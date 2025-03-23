Площадь пожара на нефтебазе на Кубани достигла 2 тыс. квадратных метров

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в оперштабе, на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края продолжается тушение пожара. Площадь возгорания увеличилась до 2 тыс. квадратных метров после выброса нефтепродуктов в ночь на 23 марта. В настоящее время пожар охватил второй из ранее загоревшихся резервуаров, а также распространился на территорию в границах обвалования этого резервуара, передает ТАСС.

Согласно информации, поступающей из оперштаба региона, на месте происшествия проводится работа по охлаждению соседних резервуаров, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщили, что в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе задействованы четыре пожарных поезда.

Напомним, 19 марта в результате падения обломков украинского дрона загорелась нефтебаза в Кавказском районе. В результате взрыва пострадали двое пожарных. Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет.