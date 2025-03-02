Сийярто заявил о нарушении ЕС гарантий энергобезопасности Венгрии

Сийярто обвинил Еврокомиссию в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

Tекст: Ольга Иванова

Сийярто направил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором заявил о нарушении Еврокомиссией гарантий энергобезопасности Венгрии. Сийярто отметил, что Брюссель нарушил две из четырех предоставленных гарантий, передает ТАСС.

Одна из нарушенных гарантий касается переговоров о возобновлении транзита российского газа через Украину, на которые не были приглашены представители Венгрии, несмотря на обещания. Министр также указал, что Еврокомиссия гарантировала, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в ЕС.

По словам Сийярто, вопреки этим гарантиям, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». Сийярто подчеркнул, что эти вопросы будут влиять на позицию Венгрии при принятии решений в ЕС по вопросам, касающимся Украины.

Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».