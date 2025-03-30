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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    Трамп обсудил с президентом Финляндии строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 18:33 • Новости дня

    СМИ сообщили о ликвидации швейцарского наемника в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Двадцатипятилетний швейцарский гражданин, воевавший в интернациональном легионе ВСУ, был ликвидирован в декабре 2024 года в Курской области, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

    Молодой человек, чье имя не раскрывается, вступил в так называемый «украинский интернациональный легион» в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ликвидированный был южноамериканского происхождения и был усыновлен швейцарской семьей в раннем детстве. После смерти приемной матери в подростковом возрасте он несколько раз попадал в психиатрические учреждения. Источники описывают его как жестокого человека.

    Швейцарская сторона подтвердила его смерть 12 февраля. Несмотря на запрет на участие осужденных в иностранных армиях, ему удалось вступить в ВСУ. В Instagram* он делился страхами о том, что может не вернуться после отправки в Курскую область.

    В настоящий момент неизвестно, сколько швейцарцев сражаются на стороне ВСУ. В Швейцарии участие в иностранных армиях запрещено и карается штрафами или тюремным заключением до трех лет.

    Ранее МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии попали под подозрение 13 человек за участие в наемничестве на Украине.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    29 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

    Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи, сообщило агентство Bloomberg.

    Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

    Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

    Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

    Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

    Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    30 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

    Элитный 6-й полк ССО Украины, известный как «Рейнджеры», покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив без поддержки стрелковые подразделения, передает РИА «Новости». По информации источника в группировке войск «Север», это решение стало частью стратегии командования ВСУ, которое предпочитает заранее выводить элитные подразделения, избегая их участия в непосредственных боевых действиях с наступающими силами ВС России.

    6-й полк ССО «Рейнджеры» был создан в 2024 году по стандартам НАТО и предназначен для проведения диверсионных операций в тылу противника. Подразделение ориентировано на выполнение задач, аналогичных тем, которые выполняют подразделения глубинной разведки армии США.

    Ранее сообщалось, что потери вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Украинские войска прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (18)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    30 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» благодаря успешным наступательным действиям достигли этой цели.

    В докладе о ходе специальной военной операции подчеркивается, что на Белгородском направлении были нанесены удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая механизированные и штурмовые полки, в различных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей. В результате этих операций противник потерял до 70 военнослужащих и несколько единиц техники.

    На Харьковском и Луганском направлениях были поражены мотопехотные и механизированные формирования ВСУ, что привело к потерям до 240 украинских солдат и различной боевой техники, включая иностранные бронетранспортеры и системы залпового огня. Российские подразделения улучшили свои позиции и продолжили наступление вглубь обороны противника.

    На Донецком направлении также были нанесены удары по ряду бригад, в том числе аэромобильным и морской пехоты ВСУ, что привело к потерям до 510 военнослужащих. Российская авиация и артиллерия продолжили уничтожать инфраструктурные объекты, включая склады боеприпасов и беспилотников. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации в Донецкой народной республике уничтожено до 170 боевиков и наемников.

    С начала специальной военной операции уничтожены тысячи единиц украинской боевой техники, включая самолеты, беспилотники, танки и артиллерию. На фоне освобождения Запорожья в ДНР Минобороны продолжает докладывать о значительных успехах российских войск в различных регионах Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области.

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    30 марта 2025, 01:30 • Новости дня
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД рассказал о возможности создания временной международной администрации на Украине через ООН, ссылаясь на исторические прецеденты и необходимость согласования условий между сторонами.

    МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

    Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

    Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

    На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

    Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.

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    29 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ

    Дрон ВС России избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотник, избежав атаки украинского дрона, уничтожил блиндаж, где укрывались бойцы ВСУ, что привело к вторичной детонации и разрушению подвала с боевиками.

    Российский дрон, оснащенный оптоволоконной связью, успешно уничтожил украинский ретранслятор. В ответ на это противник запустил свой беспилотный аппарат с целью сбить следующий российский дрон. Однако российский БПЛА сумел увернуться от атаки и продолжил выполнение своей миссии, передает РИА «Новости».

    В результате маневра дрон Вооруженных сил России, избежав атаки, нанес удар по блиндажу, в котором укрывался расчет дронов противника. После прямого попадания началась вторичная детонация, которая привела к разрушению подвала, где находились четверо боевиков Вооруженных сил Украины.

    Ранее в России впервые пролетел дрон между регионами по правилам гражданской авиации.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    29 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    На Украине захотели создать космические войска

    Минобороны Украины сообщило о планах создать космические войска

    На Украине захотели создать космические войска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины разработало управление космической политики для содействия созданию космических войск и взаимодействия с частными и государственными компаниями, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что это управление должно способствовать созданию космических войск на Украине, передает ТАСС.

    По ее словам, ведомство намерено стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в стране. Управление будет объединять усилия государственных и частных институтов, а также ученых для полноценного взаимодействия с оборонными силами.

    Черногоренко отметила, что «согласно закону о космической деятельности» Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса.

