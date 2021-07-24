Навка объяснила неприятие мужчин в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила французской фигуристке Габриэлле Пападакис, которая раскритиковала реакцию спортсменки на выступление мужчин в художественной гимнастике.

Навка написала в Instagram, что ее предыдущие заявления вызывали «бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем», в частности, Пападакис «выразила свое возмущение».

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть, если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщества я не трогала вообще. Но у меня есть свое устойчивое понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами», – заявила она.

Навка подчеркнула, что «сексуальная ориентация – это личное дело каждого, никто не имеет права в это вмешиваться», однако «когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве», то она «категорически против этого».

«Это все вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в России карается законом пропаганда сексуальных меньшинств у несовершеннолетних. И даже с учетом того, что путь и воля у каждого свои, в 21 веке я имею право на свое мнение по этому вопросу!», – заключила фигуристка.

Ранее Навка сочла перебором и культурным шоком выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике, она написала об этом в соцсетях и выложила отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом. На кадрах видно, что спортсмен выступает с лентой, совершая различные акробатические упражнения.

В ответ французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон раскритиковали высказывания Навки и заявили, что в современном мире не должно быть ограничений для самовыражения.

Впервые первенство России по художественной гимнастике среди юношей прошло в январе 2021 года в Москве. В нем принимали участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет.