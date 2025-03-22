Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.6 комментариев
К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли пожарные поезда
В ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе задействованы четыре пожарных поезда, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Поезда доставляют воду, чтобы наполнить пожарный водоем на территории нефтебазы. Сейчас тушат один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. м. Остальные резервуары охлаждают, чтобы помешать распространению пожара. В борьбе с огнем задействовано 473 человека и 189 единиц техники, сообщил штаб в Telegram.
Напомним, 19 марта в результате падения обломков украинского дрона загорелась нефтебаза в Кавказском районе. В результате взрыва пострадали двое пожарных. Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет.