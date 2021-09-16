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Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов

В Эмиратах мигранты из Южной Азии составляют более 80 процентов жителей REUTERS
Очередное громкое преступление, в котором обвинили мигрантов, обострило дискуссию о том, как держать под контролем массу приезжих – если их труд действительно нужен нашей экономике. Образцом для России, да и для Европы, назвали страны, где количество гастарбайтеров намного превышает численность местных – это монархии Персидского залива. Может ли наша страна что-либо позаимствовать из их опыта? Подробности...
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Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
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    В Эмиратах мигранты из Южной Азии составляют более 80 процентов жителей    16 сентября 2021, 11:02
    Фото: REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Елена Лексина

    Очередное громкое преступление, в котором обвинили мигрантов, обострило дискуссию о том, как держать под контролем массу приезжих – если их труд действительно нужен нашей экономике. Образцом для России, да и для Европы, назвали страны, где количество гастарбайтеров намного превышает численность местных – это монархии Персидского залива. Может ли наша страна что-либо позаимствовать из их опыта?

    На этой неделе в Госдуме предложили способ решения проблемы участившихся драк гастарбайтеров и преступлений, которые совершают трудовые мигранты. Следует опираться на опыт богатых стран Аравийского полуострова, в которых активно используется привозной труд, полагает замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев. 

    В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в Кувейте гастарбайтеров сопровождают по стране, начиная с момента их прилета в аэропорт, сказал российский парламентарий порталу News.Ru. «Как только завершается их деятельность, их также в аэропорт сопровождают. Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация», – подчеркнул Саралиев. Это позволяет избежать присутствия в стране «непонятно что делающих, болтающихся и шатающихся» мигрантов, уверен депутат.

    Напомним, что очередным поводом для дискуссии о положении гастарбайтеров в России стал инцидент в подмосковном селе Бужаниново. Следственный комитет предъявил двум иностранцам обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Эксперты высказывают мнения, что мигранты должны нести коллективную ответственность за преступления. Добавим, что не так уж редко гости из ближнего зарубежья оказываются проводниками опасных идеологий – так, в среду ФСБ задержала двух граждан одной из среднеазиатских республик, которые вели вербовку в запрещенную в России террористическую организацию «Катиба ат-Таухид валь-Джихад».

    С другой стороны, неоднократно констатировалась потребность экономики России в трудовых ресурсах – потребность, которая восполняется за счет привлечения рабочих рук из ближнего зарубежья. Так, в понедельник вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о нехватке 200 тыс. мигрантов в столице. В начале мая президент отметил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.

    При этом отметим, что пальму первенства по количеству работающих в стране мигрантов удерживают не Россия и не страны Евросоюза (для которых очередной наплыв приезжих стал очень серьезным вызовом) – а монархии Аравийского полуострова, в первую очередь упомянутые выше ОАЭ и Кувейт, а также Катар и Бахрейн. По данным ООН на 2019 год, иммигранты составляют 87,9% населения Эмиратов, более 78% жителей Катара, 72,1% населения Кувейта и около половины жителей Бахрейна. В султанате Оман, региональной «сверхдержаве» Саудовской Аравии процент гастарбайтеров ниже, но также весьма серьезен – 46% и 38% соответственно. Для сравнения: в России доля иммигрантов в населении – 8%, а в Германии – менее 16%. В основном в страны Аравийского полуострова едут гастарбайтеры из единоверных, но куда более бедных Бангладеш и Пакистана, а также из Индии.

    Нельзя сказать, что международные правозащитные организации не беспокоятся о положении трудовых мигрантов в далеко не самых демократичных странах, каковыми являются аравийские эмираты и королевства. Так, правозащитники критиковали ситуацию в Катаре – точнее, условия, в которых трудятся гастарбайтеры на стройках спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года, отметил профессор кафедры современного Востока Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Григорий Косач. «Однако эти люди делают осознанный выбор и понимают, что условия в общем и целом недалеки от тех, в которых им приходилось трудиться на родине за значительно меньшие деньги», – констатировал арабист.

    Как отмечают эксперты, из аравийских стран не поступают сообщения о массовых волнениях или бунтах иммигрантов, подобных тем, что периодически потрясают ту же Германию или Францию. Свою роль здесь сыграла система контроля за приезжими, которую упомянул депутат Саралиев.

    «Во-первых, за каждого мигранта в ОАЭ отвечает работодатель. Соответственно, если мигрант нарушил общественный порядок, то на работодателя налагается штраф, – пояснил экономист Антон Любич, хорошо знакомый с ситуацией в этой арабской стране. – В связи с этим работодатели более обдуманно подходят к вопросу найма мигрантов: определяют, какое количество мигрантов им необходимо для выполнения работы и не нанимают на работу людей с сомнительной репутацией».

    Во-вторых, работодатели обязаны обеспечить работников социальными страховками и местом проживания, отметил Любич. «В таком случае мигрант не шляется голодный по улицам, если его выкинули с работы, напротив, ему есть, где жить, и есть социальная страховка», – считает эксперт.

