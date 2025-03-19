Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.17 комментариев
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4,2 тыс. квадратных метров
Площадь возгорания на нефтяной базе в Краснодарском крае после падения обломков украинского дрона превысила 4 тыс. квадратных метров, сообщили в региональном оперштабе.
К 18.00 мск площадь пожара возросла до 4 250 квадратных метров, указали в штабе, передает ТАСС.
Отмечается, что на борьбу с огнем направлены дополнительные силы. Сейчас задействована группировка в 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два спецпоезда. Пожарные тушат три объекта на нефтебазе – один резервуар, запорную арматуру и горящие нефтепродукты вокруг резервуара.
В ночь на среду в станице Кавказской Кавказского района Краснодарского края отразили атаку украинских дронов, один беспилотник упал и вызвал пожар на нефтебазе. К вечеру площадь пожара составляла 3,7 тыс. квадратных метров.