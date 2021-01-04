США подошли к критически важной точке своей истории

Взгляд
4 января, понедельник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
Разделы

США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
Перейти в раздел…

США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский народ - это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим - так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 9 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС
    Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах Росморречфлот завершил поиск в районе крушения траулера «Онега»
    Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на тяжкую статью В России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Рубль вырос к доллару и евро Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене»
    Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V» Прокуроры добились выплат российским медикам на 1,9 млрд рублей В Калифорнии закончились места в моргах Медики оценили состояние Фрейндлих после госпитализации

    «крутые парни»


    МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

    государственные испытания


    Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова»

    итоги выборов


    Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

    Видео

    прощание с канцлером


    Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

    мишень спецслужб


    Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

    развал украины


    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    война в Карабахе


    Азербайджанская армия встревожена «армянскими диверсантами»

    28-й штат США


    Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    США подошли к критически важной точке своей истории

    Контроль над Конгрессом – ключевое условие политической устойчивости в США    4 января 2021, 10:21
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. Это, казалось бы, малозаметное событие в реальности имеет ключевое значение для всей политической системы Америки и его результаты способны довести страну вплоть до гражданской войны. О чем идет речь и почему провинциальные выборы внезапно стали такими важными?

    Сенатор от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм хорошо известен в России как ее последовательный ненавистник в духе Джона Маккейна, с которым близко дружил. По той причине, что ожесточенное противостояние с Москвой изначально не входило в планы президента Дональда Трампа, Грэм нападал и на Трампа тоже. И все же некоторое время спустя он изменил свое мнение, стал ярым «трампистом», а после самых скандальных более чем за век президентских выборов в США изрек призыв, который теперь часто цитируют в консервативных СМИ:

    «Если Трамп признает поражение, а республиканцы не бросят вызов демократам и не поменяют американскую избирательную систему, республиканец больше никогда не сможет выиграть выборы».

    Трамп поражения не признал до сих пор, что ему, впрочем, не особенно помогло: 20 января в Белый дом переедет Джо Байден, а США в целом пойдут по одному из двух возможных путей. Либо в сторону того, что называют сейчас «возвращением к нормальности». Либо к реализации того, о чем предупредил Грэм. Второе подразумевает ужесточение конфликта между двумя партиями, усиление раскола в обществе и разного рода апокалиптические сценарии вплоть до новой сецессии, сиречь распада США.  

    Определенность в этом смысле наступит за две недели до окончания полномочий Трампа – в ночь на шестое января, когда должны быть подведены итоги второго тура выборов сенаторов от штата Джорджия. Кстати говоря, одного из тех штатов, где должен был победить Трамп, но благодаря массовому почтовому голосованию неожиданно выиграл Байден.

    Ставки в этой игре чрезвычайно высоки. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис

    Одновременный контроль за Белым домом и Сенатом даст демократам историческую возможность реализовать то, о чем предупреждал сенатор Грэм. То есть добить противника и обречь страну на однопартийное управление на долгие годы вперед. Добиться этого предполагается через комбинацию нескольких революционных реформ.

    Во-первых, можно будет расширить состав Верховного суда США с девяти до, допустим, пятнадцати человек, тут же назначив новых судей из числа проверенных либералов. Эта всемогущая организация способна определять будущее Америки на десятилетия вперед, но сейчас большинство голосов там (шесть против трех) у консерваторов, что грозит помешать планам демократов по строительству «светлого будущего».

    Во-вторых, можно будет легализовать в стране несколько миллионов мигрантов из стран Латинской Америки. Подавляющее большинство из них будут впоследствии голосовать за Демократическую партию, что уничтожит нынешний электоральный баланс. В случае потери выборщиков от Техаса (а многие нелегалы проживают как раз там), республиканцы рискуют проигрывать каждые последующие президентские выборы.

    В-третьих, можно будет начать работу по увеличению количества штатов в составе США. Речь идет не о присоединении новых земель, а о наделении статусом штата старых: трехмиллионного острова Пуэрто-Рико (сейчас – неинкорпорированная организованная территория США) и округа Колумбия с городом Вашингтоном. Каждый из них даст демократам не только дополнительных выборщиков, но и, что гораздо важнее, двух дополнительных сенаторов, так как победа республиканцев в этих наглухо либеральных местах невозможна в принципе.

    При отсутствии контроля над Сенатом республиканцы смогут сопротивляться попыткам украсть у них страну только с помощью так называемого филибастера.

