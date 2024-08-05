В Швейцарии 13 человек попали под подозрение в наемничестве на Украине

Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

Tекст: Евгений Поздняков,

Татьяна Алабугина

«Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

«Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

«Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

«Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

«Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

«Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

«Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

«На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.