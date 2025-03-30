СМИ сообщили о ликвидации швейцарского наемника в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Молодой человек, чье имя не раскрывается, вступил в так называемый «украинский интернациональный легион» в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ликвидированный был южноамериканского происхождения и был усыновлен швейцарской семьей в раннем детстве. После смерти приемной матери в подростковом возрасте он несколько раз попадал в психиатрические учреждения. Источники описывают его как жестокого человека.

Швейцарская сторона подтвердила его смерть 12 февраля. Несмотря на запрет на участие осужденных в иностранных армиях, ему удалось вступить в ВСУ. В Instagram* он делился страхами о том, что может не вернуться после отправки в Курскую область.

В настоящий момент неизвестно, сколько швейцарцев сражаются на стороне ВСУ. В Швейцарии участие в иностранных армиях запрещено и карается штрафами или тюремным заключением до трех лет.

Ранее МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии попали под подозрение 13 человек за участие в наемничестве на Украине.