    Это своего рода стачка, когда находящаяся в оппозиции партия постоянно вносит поправки в законопроект и не дает его принять, пока наконец за прекращение обсуждения не проголосуют 60 сенаторов из 100. Однако запрет на филибастер – это еще один вероятный шаг демократов в случае, если в Джорджии победят их однопартийцы.

    Теоретически этого случиться не должно. Джорджия – один из штатов «глубокого Юга», где традиционно голосуют за консерваторов (если не считать победы демократа Джимми Картера на президентских выборах 1976-го, ставшей возможной из-за того, что Картер как раз из Джорджии). Но по такой логике Трамп тоже должен был выиграть в этом штате, чего не случилось. А сам факт того, что сенаторским выборам понадобился второй тур, намекает на реальность катастрофического для республиканцев сценария: их кандидаты не смогли получить больше 50% голосов с первого захода.

    Ситуацию дополнительно усложняет то, что величина ставок осознается обеими сторонами. Поэтому кампании местных кандидатов в Сенат собирают пожертвования со всей страны, а партийные активисты из других штатов стекаются в Джорджию на помощь к «своим». Некоторые из них даже собираются лично проголосовать на выборах, за что им грозят наказанием вплоть до десятилетнего тюремного срока: власть в Джорджии пока еще в руках республиканцев.

    Таким образом, провинциальные американские выборы 5 января вдруг получили значимость едва ли не большую, чем те ноябрьские, когда совпадение нескольких факторов обрекло Трампа на поражение и в Джорджии, и в целом по стране. Если демократы добьются своего, систему сдержек и противовесов во внутренней политике США разнесет в клочки. А сопротивление, которое окажут этому консервативные штаты, может поставить под вопрос саму целостность американского государства.

    В том же случае, если республиканцы все-таки не сдадут свой бастион и сохранят контроль за Сенатом, все будет гораздо скучнее. Тогда консерваторы смогут препятствовать всем опасным для них инициативам администрации Байдена, а сомнительная легитимность нового президента в глазах как минимум половины страны сделает демократов гораздо более сговорчивыми и уступчивыми.

    Программа-минимум республиканцев в этом случае – заткнуть те дыры, из которых к демократам натекли победные голоса, и взять реванш на выборах 2024 года. При этом брать реванш, скорее всего, будет не только партия в целом, но и лично Трамп, которому уже исполнится 78 лет – столько же, сколько сейчас Байдену.

    Впрочем, возвращение Трампа в Белый дом – перспектива хотя и реальная, но слишком далекая, чтобы рассуждать о ней сейчас. На ближайшее время об уходящем президенте стоит говорить, как о единоличном лидере оппозиции, что не совсем привычно для США второй половины XX века.

    Противостояние между «трампистами» и «байденовцами» будет ожесточенным и в случае республиканского триумфа в Джорджии. Однако оставшись в рамках двухпартийного контроля, оно парадоксальным образом сможет поспособствовать «сшиванию» страны, управление и курс которой станут плодом компромисса между демократическим Белым домом и республиканским Конгрессом. А заодно убережет от раскола и самих демократов, поскольку поможет традиционным политикам типа того же Байдена сдерживать радикальное левое крыло и отсрочит его попытки взорвать партию изнутри. В итоге Америка избежит радикальных перемен в своем политическом устройстве и еще на несколько избирательных циклов останется плюс-минус тем же самым государством, к которому мы привыкли.

    Это уже получило в американских СМИ определение «возвращения к нормальности», которого на самом деле хотели бы многие в обоих лагерях. Мейнстримные медиа даже подали личный пример, прервав ту войну без правил, которую вели против Трампа и республиканцев последние четыре года. Когда победа Байдена стала неотменяемой, либеральные издания вдруг начали освещать темы, которые прежде старательно игнорировали, будь то внутрипартийные дрязги демократов, шпионские скандалы в их рядах и коррупционные схемы клана Байденов (ранее все претензии к сыну избранного президента Хантеру проходили по разряду «российской дезинформации»).

    Когда смотришь на все это из России, налицо парадокс интересов.

    С одной стороны, все, кому нужно, знают, что именно демократы наиболее непримиримы на наш счет, а с республиканцами российский политический класс может найти немало точек соприкосновения. С другой – если воспринимать Америку только лишь как врага, болеть на сенаторских выборах в Джорджии нужно за демократов.

    То, что им самим покажется шансом на исторический прорыв, равноценно попытке загнать в угол разъяренного зверя. Зверь (то есть республиканцы) будет сопротивляться ожесточенно, что вкупе с «либеральной перестройкой» как минимум ослабит Соединенные Штаты, а как максимум положит начало второй гражданской войне на их территории.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •