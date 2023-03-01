В ЕС возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний

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1 марта, среда | Последнее обновление — 16:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
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Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ЕС возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний
Европейские авиаперевозчики пожаловались на китайских коллег из-за разрешения летать над Россией
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Авиаперевозчики из Европы возмутились тем, что компании из Китая имеют право летать над Россией, что сокращает длительность полета.
О жалобах и недовольствах европейских компаний действиями китайских коллег стало известно изданию Financial Times.
Автор статьи выяснил, что европейские авиаперевозчики называют происходящее дискриминацией, так как им приходится тратить больше времени и топлива на перелеты из-за невозможности летать над Россией.
Так, при перелете из Парижа в Сеул нужно прибавлять три часа времени, а китайские компании летают над Россией, получая преимущество, заявил генеральный директор холдинга Air France-KLM Бен Смит.
Ранее сообщалось, что из-за закрытого неба над Россией европейские компании столкнулись с еще одной проблемой – подорожавшие билеты.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Мединский сыронизировал над стеной Финляндии на границе с Россией
Помощник президента РФ Мединский о возведении Финляндией стены на границе с РФ: Стены никогда никого не спасали
Помощник президента РФ Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией, отметив, что, как свидетельствует вся мировая военная история, стены никогда никого не спасали.
Мединский отметил в своем Telegram-канале, что кажется только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны, а сегодня стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Как подчеркнул помощник президента РФ, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали!
Напомним, во вторник появились сообщения, что Финляндия начала строить стену на границе с Россией, в районе пограничного перехода Иматра.
Пекин отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Спикер МИД Китая Мао Нин: Пекин выступает за решение конфликта на Украине мирными методами
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Позиция Пекина по украинскому конфликту неизменна, Китай выступает за его решение мирными методами, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, Мао Нин сказала, что продвижение мирных переговоров Пекин считает ключевым фактором, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что Пекин намерен содействовать урегулированию конфликта на Украине политическими методами.
Она добавила, что Китай поддерживает контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину.
На прошлой неделе Зеленский выразил желание встретиться с Си Цзиньпином, но не пояснил, каким образом такая встреча могла бы состояться. Он добавил, что намерен обсудить с лидером Китая не только боевые действия на Украине, но и экономические связи между двумя странами.
Напомним, 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «позиционный документ» Китая по ситуации на Украине на самом деле нельзя считать мирным планом. Боррель заявил, что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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ЕС потребовал находящихся под санкциями россиян рассказать о своих активах
Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС.
В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют.
«Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС.
Ранее ЕС обнародовал новый, 10-й по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека.
В Европе участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев
Ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев с Украины детей и лишают родителей родительских прав, сообщают украинские СМИ.
Издание «Страна.ua» привело несколько историй, свидетельствующих об изъятии детей из украинских семей в Европе.
Одна женщина рассказала, что семья, у которой они проживали, пожаловалась на нее, хотя конфликтов с принимающей стороной не было. Семья сообщила властям, что украинка якобы не смотрит за ребенком, мало кормит и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности.
У нее забрали ребенка до выяснения обстоятельств, причем «забрали прямо из песочницы, где он играл».
Женщина пояснила, что для этого понадобилось лишь голословное утверждение без подтверждений, никто не собирался выслушивать аргументы и разбираться в ситуации.
Другая украинка сообщила, что ее ребенка отвезли в детдом, а через 10 дней передали неизвестной семье, первое заседание суда прошло еще через две недели, там ей пояснили, что сможет видеть сына раз в восемь месяцев.
Второй суд прошел через четыре месяца, на нем ей сообщили о временной приостановке ее родительских прав. Женщина расплакалась на суде, и ей назначили психиатрическое обследование.
Еще одна беженка рассказала, что к ней в квартиру ворвались в 23.00, выбив дверь, и заявили, что на основании заявлений врача ребенок будет изъят из семьи. Возражения и аргументы слушать никто не стал, власти сослались лишь на решение суда, на основании которого ребенка забрали.
В Китае заявили о договоренностях с Россией по безопасности в Азии
МИД КНР: Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие и вместе защищать интересы безопасности в Азии
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Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии, в ходе которого договорились укреплять взаимодействие и координацию, а также вместе защищать интересы безопасности и развития региона, говорится в сообщении МИД КНР.
