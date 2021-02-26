Байден начал ядерную сделку с Ираном с авиаудара

Взгляд
26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 23:22  |  vz.ru
Разделы

Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
Перейти в раздел…

Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...

Адмирал, у которого всё получилось

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
26 февраля 2021 года исполняется 111 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, занимавшего пост главкома ВМФ с начала 1956 года по конец 1985-го, почти тридцать лет. Подробности...

Замечательный духовный путь русского интеллигента

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
26 февраля, 77 лет назад, умер Петр Струве. Яркий человек в России, но еще более яркий – в русском зарубежье. Его биографию можно смело назвать иконографическим символом русской интеллигенции, перемолотой революцией и во многом переродившейся в ней. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

Байден бомбит Сирию

Армия против Пашиняна

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США ввели санкции против 76 саудовцев по делу Хашогджи
    Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси Полиция Латвии нашла украденную с мемориала советским воинам пушку Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии
    Посольство России призвало Киев прекратить пропагандистские атаки на Крым Памфилова призвала прекратить спекуляции на тему переноса выборов в Госдуму Стало известно о состоянии избитого музыканта группы «Машина времени» В Томске ребенку отказали в присвоении разряда по шахматам из-за возраста
    Экс-координатор по теме крушения MH17 назначен послом Нидерландов в России Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде В Москве ищут на работу специалиста по подсчету котиков Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса

    архитектурная доминанта


    Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде

    стратегическое сдерживание


    Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию

    «скромные итоги»


    Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы

    Видео

    попытка военного переворота


    За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

    щедрое предложение


    Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

    историческое достижение


    Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

    Обновленная партия


    «Справедливая Россия» обещает построить социализм после выборов

    вектор истории


    Владимир Можегов: Замечательный духовный путь русского интеллигента

    верность обязательствам


    Тимофей Бордачёв: Россия предпочитает быть зрителем в армянском театре

    наша область


    Андрей Колесник: Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

    голубое топливо


    Российскому газу не страшна зеленая энергетика

    на ваш взгляд


    Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?

    Байден начал ядерную сделку с Ираном с авиаудара

    Ближневосточная политика Байдена началась с ракетного удара по проиранским формированиям    26 февраля 2021, 22:15
    Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС
    Текст: Александр Рыбин

    Больше двух десятков человек погибли при авиаударе США на востоке Сирии. Американцы утверждают, что отбомбились по представляющей опасность для американского контингента в регионе проиранской военизированной группировке. Однако ранее Джо Байден заявлял о намерении вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Как же сочетаются слова американского президента с его действиями?

    В ночь на пятницу ВВС США нанесли несколько ударов в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор близ границы с Ираком. В результате авианалета погибло до 22 человек. Сообщается, что это были бойцы шиитской группировки «Катаиб Хезболла», которая входит в «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») – проиранские формирования иракских шиитов. Как поясняет ТАСС, отряды «Хашд аш-Шааби» сражаются на стороне правительственной армии Сирии против террористов «Исламского государства*». 

    Американские самолеты атаковали колонну шиитских ополченцев после того, как она пересекла сирийско-иракскую границу возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим, сообщила в пятницу саудовская телестанция Al Arabiya. По данным агентства Bloomberg, целями ракетной атаки американских самолетов также стали объекты, расположенные поблизости от этого погранперехода, который используется для переброски шиитских бойцов из Ирака в Сирию.

    Официальный Дамаск назвал авиаудар по своим союзникам проявлением американской агрессии. МИД России, в свою очередь, призвал Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР).

    В президентство Дональда Трампа американские ВВС неоднократно подвергали территорию Сирии ракетным и бомбовым ударам, но атака на колонну проиранских ополченцев стала первой подобной операцией с момента избрания Джо Байдена. Недавно назначенный официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что воздушная операция на сирийско-иракской границе сопровождалась дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами США по ближневосточной коалиции. А сам удар, по словам Кирби, был вызван тем, что проиранские группировки представляют угрозу для американских военных в регионе.

