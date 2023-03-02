Наглость европейцев будет наказана вторично

Взгляд
2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
Перейти в раздел…

Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй раз за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

Перейти в раздел…

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
    ФСБ: Ситуация в Брянской области под контролем правоохранительных органов Увеличилось число погибших в результате действий диверсантов в Брянской области Банк России решил летом представить модернизированные пятитысячные купюры Один человек погиб и несколько пострадали при ЧП на заводе «Авиастар» в Ульяновске
    Аксенов предсказал Зеленскому участь Басаева Путин: У украинских националистов ничего не получится, мы их дожмем Евродепутат от Литвы предсказал вступление Украины в ЕС к 2029 году Депутаты в Грузии подрались из-за «российского» закона об иноагентах
    Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу» Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области Цены на нефть выросли на ожиданиях по спросу Генерал МВД объяснил цель запуска слуха про ядовитые пробники духов

    «Никто не знает про секс»


    В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак

    бывшие колонии


    Макрон: Эпоха «французской Африки» закончилась

    «серьезный вопрос»


    МИД отреагировал на информацию о поставках боеприпасов из Сербии на Украину

    Видео

    теракт у границы с Украиной


    Брянскую область атаковали по-басаевски

    провалы Макрона


    Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

    разрыв с Москвой


    США деньгами и угрозами настраивают Среднюю Азию против России

    подготовка к вторжению


    Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

    поддержка Киева


    В элите США созрел раскол по отношению к Украине

    эффективное оружие


    Тимофей Бордачёв: Вашингтон играет на человеколюбии России

    полезный опыт


    Ирина Алкснис: Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

    христианское наследие


    Сергей Худиев: Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Наглость европейцев будет наказана вторично

    Отсутствие ненависти к России дает преимущества. Китайские авиакомпании подтверждают
    		  
    2 марта 2023, 20:05
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Потребовался год, чтобы европейские авиакомпании признали ситуацию, при которой небо ЕС закрыто для РФ, несправедливой. Правда, несправедлива она, по их мнению, к европейцам, которых теперь теснят китайские перевозчики. Эта наглость – частный случай глобальных политических процессов вокруг КНР. И эти процессы нам на руку.

    Говорят, что наглость – второе счастье. Но это, правда, лишь в том случае, если у наглеца есть жертва, а в итоге он добивается своего. Если же получает отпор, счастьем это назвать трудно.

    Нагловатые жалобы европейских авиаперевозчиков на закрытое над Россией небо попадаются в западных СМИ давно, но по-настоящему широко разошлась цитата гендиректора Air France-KLM Бена Смита из свежего материала Financial Times

    «Китайские перевозчики, летающие над Россией, получают несправедливые преимущества перед нами», – заявил он изданию.

    Казалось бы, общеизвестно, что преимущество (да, без кавычек) китайских авиакомпаний перед европейскими проистекает из того, что КНР, в отличие от стран ЕС, не закрывала небо для российской авиации. То есть претензии нужно предъявлять к европейским правительствам, для которых абсурдная задача по «изоляции России» оказалась важнее, чем интересы национальных авиакомпаний.

    Те же страны, кто проигнорировал требование «русских не пускать», предсказуемо получили «несправедливое преимущество» (теперь уже в кавычках).

    Такое впечатление, будто европейцы надеялись, что Москва просто утрется и не ответит им зеркально. Если действительно надеялись, то как такие люди могут руководить хоть чем-то, что сложнее бани? 

    При этом нельзя сказать, что «еврокрылья» поздно спохватились. Долгосрочное планирование там, судя по всему, не самая сильная черта, но спохватились они именно тогда, когда прижало. Китай, с которого началась коронавирусная пандемия, стал отменять карантинные меры гораздо позже большинства других стран мира. Другими словами, китайские конкуренты европейцев вернулись на рынок международных авиаперевозок совсем недавно.

    География бессердечна: если вам нужно, например, из Сеула в Париж или, наоборот, из Европы в Гонконг, китайские борта гораздо привлекательнее и логистически, и финансово, чем Air France или любая другая авиакомпания ЕС. Из-за необходимости облетать Россию европейцы теряют по два-три часа, и теперь это стало критичным.

