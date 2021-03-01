Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия

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1 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Дешевым кредитам в России приходит конец

Кредиты в России могут подорожать уже в 2021 году Игорь Зарембо/РИА Новости
Вот уже больше полугода Россия живет в условиях исторически низких ставок по кредитам. Однако потенциал для снижения ставок исчерпан. Более того, щедрость банков может совсем скоро закончиться – кредиты снова начнут дорожать. Почему это может произойти и как россиянам подготовиться к такому сценарию? Подробности...
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Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

Красные торопились взять Кронштадт до того, как на Балтике вскроется лед – после этого крепость стала бы неуязвимой РИА Новости
«Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Александр Шубин, комментируя шансы на успех вспыхнувшего ровно 100 лет назад антибольшевистского восстания в Кронштадте. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Сторонники НАТО увидели в армянском кризисе шанс

«Власть в нашей стране принадлежит народу», – заявил Пашинян перед митингом Степан Погосян/
Photolure/ТАСС
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, отставки которого добивается не только оппозиция, но и руководство армии, предложен путь по выводу страны из кризиса. Он подразумевает, что Пашинян сохранит власть на переходный период, но проведет досрочные выборы. Вроде бы разумно, но есть проблема: эта схема нужна для усиления в Армении поддержки ЕС и НАТО.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как понять язык глобального начальства

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Советологи разработали особый словарь, чтобы интерпретировать сказанное генсеками и напечатанное в «Правде». Современные страны Запада в плане «кодирования» пошли куда дальше. Их «особый код» – инструмент контроля и средство манипуляции. Подробности...
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На Украине наступил 1937 год

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Америку уже лишили будущих поколений

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди. Подробности...
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Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
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  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия

    Теоретически Эр-Рияд может купить у России самолеты, ракеты С-400, автоматы Калашникова    1 марта 2021, 22:00
    Фото: Осама аль-Сабахи/РИА «Новости»
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова,
    Николай Васильев

    Близкие союзники – США и Саудовская Аравия – вступили в острую дипломатическую схватку. Вашингтон объявил Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Хашогджи, дав понять, что отношения больше не будут прежними. Полностью зависящие в военной сфере от Америки саудиты ощутили свою уязвимость и наверняка займутся поисками новых партнеров. Чем эта ситуация выгодна для России?

    Новая администрация США решила реанимировать скандальное убийство 2018 года, одним из фигурантов которого считается саудовский наследный принц, он же – министр обороны королевства Мухаммед бен Салман. В минувшую пятницу Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором утверждалось: принц лично одобрил казнь обозревателя The Washington Post, подданного Аравии Джамаля Хашогджи (Хашогги), так как считал журналиста угрозой для безопасности королевства.

    Президент Джо Байден пообещал в понедельник обнародовать новую стратегию отношений с королевством, которое еще недавно считалось главной опорой США в исламском мире. Байден также анонсировал санкции против 76 подданных Аравии, виновных, по его мнению, не только в убийстве Хашогджи, но и в репрессиях против диссидентов. Минфин США уже ввел персональные санкции против ближайшего помощника принца – бывшего замглавы Службы общей разведки королевства Ахмеда Асири.

    «В целом мы пересматриваем отношения во всей их полноте, чтобы гарантировать, что в будущем они будут лучше отражать наши интересы и ценности», – заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Он пояснил, что «рекалибровка» сотрудничества затронет и оружейные поставки, о которых договаривался Дональд Трамп. «Добиваемся того, чтобы в перспективе то, что мы поставляем, шло на оборону королевства, а не для того, чтобы позволить ему вести наступательные операции», – заявил глава Госдепа.

    Еще в 2018 году, по горячим следам, сенат США единодушно – голосами и демократов, и республиканцев – возложил ответственность за убийство Хашогджи именно на принца бен Салмана. Тем не менее, ни этот вердикт, ни спецдоклад Совета ООН по правам человека (в котором также указывалось на вину саудовских властей во «внесудебной казни» журналиста) не поколебали желание Дональда Трампа сотрудничать с Эр-Риядом. Так, оставалась в силе крупнейшая в истории США оружейная сделка на 109,7 млрд долларов. Оружейный контракт подразумевал, в частности, поставку ракет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD и боевых кораблей прибрежной зоны. Для саудитов, которые с 2015 года ведут интервенцию в Йемене, такие поставки необходимы. 

    Доктор военных наук Константин Сивков видит в решении Вашингтона «наказать» саудитов пример столкновения либерального фундаментализма с абсолютной монархией, ничего общего с либерализмом не имеющей. При этом и сами США во время январского штурма Капитолия продемонстрировали саудитам внутреннюю неустойчивость, считает эксперт.

    «Арабы вообще не прощают проявления слабости. Но еще раньше, при Трампе, они поняли, что США больше не могут быть надежным гарантом их стабильности,

    поскольку в любой момент американцы могут вообще уйти с Ближнего Востока, замкнувшись на своих внутренних проблемах. Саудовцам нужен новый сюзерен, королевство ищет нового покровителя», – пояснил собеседник.

    «Как показала война в Йемене, в своей силовой составляющей Саудовская Аравия – весьма уязвимая страна. Ее армия обладает самой современной техникой, но все равно слаба. В этом вторая причина поиска нового покровителя», – добавил Сивков. На этом фоне, не исключает эксперт, влияние России на Саудовскую Аравию в ближайшее время вырастет.

    «В отличие от Вашингтона, Москва показала свою последовательность в политике на Ближнем Востоке, в том числе и последовательность в отношениях с Эр-Риядом. Наша страна усиливает свой авторитет в регионе. Причем не только за счет военной операции в Сирии, но и благодаря тонкой дипломатии, умению договариваться со всеми: арабами, турками, Ираном и Израилем», – перечислил эксперт.

    По мнению Сивкова, конфликт между США и саудитами может привести к открытию саудовского рынка для поставок продукции ВПК из России. «Мы уже и так пришли на этот рынок. Королевство у нас закупало, в частности, БМП-3. Но теперь саудовцам будет интересен весь спектр наших вооружений. В первую очередь это комплексы С-400, которые значительно превосходят американские «Пэтриот», которые пока стоят у саудовцев. Второе: зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые обеспечивают оборону от беспилотников и крылатых ракет. Это «Панцирь» и «Тор». Средства РЭБ – в этой сфере наша страна впереди планеты всей. Возможно, отдельные поставки нашей продукции для ВМФ. Танки и авиация – вряд ли, потому что этой продукцией саудовская армия насыщена, и это американские образцы», – пояснил Сивков. 

    Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов предупреждает, что саудиты – очень специфические клиенты. «Когда речь идет о военно-техническом сотрудничестве, саудиты закупают непропорционально много оружия, причем значительную часть из этого не используют. В реальности эти закупки носят чисто политический характер: под видом покупки вооружения Саудовская Аравия покупает благосклонность, гарантии безопасности, отсутствие критики в свой адрес», – сказал Пухов газете ВЗГЛЯД.

    Теоретически Эр-Рияд может купить у России все что угодно – самолеты, ракеты С-400, новую партию автоматов Калашникова. «Крайне сложно прогнозировать, что именно саудиты у нас попросят, ведь они рассматривают это как «взятку» России за ее лояльное отношение к себе как внутри региона, так и на мировой арене», – объяснил собеседник.

    Пухов считает королевство крупнейшим оборонным рынком из числа стран, у которых нет собственной развитой оборонной промышленности. «У него нет своего оборонного производства, 95% всех вооружений оно импортирует. Получается, что, с одной стороны, ему нужно все, с другой стороны – все это там уже есть. А так как главная мотивация Саудовской Аравии при покупке оружия – «подлизаться» к стране-продавцу, она всегда очень много покупала у США, чуть меньше – у Великобритании, еще немного у Франции, недавно начала покупать у Китая. Сейчас, когда Россия ведет столь активную внешнюю политику на Ближнем Востоке, саудиты поняли – надо и нас немного поблагодарить», – пояснил эксперт.

    Бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, эксперт «ПИР-Центра» Евгений Бужинский также не исключает, что поставки оружия из России в королевство могут теперь расшириться. «Это возможно. Саудовскую Аравию, к примеру, интересовали С-400. Мы можем продать оружие, но американцы, разумеется, будут возражать. Теоретически в Саудовской Аравии для нас больше возможностей, чем в Турции. Сейчас армия королевства укомплектована по всем видам: авиация, корабли, танки. На 90% это американское оружие. Если и есть французское, то это единичный случай. Как известно, российское оружие с американским снаряжением не всегда совместимо», – напомнил эксперт.

    Стоит отметить, что ссора с Вашингтоном совпала для Эр-Рияда с другой неприятностью – в воскресенье столица королевства подверглась воздушной атаке со стороны повстанцев-хуситов из соседнего Йемена. Хуситы заявили о том, что с помощью ракет и беспилотников им удалось нанести точные удары по важным объектам не только в столице, но и в городах Абха и Хамис-Мушайт на юго-западе Аравии, сообщило РИА «Новости». Ракетные удары по саудовской столице продолжались и в ночь на понедельник. Средствам ПВО – по всей видимости, американским «Пэтриотам» – удалось сбить одну баллистическую ракету противника. Но похоже, что эффективность ПВО не вполне устраивает саудитов.

    Последний столь массовый воздушный удар королевство пережило в сентябре 2019 года, когда американские комплексы ПВО не смогли отразить удар по нефтеперерабатывающим заводам Аравии. Месяц спустя директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил: Саудовская Аравия и ОАЭ вновь проявили интерес к приобретению отечественных зенитных систем ближнего и среднего радиуса действия, соответственно «Панцирь-С» и «Тор-М2Э».

    Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, отдаление Вашингтона от Эр-Рияда открывает возможности и для Москвы. Учитывая давний интерес саудовских военных к российским ЗРК С-400 «Триумф» и другим видам техники, российский ВПК сможет значительно расширить свое присутствие на Аравийском полуострове. В 2015 году Эр-Рияд даже признавался в желании купить «Искандеры».

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