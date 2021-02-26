США пошли по пути Украины

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Адмирал, у которого всё получилось

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
26 февраля 2021 года исполняется 111 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, Адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, занимавшего пост Главкома ВМФ с начала 1956 года по конец 1985-го, почти тридцать лет. Подробности...

Замечательный духовный путь русского интеллигента

Владимир Можегов
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Россия предпочитает быть зрителем в армянском театре

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В будущем Россия если и станет вмешиваться в дела соседей, то только по соображениям этического характера. Если будет совсем плохо, то спасет. Но решать за соседей их проблемы уже не будет. Подробности...
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Армия против Пашиняна

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

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    Вялотекущий государственный переворот в США пройдет тем надежнее, чем более жесткие рамки цензуры удастся внедрить    26 февраля 2021, 16:16
    Фото: Brendan McDermid/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    В Конгрессе США назначены слушания, ломающие вековые принципы взаимодействия между американским государством и американскими СМИ. По сути, речь идет о введении антиконституционной цензуры и запрете на вещание крупнейших оппозиционных телеканалов. Это сильно напоминает ситуацию, происходящую на Украине, но у американских законодателей другой мотив.

    На протяжении всего периода президентства Дональда Трампа мейстримные (то есть, как правило, либеральные) СМИ США функционировали по принципам военного времени. Президент-миллиардер был объявлен ими «слишком непредсказуемым», «неадекватным» и «просто опасным» для того, чтобы работать по прежней схеме.

    Новая предполагала прежде всего то, что любая сплетня, любой слух, любой фейк, который бы выставлял Трампа в негативном свете, публикуется сразу, без должной проверки, что было названо в одном из редакционных манифестов «вынужденным поведением в экстраординарной ситуации». Эта практика привела «за ручку» другую, которую никак не заявляли и не оправдывали, стараясь попросту не признавать: все новости, которые могли бы бросить тень на оппонентов Трампа из Демократической партии, напротив, замалчивались до тех пор, пока это не становилось бессмысленным.

    Своего пика эта война достигла в момент, когда достоянием любопытной общественности стали коррупционные скандалы, связанные с сыном Джо Байдена Хантером. Они были объявлены «провокацией российской пропаганды», как следствие, сообщения о них приравнивались к работе на российские спецслужбы. Дошло до того, что ссылки на СМИ, все-таки писавшие о китайском и украинском «схематозе» Байденов, блокировались в социальных сетях без объяснения причин.  

    Так продолжалось до момента, пока Байден не победил на выборах, а федеральные органы США не признали, что расследование против его сына действительно ведется. Впоследствии социологи подтвердят: почти каждый десятый из числа проголосовавших за демократа не сделал бы этого, если бы знал о расследовании. Исходя из того, что опрошенные не лукавят, отсутствие добровольной цензуры в либеральных СМИ стоило бы Байдену-старшему президентства.

    В общем, это была политическая война, после которой многие американские журналисты, исходя из их частных разговоров, хотели бы руководствоваться в работе прежними принципами. В публичном пространстве это оформлялось как тезис о «возвращении к нормальности»: мол, без Трампа и связанных с ним угроз можно будет отказаться и от экстраординарных мер по «спасению Америки и американцев».

    Кстати говоря, эти «меры» привели к тому, что уровень доверия американского общества к СМИ болтается сейчас у показателя в 20% – минимального значения в истории таких замеров.

    После штурма Капитолия сторонниками Трампа, убежденными в фальсификации итогов выборов, стало понятно, что желанного возвращения к мирной жизни не будет, поскольку страну опять требовалась спасать – и опять от Трампа, «русских козней», «белых супремасистов» и «внутренних террористов». Так либеральные и даже умеренные журналисты вернулись в свои окопы.

    В реальности эта война ведется за другое – за установление в США однопартийной диктатуры, для чего страну увеличат на пару штатов, расширят состав ее Верховного суда и проведут миграционную реформу, легализуя для демократов дополнительную электоральную базу.