    Видимо, расчет был на то, что с Россией получится разделаться раньше, чем с коронавирусом.

    Не получилось – и теперь Financial Times радует нас наглым европейским нытьем.

    Именно радует. И дело совсем не в том, что еврокомпании разоряются, а нам приятно, что у соседей корова сдохла, когда они нашу отравить пытались.

    На затыкание дыр, образовавшихся от конфликта с Россией, тратятся миллиарды евро. Пока эти миллиарды далеки от исчерпания, поэтому авиаперевозчиков, если потребуется, спасут и выиграют им время во все той же надежде, что рано или поздно Россия сдастся и откроет свое небо.  

    Дело даже не в уроке на будущее. Аналоги русской морали «не рой другому яму – сам в нее попадешь» есть во многих европейских языках. И кому из европейцев это помогло?

    Дело в самом Китае. В его обостренном чувстве собственного достоинства и болезненной реакции на внешнюю критику. Особенно в условиях, когда председатель Си Цзиньпин, по сути, возведен в ранг великих председателей и не может пропускать удары со стороны бывших угнетателей Китая (учитывая опиумные войны, неравноправные договоры и много чего еще – тут тоже можно обойтись без кавычек).

    В условиях, когда западные стратеги пытаются склонить Пекин к отказу от поддержки России в любой возможной форме, функционеры попроще создают раздражающие для китайской власти поводы буквально на ровном месте. Дракон всю эту наглость припомнит.

    Правда, тут нужно отделять европейцев от американцев. В США стратеги умнее и влиятельнее, иначе не смогли бы затащить Евросоюз в авантюру по «сдерживанию России», которая соответствует интересам Америки, но никак не Европы.

    Сдерживание Китая – еще один проект США, в который они пытаются втянуть европейские страны. И опять вопреки их собственным интересам. Это, как уже писала газета ВЗГЛЯД, самостоятельная цель Вашингтона, и он, разумеется, рассчитывает на лояльность европейцев, которым конфликт с китайцами вовсе не нужен. 

    Поэтому американцы не боятся разозлить мнительный Пекин. Возможно, на резкие и непродуманные шаги Китая они даже сделали ставку и надеются теперь покрепче сплотить западный мир вокруг себя, записав РФ и КНР в одну касту «неприкасаемых».

    Косвенные подтверждения этому есть. Во-первых, Госдеп показательно начал работу над санкциями против Китая за сотрудничество с Россией и настаивает, чтобы в Евросоюзе, если потребуется, ввели такие же ограничения (то есть не получили выгоды, занимая закрывшиеся для американцев ниши на китайском рынке). 

    Во-вторых, директор ФБР Кристофер Рэй вдруг нашел время и место, чтобы заявить следующее: «ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане».

    Это первое заявление такого рода со стороны высокопоставленных лиц США. По факту – прямое обвинение КНР то ли в «преступной халатности», то ли в биологическом терроризме. Союзники США должны уяснить для себя, что за два года коронавирусного кошмара и многомиллиардных убытков ответственен именно Пекин. Можно считать это презентацией «новой угрозы безопасности глобального масштаба», как уже год отзываются о России.

    Вся эта совокупность нападок – от нытья авиаперевозчиков до откровений Рэя – делает союз Москвы и Пекина безальтернативным не только для россиян (сейчас поддержка Китая и впрямь важна, как никогда), но и для китайцев.

    Допустим, отношения наших государств и так уже «крепки как монолит», как выразился глава китайской дипломатии (не путать с главой МИД) Ван И в ходе своего визита в Москву, где был принят на уровне секретаря Совбеза, главы МИД и президента РФ. Но в руководстве КНР могут быть разные мнения насчет того, насколько КНР может быть выгодна ссора с Западом из-за России.

    Сколько бы ни было «западников» в китайской элите (стены императорского замка товарища Си непроглядны), их акции сейчас падают, тогда как влияние условных «русофилов» с платформой «выстоим вместе с Россией», напротив, растет. 

    Потому – пускай на Западе чаще ноют, еще больше наглеют, не стесняются пороть чушь. Не видать им счастья, потому что отпор обеспечен – со стороны рассерженного китайского дракона в том числе. 
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •