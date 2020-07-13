Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

Американский лидер Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после разрушительного урагана в 2017 году, сообщила бывшая и. о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.

В интервью The New York Times она отметила, что президент предлагал «продать» остров или «избавиться» от него.

«Знаете, идеи, исходящие от президента, были больше идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива», – уточнила Дюк.

При этом она добавила, что больше эта идея никогда в Белом доме не поднималась.

Напомним, ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям и гибели людей.

Позже в Гарвардском университете заявили, что ураган «Мария» мог унести жизни 4645 человек, а не 64, как сообщали власти США.