквально на ровном месте. Дракон всю эту наглость припомнит. На эту тему Правда, тут нужно отделять европейцев от американцев. В США стратеги умнее и влиятельнее, иначе не смогли бы затащить Евросоюз в авантюру по «сдерживанию России», которая соответствует интересам Америки, но никак не Европы. Сдерживание Китая – еще один проект США, в который они пытаются втянуть европейские страны. И опять вопреки их собственным интересам. Это, как уже писала газета ВЗГЛЯД, самостоятельная цель Вашингтона, и он, разумеется, рассчитывает на лояльность европейцев, которым конфликт с китайцами вовсе не нужен. Поэтому американцы не боятся разозлить мнительный Пекин. Возможно, на резкие и непродуманные шаги Китая они даже сделали ставку и надеются теперь покрепче сплотить западный мир вокруг себя, записав РФ и КНР в одну касту «неприкасаемых». Косвенные подтверждения этому есть. Во-первых, Госдеп показательно начал работу над санкциями против Китая за сотрудничество с Россией и настаивает, чтобы в Евросоюзе, если потребуется, ввели такие же ограничения (то есть не получили выгоды, занимая закрывшиеся для американцев ниши на китайском рынке). Во-вторых, директор ФБР Кристофер Рэй вдруг нашел время и место, чтобы заявить следующее: «ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане». Это первое заявление такого рода со стороны высокопоставленных лиц США. По факту – прямое обвинение КНР то ли в «преступной халатности», то ли в биологическом терроризме. Союзники США должны уяснить для себя, что за два года коронавирусного кошмара и многомиллиардных убытков ответственен именно Пекин. Можно считать это презентацией «новой угрозы безопасности глобального масштаба», как уже год отзываются о России. Вся эта совокупность нападок – от нытья авиаперевозчиков до откровений Рэя – делает союз Москвы и Пекина безальтернативным не только для россиян (сейчас поддержка Китая и впрямь важна, как никогда), но и для китайцев. Допустим, отношения наших государств и так уже «крепки как монолит», как выразился глава китайской дипломатии (не путать с главой МИД) Ван И в ходе своего визита в Москву, где был принят на уровне секретаря Совбеза, главы МИД и президента РФ. Но в руководстве КНР могут быть разные мнения насчет того, насколько КНР может быть выгодна ссора с Западом из-за России. Сколько бы ни было «западников» в китайской элите (стены императорского замка товарища Си непроглядны), их акции сейчас падают, тогда как влияние условных «русофилов» с платформой «выстоим вместе с Россией», напротив, растет. Потому – пускай на Западе чаще ноют, еще больше наглеют, не стесняются пороть чушь. Не видать им счастья, потому что отпор обеспечен – со стороны рассерженного китайского дракона в том числе.