Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.0 комментариев
Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.
Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.
Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.
Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.