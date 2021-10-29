Эксперт объяснил упрощение правил регистрации в России для граждан Узбекистана

«Свобода передвижения рабочей силы на постсоветском пространстве связана с участием стран в ЕАЭС. Поэтому упрощение вопросов регистрации для граждан Узбекистана не гарантирует им равные права наряду с мигрантами из Армении или Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее МВД России предложило снять с граждан Узбекистана требование регистрации за 15 дней с момента въезда в страну.

«Россия на постсоветском пространстве проводит диверсифицированную миграционную политику, включающую в себя практико-ориентированный подход. При этом свобода передвижения рабочей силы гарантируется прежде всего участием стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Поэтому в полной мере льготы в этой сфере касаются только граждан Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии», – полагает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Но одновременно с этим Россия может вводить аналогичные или близкие режимы на двусторонней основе с другими странами, – отметил он. – Однако это совершенно не означает, что трудящиеся из Узбекистана будут обладать такими же правами на российском рынке, как армяне или белорусы».

«Одно дело – упрощение вопроса регистрации, а другое дело – получение различных прав, например, медицинского обслуживания и всего того, что дает узаконенная свобода передвижений рабочей силы в рамках ЕАЭС. К примеру, тот же Таджикистан входит в ОДКБ, но не входит в ЕАЭС», – добавил собеседник.

По словам Бордачева, Узбекистан в последние два года очень много делает для того, чтобы сблизиться Россией и ЕАЭС в области экономики. «Так, являясь наблюдателем в Союзе, он использует этот статус по полной программе. Например, в одностороннем порядке принимает регулятивные акты союза. То есть, не вступая в ЕАЭС, он создает с ним общее экономическое пространство», – объяснил эксперт.

При этом политолог сомневается, что вступление в ЕАЭС является обязательным пунктом для Ташкента. «Не вступая туда, он может стать частью общего рынка со странами-членами. Также, не являясь участником ОДКБ, у Ташкента существует соглашение о союзнических отношениях с Россией, который содержит гораздо более серьезные положения, чем договор об ОДКБ».

Ранее в МВД России подготовили законопроект, согласно которому граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию. В пояснительной записке отмечается, что это решение принято в целях «создания благоприятных условий» для граждан одной страны в другой.

МВД указывает, что аналогичный подход применяется к гражданам Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии. В ведомстве заверили, что предложенные изменения не приведут к росту числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана, а также не повлекут снижение эффективности миграционного контроля.

Ранее врачи ФМБА начали обследование планирующих выехать в Россию узбеков в рамках пилотного проекта, о чем сообщил глава медицинского отряда ФМБА Борис Баранкин. По его словам, врачи исследуют своих подопечных на предмет употребления наркотиков, на ВИЧ и т.д. До этого российское правительство утвердило пилотный проект по привлечению в России 10 тыс. граждан Узбекистана, привитых от коронавируса, для строительных работ.

Между тем ранее Россия объявила миграционную амнистию для 158 тыс. граждан Узбекистана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов. Также президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. При этом в метро Москвы появилась вакансия кассира со знанием узбекского или таджикского языка, а департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.

В начале октября министр иностранных дел Узбекистана заявил, что страна не планирует возобновлять членство в ОДКБ, потому что обладает достаточным потенциалом для обеспечения своей безопасности.

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