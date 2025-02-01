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Доцент Косов: С марта россияне будут платить только за потребленное тепло
С 1 марта россияне будут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон, сообщил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.
Косов объяснил, что с первого марта россияне начнут оплачивать отопление только в холодный период. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счета только за потребленное тепло в отопительный сезон, передает канал «360».
По его словам, в большинстве регионов России счета за отопление уже поступают только в период подачи тепла – весной, зимой и осенью. Но в некоторых регионах начисления распределялись равномерно на весь год. Нововведение коснется именно этих регионов.
«Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года – теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам», – заявил Косов.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства введет новую систему оплаты отопления с первого марта. Ожидается, что через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ, в результате чего начисления за газ, электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.
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