    «В-третьих, когда мигрант соглашается на работу в ОАЭ, визу выдают только ему, это не распространяется на всех членов его семьи, – подчеркнул Любич. – Если мигрант хочет привезти с собой жену, он должен привести свидетельства, которые доказывают, что в арендованном им жилье достаточно места для проживания двоих людей. При этом норма жилплощади высчитывается по определенной формуле.

    Такой подход позволяет избежать большого количества иждивенцев, которые сейчас «топят» Европу».

    Кроме того, если мигранта уволили с работы, у него есть 28 дней на то, чтобы покинуть страну пребывания, либо найти нового работодателя. При этом он не выпадает в криминальный сектор и не шляется без средств к существованию по стране, так как у него есть социальная страховка, рассказывает собеседник.

    По словам Любича, в Эмиратах уличная преступность регулируется видеокамерами. «Если мигрант совершил кражу, то он не только отсидит положенный за это срок, но для него навсегда закроется въезд в ОАЭ, а также во все дружественные страны – Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Бахрейн. Останется только работать за 150 долларов у себя дома где-нибудь в Бангладеш. Из-за одного смартфона никто так себе жизнь калечить не будет, поэтому уличная преступность практически сходит на нет», – объяснил Любич.

    По сути, отмечает эксперт, если последствия преступления можно уладить деньгами, то с виновника взимается большой штраф, а если речь идет о человеческой жизни и здоровье, то он подвергается очень суровому наказанию вплоть до смертной казни. «Поэтому процент желающих устроить массовую драку или нападение на местное население стремится к нулю. Мигранты прекрасно осознают, что после этого они никогда не выйдут на свободу», – констатировал эксперт.

    В то же время, по словам Любича, в ОАЭ низкий уровень коррупции среди полицейских. «Во-первых, у полицейских там очень высокая заработная плата, они владеют современными машинами, выходят на пенсию в 45 лет, а также имеют повышенную страховку и другие привилегии. Поэтому там невозможно представить ситуацию, когда мигрант, не умея связать два слова, получает «отлично» за экзамен по языку. Полицейские просто не станут рисковать своей работой и благополучием ради такой «помощи», – резюмировал он.

    Все мигранты в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Бахрейне, Иордании и Ливане должны приезжать и заниматься определенным видом деятельности в рамках программы Кафаля, которая предполагает опеку над приезжим со стороны госведомств, а также ответственность работодателя за рабочего. В Катаре и ОАЭ эта система была отменена, но в остальном подход к мигрантам остался тем же, в свою очередь пояснил профессор Косач.

    «В богатых странах Ближнего Востока не происходит стихийной миграции – приезд каждого работника происходит на основе контракта с представителем другого государства.

    К тому же практикуется исключительно целевая миграция – работник приезжает на каждое конкретное рабочее место. Поэтому приехать просто так, чтобы поискать работу на месте, совершенно точно не получится», – указал востоковед.

    Кроме того, по его словам, каждому мигранту выдается разрешение на работу, это служит для него внутренним паспортом, без которого его ждет безусловная и максимально быстрая депортация. «По окончании срока контракта, если нет необходимости его продлевать, мигрант в обязательном порядке покидает страну. Как показывает практика, у него практически нет возможности скрываться, потому что местные службы карательного характера работают очень хорошо. Прибывать в эти страны незаконно тоже мало у кого получается – сухопутные и морские границы охраняются очень серьезно», – добавил специалист.

    Поэтому, указал Косач, в этих странах не бывает никаких проблем общественного или уголовного характера, связанных с поведением приезжих. Как признался профессор, он не помнит ни одного случая мятежа мигрантов в странах Персидского залива. «Они боятся незамедлительной депортации. А поскольку они приезжают туда, чтобы кормить родственников в Бангладеш или Пакистане, то им не до бунтов», – пояснил он.

    Наказанием же за преступление или правонарушение будет немедленная депортация или суд, в том числе – по шариатским законам. «Эти меры нельзя назвать мягкими. Руки мигрантам рубить не будут, но и мало не покажется», – подчеркнул аналитик.

    Он добавил, что коллективной ответственности за проступки приезжих в этих странах нет – даже старейшины в этнических сообществах не несут никакой ответственности в случае нарушений со стороны земляков.

    Что касается прав приезжих, что на время действия контракта им предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в амбулаториях, расположенных прямо в жилых комплексах для мигрантов, и другие базовые соцуслуги. «Кроме того, у них есть возможность открывать собственный бизнес – какие-нибудь сервисы, связанные с питанием, глажкой, стиркой», – добавил собеседник.

    Говоря о ситуации в России, Косач пояснил, что в драках участвуют исключительно те мигранты, которые «въехали по собственной инициативе и устроились на работу самостоятельно, а не те, кто был привезен работать по контракту». В этой связи он посоветовал российским властям брать пример со стран Персидского залива и совершенствовать миграционное законодательство, ужесточать юридическими рамками систему приема мигрантов. «Несовершенная законодательная база лежит в основе возникающих проблем с мигрантами на территории России», – убежден эксперт.


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