Tекст: Вера Басилая

Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.