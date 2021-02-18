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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
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Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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США увеличиваются еще на один штат

Пуэрториканцы помогут демократам установить в США однопартийную диктатуру REUTERS/Marco Bello
Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи заявил о «моральной обязанности» Конгресса США учесть результаты референдума на острове: 52% пуэрториканцев высказались за предоставление их родине – своего рода колонии Вашингтона – статуса полноправного штата. Теперь вопрос, скорее всего, будет решен в их пользу, и появление 51-го штата США станет очередным шагом к установлению диктатуры демократов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Фашисты ненавидели именно советских пленных

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными? Подробности...

Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...
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Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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    США увеличиваются еще на один штат

    Пуэрториканцы помогут демократам установить в США однопартийную диктатуру    18 февраля 2021, 08:44
    Фото: REUTERS/Marco Bello
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи заявил о «моральной обязанности» Конгресса США учесть результаты референдума на острове: 52% пуэрториканцев высказались за предоставление их родине – своего рода колонии Вашингтона – статуса полноправного штата. Теперь вопрос, скорее всего, будет решен в их пользу, и появление 51-го штата США станет очередным шагом к установлению диктатуры демократов.

    В конце января 1898 года краса и гордость ВМФ США – новенький броненосный крейсер «Мэн» вошел в порт Гаваны. Его задачей было устрашить кого потребуется и оказать помощь американским гражданам, если она им понадобится – в кубинской столице происходило восстание против испанских властей.

    Три недели спустя около 10 часов вечера на крейсере прогремел взрыв, судно затонуло, погибли 266 человек – две трети экипажа. Общественное мнение в США, где борцам за независимость Кубы глубоко сочувствовали, было убеждено – это испанская диверсия. Так президент Уильям Мак-Кинли начал испано-американскую войну, которой прежде пытался избежать.

    Конфликт продлился около пяти месяцев, включал в себя бомбардировки кубинского Сантьяго и осаду филиппинской Манилы – и стал первой войной, запечатленной на кинопленку. А закончился полным разгромом Испании, что привело эту страну к массовой депрессии и кризису национального сознания, подобном тому, который Россия пережила в девяностые

    Много лет спустя наиболее вероятной причиной трагедии «Мэна» назовут случайный пожар в угольном погребе, из-за которого сдетонировали пять тонн пороха. Эта версия возникла в первые же дни после взрыва, но американская «партия войны» успешно ее заболтала.

    Так США получили в свое распоряжение Кубу, к которой присматривались уже полвека, Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико – остров (точнее, группу островов – один большой и несколько маленьких), при захвате которого силами десанта погибло всего пять американских солдат.

    Судьба этих территорий сложилась по-разному. Куба получила независимость сразу, Филиппины – после Второй мировой войны, а «свободное ассоциированное государство Пуэрто-Рико», вопреки своему же названию, остается подчиненной США (конкретно – Конгрессу США) территорией, почти колонией, одной из последних в своем роде. Гуам тоже, но он далеко, и там живут всего 150 тысяч человек, а Пуэрто-Рико почти рядом – в 1200 километрах от Кубы, и там более трех миллионов жителей, уточнение статуса которых явно затянулось.

    Средний пуэрториканец – католик, говорит по-испански, живет в Сан-Хуане и окрестностях – местной столице, побратиме российских Ессентуков и втором по древности городе Америки из числа основанных европейцами (старше только Санто-Доминго в соседней Доминикане).

    Он потомок креолов и рабов, завезенных на местные плантации табака и кофе, земляк Рики Мартина, Дженнифер Лопес и Бенисио Дель Торо, считает своим национальным головным убором сомбреро, а национальным символом лягушку коки – мелкую древесную амфибию, которая «зайцем» пробралась в тропическую часть самих США, размножилась и теперь сбивает там цену на недвижимость своими громкими криками по ночам.  

    Он гражданин США и расплачивается американскими долларами, но зарабатывает их почти вдвое меньше, чем средний американец. Поэтому пуэрториканцы массово переезжают на «большую землю», что сделало их родину мировым рекордсменом по оттоку населения – там пустеет быстрее, чем даже в Прибалтике

    Постепенное превращение в остров пенсионеров, огромные долги и невозможность девальвировать валюту привели к тому, что в августе 2015 года Пуэрто-Рико объявил о банкротстве, а местные политические и общественные организации стали с утроенной энергией призывать к тому, чтобы изменить унизительный статус родины и принять ее в состав США в качестве 51-го штата.

