Доцент Косов: С марта россияне будут платить только за потребленное тепло

Tекст: Вера Басилая

Косов объяснил, что с первого марта россияне начнут оплачивать отопление только в холодный период. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счета только за потребленное тепло в отопительный сезон, передает канал «360».

По его словам, в большинстве регионов России счета за отопление уже поступают только в период подачи тепла – весной, зимой и осенью. Но в некоторых регионах начисления распределялись равномерно на весь год. Нововведение коснется именно этих регионов.

«Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года – теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам», – заявил Косов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства введет новую систему оплаты отопления с первого марта. Ожидается, что через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ, в результате чего начисления за газ, электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.

Ранее Госдума приняла закон о повышении порога капремонтных взносов до шестидесяти процентов.

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