    По ее словам, до 2030 года Украина планирует запустить национальные спутники для оборонных целей, а также создать системы оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    В январе 2021 года украинский кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы, предусматривающую создание 2 тыс. новых рабочих мест в космической отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что якобы договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО;

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    30 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Под Константиновкой уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ

    Российские силовики уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины под Константиновкой, используя FPV-дроны.

    Как передает ТАСС, российские силовики сообщили, что женский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины был уничтожен под Константиновкой. Операторы 6-й мотострелковой дивизии использовали для этого удары FPV-дронов.

    По словам представителей силовых структур, сначала воздушной разведкой был обнаружен и уничтожен ретранслятор. Этот шаг позволил обезвредить дальнейшие коммуникации противника. После этого FPV-дроны были направлены на пункт управления, который был уничтожен вместе с расчетом, состоящим из женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

    Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков необходимостью усиления боевого потенциала.

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    30 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли технику на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска к северо-западу от Суджи оставили несколько десятков единиц техники, включая американские бронетранспортеры и немецкие танки, при отступлении.

    Украинские войска потеряли несколько десятков единиц техники на участке от Ольговки до трассы Суджа – Коренево в Курской области, сообщает ТАСС. Среди уничтоженной техники были американские бронетранспортеры М113 и танки «Абрамс», а также немецкие танки «Леопард» и советские танки. Замечены были и другие образцы бронетехники и бронированных машин. Остатки техники оставлены ВСУ в результате бегства из района.

    По словам командира десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай, практически вся техника была уничтожена вместе с десантом. На относительно уцелевшей технике видны белые кресты, которые ВСУ используют как опознавательные знаки.

    Наибольшее количество брошенной техники сосредоточено в Малой Локне, Никольском, Погребках, Лебедевке и вдоль трассы Коренево – Суджа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    29 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Британское СМИ назвало самое большое препятствие для завершения конфликта на Украине

    New Statesman: Зеленский мешает завершению конфликта отказом от уступок территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок мешает завершению конфликта на Украине, что является главным препятствием для мира, сообщает британское издание New Statesman.

    Британское издание New Statesman назвало отказ Зеленского пойти на территориальные уступки главным препятствием для завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на фоне последних переговоров, которые оказались благоприятными для России, передает РИА «Новости».

    Переговоры между экспертами России и США состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. На встрече присутствовали сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По итогам обсуждений стороны договорились не наносить удары по энергетическим объектам на Украине и в России в течение 30 суток с 18 марта.

    Кроме того, достигнута договоренность по черноморской инициативе, подразумевающей безопасность судоходства и запрет использования коммерческих судов в военных целях. Однако ее реализация зависит от выполнения условий России, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Президент США  заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта.

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Кремль назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России.

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    29 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    ВС России ликвидировали итальянского наемника Превитали

    Рогов сообщил о ликвидации наемника из Италии Юрия Превитали под Мелитополем

    Tекст: Мария Иванова

    Наемник из Италии Юрий Превитали, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован российскими военными в районе Мелитополя, он был частью нацистского подразделения и называл себя «мирным волонтером».

    Вооруженные силы России уничтожили в районе Мелитополя итальянского наемника Юрия Превитали, сообщает ТАСС. Превитали, родившийся в Бергамо, в течение двух лет воевал на стороне Вооруженных сил Украины под позывным «Мега».

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что в западных и украинских источниках Превитали упоминался как «мирный волонтер», но на самом деле он был активным участником боевых действий.

    В марте 2023 года Превитали вступил в нацистское подразделение «Карпатская сич» в качестве штурмовика. В многочисленных интервью он заявлял о готовности «пожертвовать жизнью в борьбе с россиянами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы рассматривают граждан Британии и других стран, вступающих в украинские войска, как наемников, которые не имеют права на статус военнопленных.

    Между тем наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские.

    На Донецком и Харьковском направлениях за прошлый год уничтожили наибольшее число солдат ВСУ и наемников.

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    29 марта 2025, 21:49 • Новости дня
    ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности

    ВСУ начали использовать FPV-дроны с дальностью до 40 км по всей линии фронта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км, которые оснащены различными системами подрыва, включая акселерометр и микрофон, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, ВСУ начали применять новые FPV-дроны с дальностью действия до 40 км. Дроны оснащены тремя системами подрыва: замыканием, микрофоном для прослушивания и акселерометром с датчиком изменения положения. Внутри дронов встроен заряд пластида в 90 грамм с датчиком замедления до 72 часов, что делает их особенно опасными, передает РИА «Новости».

    Киселев отметил, что применение этих дронов отмечено на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях, а также в Белгородской и Курской областях.

    Военный эксперт подчеркнул, что при обнаружении дронов их нельзя поднимать или переносить в укрытие.

    «Если сбили, уничтожить, расстрелять на месте и уйти, не поднимая», – добавил Киселев.

    Ранее российские военные сообщали, что украинские боевики начали использовать дальнобойные дроны для проникновения на территорию Белгородской области.

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