В США усомнились в официальном числе жертв урагана «Мария»

Обрушившийся на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года ураган «Мария» мог унести жизни 4 тыс. 645 человек, а не 64, как сообщали власти США, заявили в Гарвардском университете.

Ученые Гарвардского университета попросили 3 тыс. 299 случайно выбранных семей рассказать об известных им случаях гибели людей в результате урагана, передает РИА «Новости».

Полученные данные были экстраполированы на всю территорию острова и сопоставлены со средней годовой смертностью.

Выяснилось, что с 20 сентября по 31 декабря 2017 года смертность составила 14 случаев на 1 тыс. человек, хотя годом ранее аналогичный показатель был на 62% ниже.

Специалисты признают, что эти данные не точны, однако подчеркивают, что число погибших в десятки раз выше, чем было названо властями США.

Авторы исследования заявили, что федеральные и местные власти не обеспечили население необходимой медицинской помощью и не смогли своевременно наладить электроснабжение, потому треть смертей приходится на несвоевременно оказанную медпомощь.

Ученые отмечают также, что власти острова отказываются публиковать регулярные отчеты о смертности.

Напомним, ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям и гибели людей.