    При этом Байден удостоился критики со стороны конгрессменов от собственной партии. «Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы президент без одобрения Конгресса санкционировал военный удар, который не является самообороной от неминуемой угрозы. Нам нужно уйти с Ближнего Востока, а не обострять ситуацию», – заявил член палаты представителей от Калифорнии, демократ Ро Ханна, передает ТАСС

    Лондонская The Guardian назвала возможную причину американского удара: издание полагает, что это был ответ на произошедший в прошлый понедельник обстрел аэропорта в Эрбиле, столице автономного Иракского Курдистана. 15 февраля малоизвестная шиитская группировка, которая, как считается, является прикрытием для проиранских «Сил народной мобилизации», атаковала эрбильский аэропорт. В результате погиб служащий по контракту с Филиппин, девять человек, включая военнослужащих США, получили ранения.

    Как отмечает Guardian, этот обстрел был продолжением регулярных атак проиранских сил в Ираке против американских военных – акций мести за ликвидацию командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Этот офицер, напомним, погиб в январе прошлого года в Багдаде в результате ракетного удара с американского беспилотника. В Пентагоне подтвердили, что ликвидация генерала Сулеймани была произведена по личному распоряжению президента Трампа.

    Но для президента Байдена очередная акция возмездия проиранских шиитов – обстрел аэропорта в Эрбиле – стала первым серьезным испытанием, отметила Guardian. Ведь новый глава Белого дома стремится возобновить ядерную сделку между Тегераном и мировыми державами, отмененную Трампом в 2018 году.

    «Возможно, нынешний авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе,

    поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – высказал предположение гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. По его мнению, есть опасение, что Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский.

    Но в результате подобной демонстрации силы союзникам может пострадать репутация Байдена в самих США. Упомянутый выше конгрессмен-демократ Ханна подчеркнул, что действия нового президента фактически не отличаются от того, как поступал на Ближнем Востоке Трамп.

    Очень похожим образом, и в том же районе иракско-сирийской границы действует и Израиль, который рассматривает Иран как главного геополитического соперника в регионе. Так, например, 13 января израильские ВВС атаковали военные позиции и склады боеприпасов в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль. По сведениям телеканала Sky News Arabia, в результате атаки погибли не менее 57 сирийских военнослужащих и бойцов проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне САР.

    Израильский политолог, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, в свою очередь, полагает, что не следует связывать атаку на колонну проиранских шиитов «с какими-то делами между Соединенными Штатами и самим Ираном».

    «Обсуждение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном идет своим чередом, без увязок с локальными действиями американских военных против шиитских формирований в Ираке и Сирии», – сказал Кедми газете ВЗГЛЯД. Собеседник подчеркнул, что США регулярно наносит удары по ориентирующимся на Иран группировкам, которые базируются в Ираке и Сирии, так как они несут угрозу американским военным и гражданским, размещенным в этих ближневосточных странах.

    «Нынешний удар был местью за атаку аэропорта. Затем был обстрел в Багдаде, когда ракеты упали недалеко от посольства США. Теперь американцы отомстили – разбомбили объекты на востоке Сирии. Но это была разборка местного масштаба», – считает израильский эксперт.

    Кедми считает, что пока рано делать выводы: останется контингент американских военных на северо-востоке Сирии на территории самопровозглашенной курдской автономии Рожава или уйдет. Присутствие в Сирии будет зависеть от диалога между Ираном и администрацией Байдена. «Если этот диалог будет иметь положительный характер, то будет решать вопрос пребывания в Сирии не только американских, но и иранских войск», – полагает Кедми.

    Добавим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена напрямую поинтересоваться у США насчет их планов по присутствию в Сирии. В своем выступлении министр напомнил, что американские военные находятся на территории страны незаконно. Они пользуются поддержкой вооруженных формирований и администрации Рожавы, которая не уполномочена сирийским правительством решать вопросы присутствия иностранных военных.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •