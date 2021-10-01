Дети мигрантов станут русскими

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1 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
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У Москвы и Анкары остался общий неприятель в Сирии

Эрдоган заявил про единство с Путиным почти по всем вопросам Владимир Смирнов/ТАСС
Едва покинув Сочи после переговоров с Владимиром Путиным, турецкий президент обрушился с упреками на Вашингтон. Он не только призвал США освободить сирийскую землю от своих войск, но и назвал одного из ключевых соратников Байдена «режиссером террористов». С Путиным же у Эрдогана, по его словам, «единство почти по всем вопросам». Что же подталкивает Турцию столь быстро сближаться с Россией? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...

Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии и Западных Балкан, а также хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...

Москва и Анкара подтвердили статус-кво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дружеский тон переговоров между Россией и Турцией на высшем уровне отнюдь не означает, что стороны решили все спорные проблемы. Подробности...
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Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

Возвращение Греты Тунберг

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Герман Садулаев

    Дети мигрантов станут русскими

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		1 октября 2021, 12:06

    «Желтые» интернет-ресурсы распространяют фейковую новость о том, что мигрантам, рожающим детей в Москве, выплачивают по 20 тыс. рублей за ребенка. И на это якобы тратится 700 млн рублей ежегодно.

    Никаких ссылок на официальную информацию нет. Зато «корреспондент издания», оказывается, был в роддоме и прочитал там на стене листовку об этом, которая специально была написана на иностранном языке, без перевода на русский. Чтобы только мигранты понимали. На специальном мигрантском языке, наверное. Есть ведь такой язык. Его понимают все мигранты! Шекельме-бекельме. В «Нашей Раше» Джамшут на таком языке говорил. Инфа сто процентов. Вот, значит, как власти зажимают русское население и специально стимулируют всяких нерусских рожать в нашей столице!

    Однако проходим на официальный сайт «Роды в Москве» и читаем: «Родители (а также усыновители или опекуны) новорожденного при выписке из московского роддома получат подарочный набор для малыша или денежную выплату в размере 20 тыс. рублей, если в родильном доме было оформлено свидетельство о рождении ребенка или хотя бы один из супругов является москвичом». Хм. Вроде бы нет никакого ущемления русских. Просто подарок для всех младенцев, которым посчастливилось родиться в столице нашей Родины.

    Но уже пошли гулять по сетям вопли, подхваченные обиженными националистами и прочей недовольной публикой. Странные люди. Даешь им 20 тыс. рублей – плохо. Не даешь – опять плохо. На самом деле это правильно и хорошо. И если часть денег получают рожающие в Москве иностранные мамочки – всё равно хорошо. Любые раздачи денег населению сейчас очень нужны, важны и полезны. Даже если просто с вертолета разбрасывать купюры над спальным районом – и то будет нормально. Потому что из-за пандемии и общего кризиса капитализма совокупный платежеспособный спрос катастрофически падает. И надо как-то поддержать экономику.

    Большую часть роддомовских денег получат обыкновенные московские семьи. И только какую-то незначительную часть мигранты. Но и они, если тут рожают детей, вряд ли деньги отправят в свои теплые аулы. Здесь потратят. А значит, деньги моментально вернутся в нашу экономику, обрастая по пути прибылями и налогами для нашего бюджета и яростно мультиплицируясь.

    Фото: Артем Житенев/РИА Новости

    Вообще, бояться того, что мигранты тут нарожают детей – это дебилизм. Если нарожают, то надо этому радоваться. Дети мигрантов пойдут в русские детсады и школы, выучат русский язык и станут русскими. Как минимум русскоязычными. Точно так же и многие из тех, кто сейчас это читает, еще пару-тройку поколений назад был нерусским, а теперь стал русским. Если дети получат российское гражданство, то они будут служить в нашей армии и вообще жить и работать у нас. А если уедут на родину предков, то там станут проводниками нашего культурного влияния.

    И не надо приводить в пример Францию и прочую Америку. Как у них, у нас не будет. История другая. Там мигранты приезжают либо из совсем чужих стран, либо из бывших колоний, откуда ранее метрополия качала соки. У нас приезжают из земель, которые вчера еще были с нами в одном государстве, сегодня в одном экономическом союзе с общей таможенной территорией, а завтра опять, кстати, будут в одном государстве, пусть и конфедеративном. И колонией они нам никогда не были, семьдесят лет все мы жили при советской власти в полном равенстве. Национальные окраины даже имели некоторые привилегии, потому что их ускоренно подтягивали до уровня центра.

    Так что не надо тут про проблему мигрантов в Европе. Это вообще не наша ситуация. У нас, может, посерьезнее проблемы. Но они совсем иного характера. Почему все прутся в Москву? Вот вопрос. И без разницы, откуда: из Твери или из Киргизии. Проблема в неравномерном развитии территорий. И в самой России в первую очередь, и в сопредельных странах. А решать эту проблему нужно не воплями, а планированием, в тесной интеграции с союзными государствами.

    У нас есть не только Союзное государство России и Белоруссии, но и ЕАЭС – Евразийский экономический союз, в котором обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и, внимание, рабочей силы. Это мощная интеграционная структура, привлекающая внимание всего мира. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, в статусе наблюдателей Молдавия, Узбекистан и Куба, в зоне свободной торговли Сербия, Вьетнам, Иран, Сингапур, на стадии переговоров Индия и Китай, а вообще больше пятидесяти стран выражают заинтересованность. Но нет, давайте мы от всех закроемся, Москва же нерезиновая. Будем сами по себе и скоро станем такими же богатыми и могущественными, как Литва. Правда, нам тогда принудительно впрыснут каких-нибудь беженцев, из Сирии например.

    Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Пытаться построить стену, нарушая интеграционные процессы вводить визовый режим, ловить в метро брюнетов, истерически возмущаться по поводу того, что некоторые приезжие женщины рожают своих детей в Москве, да еще и получают в подарок от правительства Москвы набор одеял и пеленок.

    Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции, управлять ими, исправляя перекосы и создавая центры притяжения не только в Москве, но и в других городах и сельской местности, включая Сибирь и Дальний Восток. И не только для мигрантов, но и в первую очередь для самих себя.

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