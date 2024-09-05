Эксперт объяснил острую необходимость легкого самолета «Байкал»

Авиаэксперт Пантелеев: Без легкого самолета «Байкал» приходится летать на дорогих вертолетах

Tекст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума потребовал ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Он подчеркнул, что необходимо уже в ближайшее время запустить его серийное производство.



«Самолет «Байкал» создается как многоцелевой, его применение возможно для решения самых разнообразных задач. Базовыми являются пассажирский и грузовой варианты. Перевозка пассажиров и грузов, выполнение полетов по санитарным заданиям – это насущные задачи, которые в отсутствие достаточного количества легких самолетов приходится выполнять вертолетами», – говорит Пантелеев.

По его словам, себестоимость летного часа самого распространенного вертолета семейства Ми-8 значительно превышает стоимость летного часа таких самолетов, как Ан-2, Ан-3Т, ТВС-2МС. Предполагается, что «Байкал» должен быть еще выгоднее в эксплуатации, чем его предшественники.

«Таким образом, у нас есть возможность заместить выбывающие из эксплуатации самолеты местных воздушных линий отечественными вертолетами, при этом мы сможем длительное время эксплуатировать флот вертолетов, не опасаясь санкционных проблем. Но за такое расточительство придется платить. Переход на «Байкалы» позволит при неизменных объемах субсидирования полетов на местных воздушных линиях наращивать объемы перевозок», – объясняет специалист.

Он напоминает, что на поставку первых десяти «Байкалов» уже подписан контракт, эти машины ждут в Хабаровском крае. Еще 95 самолетов будут законтрактованы в интересах перевозчиков Дальневосточного федерального округа (ДФО), а всего портфель заказов на эти машины превышает 150 единиц с перспективой удвоения количества заказанных самолетов.

«Сегодня главная проблема «Байкала» – отсутствие отечественного двигателя. ВК-800СМ уже разработан, испытывается, но пока не сертифицирован и серийно не выпускается. Первые «Байкалы» планировалось поставлять с иностранными двигателями и винтами, однако в условиях санкционных ограничений это очень рискованный и нерациональный подход. Поэтому ожидание данного самолета затянулось», – подчеркивает Пантелеев.

Однако, обращает внимание эксперт, уже в следующем году ожидается завершение работ по сертификации самолета, причем не только в базовом варианте, но и с рядом важных для работы в ДФО опций, а также завершение строительства сборочного предприятия в Комсомольске-на-Амуре. «Это означает, что после заминки на старте у «Байкала» появится возможность быстро набрать высоту», – заключил эксперт.

Во вторник Путин призывал разобраться с созданием российского регионального самолета, подчеркнув, что его строительство и появление необходимо стране.