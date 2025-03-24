Обломки БПЛА повредили ж/д станцию на Кубани

Tекст: Ольга Иванова

В ночь на 24 марта обломки беспилотного летательного аппарата упали на железнодорожную станцию в Кавказском районе Краснодарского края. В результате падения были повреждены участок контактной сети и окна административного здания на территории станции. При этом пострадавших нет, передает ТАСС.

По информации оперативного штаба региона, из-за детонации в воздухе БПЛА здание станции лишилось остекления, а контактная сеть была частично нарушена.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что инцидент не повлиял на график движения поездов, и железнодорожное сообщение в регионе продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в результате выброса нефтепродуктов в ночь на 23 марта площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 2 тыс. квадратных метров.

Напомним, 19 марта в результате падения обломков украинского дрона загорелась нефтебаза в Кавказском районе. В результате взрыва пострадали двое пожарных. Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет.