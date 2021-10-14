Зачем Россия амнистировала сотни тысяч мигрантов из Средней Азии

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14 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
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Брюссель отказался признать энергетические ошибки

Планы борьбы с газовым кризисом Еврокомиссии – пустышка Victor Lisitsyn/Global Look Press
Еврокомиссия представила свои рекомендации по борьбе с энергетическим кризисом, разразившимся в Евросоюзе. Из речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон видно, что Брюссель не признал за собой ни одной ошибки, которые и привели к текущему кризису. Каков же рецепт спасения Европы?  Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Москву прикрыли от ударов из космоса

На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире Минобороны России/Youtube
На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе. Подробности...
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Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

Украина перешла «красную линию» в Донбассе Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Украинские силовики похитили безоружного наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Это произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и заверений представителя Госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения Минских соглашений. В ответ глава ЛНР приостановил участие республики в переговорах. Зачем Украина пошла на этот шаг и как он отразится на ситуации в Донбассе? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Любителей турецкого "олл-инклюзива" на Алтае не ждут

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный. Подробности...

Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Евросоюз избавляется от ярких политиков

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут. Подробности...
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Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

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  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    Зачем Россия амнистировала сотни тысяч мигрантов из Средней Азии

    В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД
    		   14 октября 2021, 22:35
    Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков,
    Михаил Мошкин

    МВД подверглось жесткой критике в Госдуме. Депутаты из разных фракций неодобрительно восприняли новость об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, впрочем, одобрили решение МВД. Так надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам?

    В Госдуме в четверг резко осудили решение МВД простить мигрантов, которым ранее был запрещен въезд в нашу страну. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что амнистия – это вообще исключительная прерогатива парламента. Решение позволить вернуться мигрантам, совершившим административные правонарушения, депутат счел пренебрежением по отношению к российским законам.

    «Если будем вытирать ноги о собственное законодательство и решения, принятые органами власти, какие выводы сделают те же мигранты, как они будут относиться к такому государству и его требованиям?», – задался вопросом парламентарий. «У нас забот хватает с теми гастарбайтерами, кто уже на нашей территории. Теперь в этот криминальный костер хотят еще подбросить дровишек, видимо, чтобы занялся настоящий пожар. Я призываю главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться в сложившейся ситуации и дать оценку действиям своих подчиненных», – заявил он радиостанции «Голос Балтии».

    К сокращению потока мигрантов до минимума призвал и депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР), он требует создавать рабочие места для соотечественников, а не приезжих. «Ошибочное и крайне вредное решение! Надо не «миграционные амнистии» проводить, а масштабную миграционную оптимизацию», – цитирует «Регнум» законодателя. Вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия») в своем Telegram-канале призвал не путать «наших бывших сограждан» с обычными гастарбайтерами, приехавшими не на родину, а на заработки. По мнению вице-спикера, приезжие, которые нарушают российские законы, «должны быть быстро депортированы, и пусть о них болит голова в тех странах, куда они отправляют заработанные у нас деньги».

    О том, что МВД амнистирует сразу 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено возвращаться в Россию, ранее сообщило посольство республики в Москве. По версии посольства, первый замглавы ведомства Александр Горовой объявил о таком решении на встрече с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Амнистия не относится к тем, кто был депортирован на основании решений судов, уточняется в посольстве.

    Самые первые, неофициальные данные об амнистии появились еще 8 октября. Глава Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов сообщил на YouTube-канале этой организации:

    «Путем достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана, и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы».

    Далее Коженов разъяснил целевой аудитории, что амнистия распространяется лишь на тех мигрантов, решения о выдворении которых принимали органы МВД, но не суды. Он посоветовал мигрантам проверять на сайте МВД информацию о своих статусах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на заданный ему вопрос о мотивах амнистии, ответил, что решение принималось не в Кремле. «Это не вопрос для администрации президента, это вопрос для наших миграционных властей и для МВД», – цитировал ТАСС Пескова.

    Тем временем, само МВД России сообщение об амнистии оставило без комментариев. Также не нашлось официального подтверждения данным по поводу мигрантов из Таджикистана.

    В отличие от депутатов, эксперты не были столь единодушны. «До того, как разразилась пандемия, в России было 2,3 млн иностранцев, приехавших на заработки. К весне этого года число мигрантов упало до 1,7 млн», – напомнил Юрий Московский, глава комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство».

    «Так что причина амнистии проста – нехватка рабочих рук. Есть производственные цепочки, о существовании которых мы даже не подозреваем. Многие люди выполняют определенные роли в этих цепочках. Если цепь разрывается, все рушится», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

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    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?



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    «Амнистированные мигранты совершили незначительные административные правонарушения. С одной стороны, они уже есть в базах данных МВД, что облегчит контроль за их деятельностью в России. C другой стороны, они обладают опытом работы в нашей стране», – считает эксперт по трудовой миграции группы компаний «Аксиома» Дмитрий Исповедников. «В краткосрочной перспективе решение МВД – необходимое, обусловленное острой нехваткой рабочих рук в сферах строительства и сельского хозяйства на определенных позициях, которые не занимают внутренние трудовые ресурсы», – считает Исповедников.

    Надо отметить, что похожие решения Москва принимала и раньше. В тех случаях речь шла о правовой амнистии для мигрантов-нелегалов, находившихся внутри России – и одновременно об открытии въезда для ранее депортированных по решению МВД.

    Так, в марте 2017 года президент Молдавии Игорь Додон сообщил о решении Москвы провести такую амнистию. Она распространялась на 250 тысяч граждан республики, которые находились в России с нарушением сроков – и на 17,5 тысяч молдаван, которым запретили въезд в Россию из-за административных правонарушений. В 2018-2019 годах аналогичные поблажки российское государство делало и для мигрантов из Киргизии. Как отмечал «Военно-промышленный курьер», в обоих случаях правом на амнистию воспользовались примерно по 100 тысяч нелегалов и «полулегалов».

    Московский считает, что разовых миграционных амнистий вообще недостаточно. С его точки зрения, следует отменить положение о том, что за два любых, часто мелких административных правонарушения (перешел не там улицу, просрочил регистрацию и т.п.) иностранцев выдворяют за пределы России. По его мнению, депортация за явные правонарушения правомерна, но выдворение в административном порядке, причем нередко без решения суда, – это слишком. «Когда все это только вводилось, изначально думали, что где-то 300-400 тысяч человек выдворят за 10 лет. А сейчас, наверное, 3,5 миллиона выдворений было, что нанесло колоссальный ущерб экономике, престижу, безопасности России, связям и гуманитарным отношениям», – посетовал собеседник.

    Властям следует стимулировать в первую очередь «развитие форм организованной миграции, то есть проведение организованных наборов иностранной рабочей силы», добавил Исповедников. «Если ответственность за поведение мигрантов возлагается на работодателя, то шансы совершить серьезное правонарушение гораздо меньше, чем если бы они въезжали в страну стихийно и в индивидуальном порядке», – полагает эксперт.

    Иной точки зрения придерживается гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. По его мнению, следует не поощрять бесконтрольный или даже централизованный завоз гастарбайтеров, а напротив – ограничивать. «Упор надо сделать на качество. Кто нам нужен? Более образованные мигранты, способные подтвердить уровень своего образования», – подчеркнул собеседник. На его взгляд, миграцию следует перевести на коммерческую основу, – например, обязать приезжих платить за въезд в Россию. «В условиях, когда появляются сообщения о целой индустрии взяток в органах миграции, необходимо вводить соответствующие жесткие государственные критерии», – отметил Лепехин.

    С критикой миграционной амнистии выступили и в президиуме Совета при президенте по правам человека (СПЧ). «Эти 300 тысяч человек - это что, великие математики или физики, которые нам нужны для «оборонки»?», – заявил порталу News.Ru член СПЧ глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.  

    Поощрение массового въезда гастарбайтеров опасно и с демографической точки зрения, со своей стороны добавил Лепехин.  «В России меняется этнический состав. Русских сейчас меньше 70 процентов, и, конечно, есть опасения, что русское население будет снижаться и дальше», – указал эксперт.

    Лепехин обратил внимание на данные, которые были озвучены на IV Международной конференции «Женское лицо миграции», состоявшейся в начале октября в Москве. Среди граждан стран СНГ, получающих разрешение на работу в России, около 20% составляют женщины. Среди трудовых мигрантов из Киргизии – одного из основных поставщиков рабочих рук в России – доля женщин поднялась до 50%. По мнению Лепехина, появление большего числа мигранток «замазывает» демографический спад. Но, если демографическая ситуация еще может улучшиться, то социальная, с другой стороны, стать еще более напряженной.

    Тем временем, в России хватает и таких мигрантов, что мечтают поскорее выбраться из России. Как сообщил в четверг «Спутник», компания «Железные дороги Узбекистана» пообещала до конца октября организовать четыре поезда сообщением Волжский (Волгоградская область) – Ташкент. На этих составах на родину вернутся граждане республики, застрявшие в России из-за пандемии.

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