    Этот вялотекущий государственный переворот пройдет тем надежнее, чем более жесткие рамки цензуры удастся сейчас внедрить. Демократам хотелось бы, конечно, максимально жестких, ради чего их законодатели в Палате представителей решили позволить себе то, чего не позволяли себе с момента принятия первой поправки в конституцию, запрещавшей федеральным органам власти ограничивать свободу слова, печати и совести.

    Это не значит, что в США раньше не было цензуры – была, причем весьма эффективная. Но она не исходила из Вашингтона и была либо результатом действий со стороны владельцев СМИ (государственных в США попросту нет), либо спецификой политики «по защите общественной нравственности», которая осуществлялась на уровне отдельных штатов.

    Иногда эта «общественная нравственность» подразумевала расизм и радикальные формы сексизма. Теперь все наоборот – расизм и сексизм воспринимаются как решающие доводы в пользу того, чтобы свобода слова на носителей подобных взглядов не распространялась.

    Но вернемся в Палату представителей: там назначены слушания, на которые приглашены представители разведки и крупнейших кабельных провайдеров. К последним будет адресован вопрос: чем они руководствуются, обеспечивая трансляцию таких каналов, как Newsmax, OANN и Fox News. Последний – это, между прочим, главный рупор Республиканской партии и единственный по-настоящему крупный консервативный телеканал.

    Теперь он, как и его более мелкие региональные единомышленники, обвинены организаторами слушаний – двумя конгрессвумен – в распространении дезинформации и поощрении экстремизма применительно ко все тому же штурму Капитолия. По сути от кабельных операторов требуют отказать оппозиционным СМИ в возможности осуществлять свою деятельность.

    Аналогичное требование обращено к цифровым дистрибьюторам кабельных новостей, включая Apple и Google, но к этому уже как-то попривыкли. Владельцев крупнейших социальных сетей вызывают в Конгресс уже третий раз за пять месяцев, небезуспешно призывая к введению цензуры. Но когда американская конституция писалась, социальных сетей еще не было, а вот в случае со СМИ, причем заведомо оппозиционными СМИ, отражающими точку зрения не маргиналов, а второй крупнейшей партии, в Конгрессе такое впервые.

    В категориях «власть» и «оппозиция» – конгрессвумен это, конечно же, не меряют, хотя демократы сейчас контролируют и Белый дом, и обе палаты Конгресса, пытаясь заморозить такое положение вещей на десятилетия вперед.

    Пока не факт, что им это удастся осуществить, но не очень понятно, что может этому помешать. Американское общество уже подготовлено к мысли о введении цензуры.

    Те принципы свободы слова, которые десятилетиями ассоциировались с американским либерализмом, теперь оплот консерваторов – эту свободу собственного слова им теперь приходится отстаивать. С точки зрения современных леваков, отсутствие цензуры – застарелый и косный принцип, с помощью которого покрывают расистов, сексистов, трампистов и всех тех, кому теперь не место в информационном пространстве, они должны принудительно замолчать.

    В обосновании слушаний на Капитолийском холме нет ни слова про расизм, там только про «распространение дезинформации», «раскачивание ситуации» и «внутренних врагов», наличием которых цензуру объясняли и объясняют все без исключения диктаторы.

    Но если эта инициатива демократов, напоминающая сенсацию сейчас, завтра станет нормальной для США практикой, довольны окажутся и левые активисты, и классические партийные бонзы, ведь претензии (в расизме ли, провоцировании «внутренних экстремистов» ли) предъявляются одним и тем же людям из Fox News.

    Для американской системы сдержек и противовесов тоже нет большой разницы, под предлогом борьбы с каким злом ее сломают – с расизмом или с трампизмом (тем более это велено воспринимать как синонимы). Но просто из принципа стоит подчеркнуть, что анонсированное мероприятие в Конгрессе – это даже формально не победа «прогрессивной этики» над «устарелой моралью», а заурядные меры типичных авторитарных режимов, включая тот, который установился на Украине.


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