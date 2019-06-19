ООН признала виновность Эр-Рияда в убийстве саудовского журналиста

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар подготовила доклад, в котором говорится о виновности Саудовской Аравии в совершении внесудебной казни журналиста Джамаля Хашукджи в Турции в 2018 году.

«Убийство Хашукджи представляет собой внесудебное убийство, за которое несет ответственность Королевство Саудовской Аравии. Попытка его похищения также представляет собой нарушение международного права в области прав человека», – сказано в документе, передает РИА «Новости».

В докладе Аньес Каламар уточняется, что расследования смерти Хашукджи, проведенные Турцией и Саудовской Аравией, не соответствует необходимым международным стандартам. Она уточнила, что место предполагаемого убийства было тщательно зачищено, улики не представлены, а доступ на территорию саудовского консульства представителям Турции ограничен.

«Спецдокладчик определила, что существуют достоверные доказательства, требующие дальнейшего расследования, причастности (к убийству – ред.) отдельных высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, в том числе наследного принца», – сказано в докладе.

Там также отмечено, что поиск виновных в убийстве должен быть нацелен не только на тех, «кто держал заряженный пистолет», но и тех, кто нарушил или не выполнил свои прямые служебные обязательства.

Аньес Каламар призывает прекратить суд в Саудовской Аравии над 11 подозреваемыми в убийстве, так как этот процесс не соответствует необходимым процедурным стандартам. Речь идет о том, что суд проходит за закрытыми дверями, а личности обвиняемых в том числе и тех, кому грозит смертная казнь, до сих пор не названы.

Данный доклад опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования по делу об убийстве Хашукджи на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже сообщалось, что он подвергся пыткам и был обезглавлен.

Саудовская генпрокуратура завиляла, что по делу об убийстве Хашукджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозит смертная казнь. После этого президент Турции предложил судить саудовцев, причастных к убийству, в Стамбуле.