    Есть, конечно, в Пуэрто-Рико и носители альтернативного мнения, собственные сепаратисты и даже революционеры. Один из наиболее известных – Филиберто Охеда Риос – был убит в перестрелке с агентами ФБР.

    Всего на острове было шесть референдумов о самоопределении, последний – одновременно с президентскими выборами в США 2020 года, в которых пуэрториканцы участия не принимали (это один из главных примеров ущемленности их статуса). Из-за скандалов, которые последовали за поражением Дональда Трампа, на результаты плебисцита мало кто обратил внимание, благо они были предсказуемы. Формулировки вопросов на референдумах разнились, пропорции результатов тоже, но большинство населения Пуэрто-Рико всегда голосовало за превращение в 51-й штат.

    Категорически против такого исхода дела выступает Республиканская партия США. Официально потому, что этот процесс потребует крупных расходов на подключение пуэрториканцев к федеральным программам и перекладывание их долгов на американские плечи. Деньги серьезные, можно верить.

    Но есть и вторая причина, менее официальная, зато такая, по которой президент Джо Байден никаких денег не пожалеет, чтобы задавить гидру «трампизма» (кстати, сам Трамп со свойственной ему непосредственностью предлагал продать Пуэрто-Рико).

    Став жителями не территории, а штата, пуэрториканцы начнут голосовать на президентских выборах и получат полноправное представительство в Конгрессе. Следует ожидать, что в массе своей они будут поддерживать демократов из-за своего испаноязычия и преимущественно левых настроений в обществе. В итоге демократам достанутся несколько дополнительных голосов выборщиков и кресел в Палате представителей, что для республиканцев крайне неприятно, но все-таки не смертельно, но дополнительных сенаторов-демократов (их всегда по двое, сколь бы велик или мал ни был штат) система сдержек и противовесов США в ее нынешнем виде грозит не пережить.

    Именно к этому идет сейчас Америка – к установлению однопартийного правления под лозунгом защиты от мятежников, белых националистов и прочего «отвратительного наследия», которое приписывается Трампу. Примерно так же поступили янки, разгромив южан в гражданской войне: отвратительный институт рабства из страны, конечно, выкорчевали, но при этом ее превратили в коррумпированную диктатуру, где тон задавали военные (в первую очередь президент-генерал Уиллис Грант).

    Операция будет включать в себя несколько этапов. Наиболее болезненный – расширение всемогущего Верховного суда США за счет либеральных судей и уничтожение сложившегося там консервативного большинства, поэтому его, скорее всего, оставят на потом. А начнут с учреждения 51-го штата и, скорее всего, 52-го – города Вашингтона и окрестностей (сейчас – федеральный округ Колумбия), где республиканцы получают на выборах менее 10% голосов.

    Параллельно будет идти процесс предоставления гражданства нескольким миллионам нелегальных мигрантов – еще одной электоральной базы Демократической партии, которая еще как минимум два года будет контролировать и Белый дом, и Сенат, и Палату представителей. Как только мигрантов из Латинской Америки станет достаточно, чтобы второй по величине штат Техас перешел в руки демократов, их кандидат станет выигрывать каждые президентские выборы.

    Всё это стало возможным благодаря проигрышу Трампа и тому, что довыборы в Сенат от штата Джорджия совершенно неожиданно и впервые за много лет выиграли демократы, заполучив в ключевом политическом органе Америки большинство в один голос (это голос председателя Сената – вице-президента Камалы Харрис).

    Сейчас американцев постепенно приучают к той мысли, что штурм Конгресса «трампистами» дает демократам моральное право на то, чтобы сломать политическую систему страны через колено и застраховаться от возвращения в Белый дом Трампа или кого-то из его единомышленников.

    Кажется, это вопрос уже решенный, и скоро споры будут вестись только о том, с чего бы начать укрупнение США – с Вашингтона (так будет дешевле) или все-таки с Пуэрто-Рико (так проще, кроме того, это «моральный долг»). Республиканцам (да и американцам вообще) в такой ситуации не позавидуешь, а вот «остров невезения» все-таки вытащит счастливый билет: прощание со статусом полуколонии и долларовый поток из федерального бюджета помогут ему лучше соответствовать своему названию, переводящемуся с испанского как «богатый порт».


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