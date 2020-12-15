Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин

Джо Байден, всю избирательную кампанию изображавший из себя «анти-Трампа», стремительно превращается в «Трампа номер два». В частности, Байден дал понять, что продолжит главное начинание Трампа во внешней политике – конфликт с Китаем. Это следует из решения нового президента назначить на пост, от которого зависит ход торговой войны с Пекином, чиновницу Кэтрин Тай, дочь бежавших из Китая антикоммунистов.

Пекин в понедельник подтвердил, что сотрудница представительства агентства Bloomberg в Пекине Фань Хацзэ задержана офицерами госбезопасности по подозрению в действиях, создающих «угрозу национальной безопасности». Как пишет ТАСС, Фань – гражданка КНР, работавшая в Bloomberg с 2017 года, ранее она сотрудничала с агентством Reuters, с американским телеканалом CNBC, канадским CBC, катарским каналом Al Jazeera.

Словно по совпадению, Фань попала под стражу спустя всего несколько дней после «зеркального» скандала, который разразился за океаном. Спецслужбы США на прошлой неделе сообщили о разоблачении законспирированного китайского разведчика, точнее – разведчицы, много лет назад активно участвовавшей в политической жизни Калифорнии.

Как сообщило издание Axios, женщина по имени Кристин Фанг переехала из КНР в Сан-Франциско в 2011 году. Она поступила в один из местных университетов и возглавила студенческую ассоциацию китайцев. За пару лет Фанг превратилась в завсегдатая всех проходящих в городе политических мероприятий. Ей удалось стать сборщицей пожертвований на выборы для демократов Сан-Франциско, помощницей известного конгрессмена Эрика Суолуэлла – того самого, который позднее требовал судить Дональда Трампа. По уверениям прессы, «агент влияния» из Поднебесной не стеснялась вступать в сексуальные отношения с топ-чиновниками. Заметив за собой наблюдение спецслужб, Фанг неожиданно вернулась на родину.

Как пишет ФАН, эта давняя история, закончившаяся еще пять лет назад, почему-то стала достоянием гласности именно сейчас, во время транзита власти. Как полагает издание, лично новоизбранный президент Джо Байден, возможно, и хотел бы смягчить жесткий курс Трампа в отношении Поднебесной, но, как видно из таких утечек, «глубинное государство» ему этого не позволит.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин назвал историю с задержанием журналистки и слив старой истории о китайской шпионке отражением общей тенденции. «Проблема масштабного китайского шпионажа и американского шпионажа в Китае существовала всегда. Страны с 90-х годов были друг для друга главными противниками в шпионской войне. Но пока в отношениях преобладало сотрудничество, эта тихая война шла отдельно», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. Как пояснил эксперт, теперь отношения настолько плохие, что разведывательная активность «сейчас начинает использоваться в политической пропаганде».

«У демократов со времен Билла Клинтона репутация партии, достаточно мягкой к Китаю. Окружение Клинтона в свое время приняло много разных благ от пекинских лоббистов в Конгрессе, а в благодарность сделало Китаю много уступок. По отношению к Китаю демократы находятся в той же ловушке, что и Трамп в отношение России.

В интернете уже есть карикатуры, где Си Цзиньпин водит Байдена, как собачку на поводке.

Улучшения отношений США с Китаем не будет. Они будут развиваться в том же духе, что и российско-американские отношения», – предрекает Кашин.

Видимо, с этим фактором и связано решение Байдена назначить торговым представителем США 46-летнюю Кэтрин Тэй, главную советницу по торговле от Демпартии в бюджетном комитете Палаты представителей. Об этом ранее написало издание Politico и другие американские издания со ссылкой на источники. Тай ­– американка китайского происхождения. Она родилась в семье антикоммунистов, бежавших от наступающих войск Мао Цзедуна сперва на Тайвань, а затем в США. Хотя она выросла в Америке, однако по-китайски говорит свободно. Окончила Йельский университет, по образованию юрист и экономист.

В 2007–2011 годах Тэй работала в консульстве США в Китае, а затем – во Всемирной торговой организации, где запомнилась публичными политическими выпадами в адрес Пекина. Поводами для этого становились нарушения прав уйгуров и других национальных меньшинств КНР.

По данным ведущих деловых СМИ, Тэй – протеже конгрессвумен из Лос-Анджелеса 67-летней Джуди Мэй Чу. С 2009 года та представляет в нижней палате Конгресса Калифорнию. Чу – тоже рожденная в США китаянка по происхождению.

Забавно, что в шпионский скандал угодил и сын самого Байдена – Хантер. Американский Минюст запросил по делу Байдена-младшего информацию о связях Хантера примерно с «двумя десятками организаций», включая деловые отношения с Китаем и «другие финансовые транзакции», в том числе возможные преступления по отмыванию денег. Согласно некоторым сообщениям, в Пекине Хантер помог организовать встречу со своим отцом Джонатану Ли – главе китайского частного фонда прямых инвестиций BHR. Трамп уже призвал «Китай начать расследование в отношении Байденов».

Другие политологи уверены, что Байден станет верным продолжателем своего предшественника в отношениях с Поднебесной. «Байден продолжит торговую войну Трампа. Нарастающая антикитайская истерия в американских СМИ подтверждает это: пресса заговорила и о расследовании махинаций сына Байдена с китайским бизнесом, и о том, что китайские разведчики устраивают «медовые ловушки» (вербовку объекта спецслужбами через сексуальный контакт) для американских политиков», – считает американист Малек Дудаков.

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По мнению Дудакова, «даже если Байден захочет наладить отношения с Пекином, ему никто не позволит это сделать». «Он сторонник идеи Chimerica, популярной при раннем Обаме. Chimerica подразумевает союз Китая и Америки, который должен управлять миром. Но сейчас все так сильно поменялось, что Байден даже не будет пытаться это делать, и торговая война будет продолжаться и расширяться до настоящего геополитического противоборства Китая и США», – заключил он.

Кашин не исключает, что риторика Вашингтона в адрес Пекина теперь все же смягчится. «В отличие от Трампа, у команды Обамы – Байдена были в плане Китая явные успехи. В 2011 году Обама сумел добиться от Поднебесной уступок в вопросе о валютном манипулировании. Так что, насколько Байден будет следовать установкам Трампа, еще вопрос. Во многих случаях уходящий президент США действовал необдуманно, в отдельных случаях вводимые им санкции и тарифы наносили удар по самим же американским потребителям. Но логика в целом сохранится», – предрекает Кашин.

Но с одной разницей, добавляет китаист: теперь Белый дом займет более профессиональная администрация – следовательно, бороться с китайцами она станет более планомерно.

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