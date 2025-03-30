Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул подвиги Красной армии.
Лавров считает, что такой подход является «печальной тенденцией» и нарушает нейтральность, которую должен соблюдать генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава организации, передает ТАСС.
Лавров отметил, что День памяти об освобождении Аушвиц был установлен благодаря подвигу красноармейцев, и подчеркнул важность признания их вклада. Министр также напомнил, что Гутерриш, как генеральный секретарь ООН, обязан соблюдать нейтралитет и стремиться к выполнению целей Устава ООН. Он подчеркнул, что должность генерального секретаря требует независимости от правительственных указаний и объективности в оценке исторических событий.
Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.
Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.
Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.
Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.