В документе говорится, что директор департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества Министерства иностранных дел России Алексей Овчинников и директор департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун 27 февраля в Пекине провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Азиатском регионе, региональному сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, согласились, что в сложившейся ситуации Китаю и России необходимо укреплять взаимодействие и координацию по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе заявили, что в конфликте на Украине Китай якобы встал на сторону России.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире.
Стала известна новая тактика Евросоюза по антироссийским санкциям
Politico: Евросоюз начал больше контролировать исполнение уже принятых антироссийских санкций
Евросоюз решил больше контролировать исполнение уже принятых санкций против России, а не принимать новые, пишет издание Politico.
Европейские дипломаты из десятка стран считают, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит именно ЕС. Речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях, передает РИА «Новости».
При этом, отмечает Politico, Евросоюз уже принял 10 пакетов санкций, однако эти меры оказали меньшее влияние, чем планировалось.
В частности, в прошлом году стоимость экспорта России в Европу увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила импортные компоненты.
Напомним, ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через Россию.
Турция потребовала от Запада «железобетонных» гарантий по «зерновой сделке»
Источник: Турция потребовала от Запада гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки
Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления «зерновой сделки», сообщил знакомый с ходом переговоров источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что Турция хочет гарантий не препятствования со стороны Запада. В настоящее время, по его словам, Запад создает помехи в вопросах логистики, оплаты и страховки. Анкара хочет получить «железобетонные гарантии», которые должны быть обнародованы.
«Это, конечно, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», – добавил источник.
МИД ранее сообщал, что доля поставок в беднейшие страны с момента первого срока действия «черноморской инициативы» сокращается с 4% по итогам первого этапа до 2,7% к настоящему моменту. Внешнеполитическое ведомство также указывало, что цена за аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1,1 тыс. долларов за кубометр.
Боррель объявил о договоренностях Сербии и Косово по паспортам
Боррель: Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение о взаимном признании внутренних паспортов
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам.
По итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косово якобы согласились, что более никакие переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются, и выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, передает ТАСС.
Он пообещал, что вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения. Однако, по его словам, потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали имплементации соглашения. Боррель сообщил, что намерен созвать новую встречу в середине марта. Он не уточнил, подписали ли стороны документ, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили.
Напомним, 20 февраля президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale.
В родной деревне Борреля решили переименовать названную в честь него улицу
Мэрия испанского муниципалитета Побла-де-Сегур решила опросить местных жителей, хотят ли они переименовать улицу, названную в честь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщила газета ABC.
Опрос проведут 12 марта с 09.00 до 20.00 по местному времени, в нем могут принять участие жители Побла-де-Сегур старше 16 лет, передает ТАСС.
Политик родился в этом населенном пункте, где проживает около 3 тыс. человек. Местным жителям предложили новое название «бульвар 1-го Октября». Эта дата приурочена к незаконному референдуму о независимости Каталонии, проведенном в 2017 году.
Напомним, Боррель занял пост в ЕС в 2019 году.
Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Китай
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с официальным визитом в Китай
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе.
Как отмечает агентство БелТА, Лукашенко прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Глава Белоруссии также проведет переговоры с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
Сообщается, что будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. По словам первого заместителя премьер-министра Белоруссии Николая Снопкова, лидеры Белоруссии и КНР примут совместную декларацию по направлениям и механизмам развития подписанной ранее в Самарканде декларации о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве.
Также будет подписан целый блок «мощнейших документов, которые на ближайшие 5-10 лет создадут конструкцию взаимоотношений» двух стран.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях.
Боррель похвастался «надежностью» ЕС в сравнении с США
Боррель заявил о желании многих стран видеть в качестве партнера ЕС, а не США
Многие государства предпочитают партнерство с Евросоюзом, а не с США, поскольку считают ЕС более надежным, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в блоге, многие страны рассматривают ЕС «в качестве противовеса Китаю» или как более «надежного и последовательного партнера, чем США». По его словам, ЕС считают «более верным международным нормам и многосторонней системе», а также «более внимательным к интересам развивающегося мира».
При этом он также заявил, что «международный порядок, основанный на правилах», разрушается не только из-за специальной военной операции России на Украине, но и из-за «напряженности в отношениях между Китаем и США».
В январе Франция и Германия договорились о совместных усилиях в противодействии США, которые побуждают компании переносить бизнес из Европы в Америку. Тем временем Польша заявила, что лозунгом ее председательства в ЕС в 2025 году станет «Больше Америки в Европе».
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.
Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС.
Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
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