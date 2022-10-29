У западных авиакомпаний начались проблемы из-за закрытого неба над Россией

Перелеты в Азию для авиаперевозчиков из Соединенных Штатов и ЕС стали значительно дороже, поскольку воздушное пространство России для них закрыто.

Самолеты Air France-KLM и других авиакомпаний при полетах в Японию обходят российскую территорию через Казахстан и Монголию, что повышает время полета на часы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Маршрут из Парижа в Токио теперь длится 14 часов. Британский перевозчик Virgin Atlantic вынужден был приостановить рейсы в Гонконг.

Финский перевозчик Finnair испытывает трудности при полетах в Японию, Китай и Корею. Время полета в Токио с 9,5 часов выросло до 13,5 часов. Повышение расхода топлива сделало эти рейсы нерентабельными.

Основатель компании Martin Consulting Марк Мартин сказал, что большая часть перевозчиков вынуждены исследовать, какие маршруты прибыльны, и нужно ли менять им частоту, добавлять остановки и добавлять еще один этап в рейсах.