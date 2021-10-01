Дети мигрантов станут русскими

«Желтые» интернет-ресурсы распространяют фейковую новость о том, что мигрантам, рожающим детей в Москве, выплачивают по 20 тыс. рублей за ребенка. И на это якобы тратится 700 млн рублей ежегодно.

Никаких ссылок на официальную информацию нет. Зато «корреспондент издания», оказывается, был в роддоме и прочитал там на стене листовку об этом, которая специально была написана на иностранном языке, без перевода на русский. Чтобы только мигранты понимали. На специальном мигрантском языке, наверное. Есть ведь такой язык. Его понимают все мигранты! Шекельме-бекельме. В «Нашей Раше» Джамшут на таком языке говорил. Инфа сто процентов. Вот, значит, как власти зажимают русское население и специально стимулируют всяких нерусских рожать в нашей столице!

Однако проходим на официальный сайт «Роды в Москве» и читаем: «Родители (а также усыновители или опекуны) новорожденного при выписке из московского роддома получат подарочный набор для малыша или денежную выплату в размере 20 тыс. рублей, если в родильном доме было оформлено свидетельство о рождении ребенка или хотя бы один из супругов является москвичом». Хм. Вроде бы нет никакого ущемления русских. Просто подарок для всех младенцев, которым посчастливилось родиться в столице нашей Родины.

Но уже пошли гулять по сетям вопли, подхваченные обиженными националистами и прочей недовольной публикой. Странные люди. Даешь им 20 тыс. рублей – плохо. Не даешь – опять плохо. На самом деле это правильно и хорошо. И если часть денег получают рожающие в Москве иностранные мамочки – всё равно хорошо. Любые раздачи денег населению сейчас очень нужны, важны и полезны. Даже если просто с вертолета разбрасывать купюры над спальным районом – и то будет нормально. Потому что из-за пандемии и общего кризиса капитализма совокупный платежеспособный спрос катастрофически падает. И надо как-то поддержать экономику.

Большую часть роддомовских денег получат обыкновенные московские семьи. И только какую-то незначительную часть мигранты. Но и они, если тут рожают детей, вряд ли деньги отправят в свои теплые аулы. Здесь потратят. А значит, деньги моментально вернутся в нашу экономику, обрастая по пути прибылями и налогами для нашего бюджета и яростно мультиплицируясь.

Вообще, бояться того, что мигранты тут нарожают детей – это дебилизм. Если нарожают, то надо этому радоваться. Дети мигрантов пойдут в русские детсады и школы, выучат русский язык и станут русскими. Как минимум русскоязычными. Точно так же и многие из тех, кто сейчас это читает, еще пару-тройку поколений назад был нерусским, а теперь стал русским. Если дети получат российское гражданство, то они будут служить в нашей армии и вообще жить и работать у нас. А если уедут на родину предков, то там станут проводниками нашего культурного влияния.

И не надо приводить в пример Францию и прочую Америку. Как у них, у нас не будет. История другая. Там мигранты приезжают либо из совсем чужих стран, либо из бывших колоний, откуда ранее метрополия качала соки. У нас приезжают из земель, которые вчера еще были с нами в одном государстве, сегодня в одном экономическом союзе с общей таможенной территорией, а завтра опять, кстати, будут в одном государстве, пусть и конфедеративном. И колонией они нам никогда не были, семьдесят лет все мы жили при советской власти в полном равенстве. Национальные окраины даже имели некоторые привилегии, потому что их ускоренно подтягивали до уровня центра.

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Так что не надо тут про проблему мигрантов в Европе. Это вообще не наша ситуация. У нас, может, посерьезнее проблемы. Но они совсем иного характера. Почему все прутся в Москву? Вот вопрос. И без разницы, откуда: из Твери или из Киргизии. Проблема в неравномерном развитии территорий. И в самой России в первую очередь, и в сопредельных странах. А решать эту проблему нужно не воплями, а планированием, в тесной интеграции с союзными государствами.

У нас есть не только Союзное государство России и Белоруссии, но и ЕАЭС – Евразийский экономический союз, в котором обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и, внимание, рабочей силы. Это мощная интеграционная структура, привлекающая внимание всего мира. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, в статусе наблюдателей Молдавия, Узбекистан и Куба, в зоне свободной торговли Сербия, Вьетнам, Иран, Сингапур, на стадии переговоров Индия и Китай, а вообще больше пятидесяти стран выражают заинтересованность. Но нет, давайте мы от всех закроемся, Москва же нерезиновая. Будем сами по себе и скоро станем такими же богатыми и могущественными, как Литва. Правда, нам тогда принудительно впрыснут каких-нибудь беженцев, из Сирии например.

Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Пытаться построить стену, нарушая интеграционные процессы вводить визовый режим, ловить в метро брюнетов, истерически возмущаться по поводу того, что некоторые приезжие женщины рожают своих детей в Москве, да еще и получают в подарок от правительства Москвы набор одеял и пеленок.

Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции, управлять ими, исправляя перекосы и создавая центры притяжения не только в Москве, но и в других городах и сельской местности, включая Сибирь и Дальний Восток. И не только для мигрантов, но и в первую очередь для самих себя.