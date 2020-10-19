Кто продаст Ирану оружие вопреки запрету США

«Это, несомненно, стало серьезным поражением для США». Такими громкими заявлениями в Иране комментируют действительно важное событие - фактическое окончание запрета на торговлю оружия с Ираном, который был санкционирован в свое время Совбезом ООН. Неужели теперь Россия сможет продавать Тегерану свои истребители и комплексы ПВО? Похоже, не все так просто.

18 октября официально завершились санкции Совбеза ООН, ограничивающие доступ Исламской Республики на международный оружейный рынок. Теперь иранские власти могут свободно покупать оружие из любых источников, а также продавать оружие любым странам, которым посчитают нужным. По крайней мере, так заявляют в самом Иране.

Иранская победа?

Иранцы довольны и обещают быть ответственными игроками. В МИД Исламской республики уже заявили, что «неконвенциональным видам вооружений, оружию массового поражения и массовым закупкам конвенциональных видов оружия нет места» в оборонной доктрине страны. Кроме того, иранские власти уверяют, что производят до 90% нужной им техники внутри страны, так что будут скорее экспортерами, нежели импортерами оружия.

Ну и, естественно, уже позиционируют эту отмену эмбарго как дипломатическую победу над Штатами. «В течение последних четырех лет Америка делала все возможное для того, чтобы, чтобы не допустить отмены эмбарго. И теперь оно отменяется благодаря стойкости нашего народа... а также нашим дипломатам», - заявил президент Ирана Хасан Роухани. «Это, несомненно, стало серьезным поражением для США. Провал для заносчивого, но немощного и изолированного американского правительства», – цитирует ТАСС заявление председателя иранского парламента (Меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа.

На первый взгляд, с этим не поспоришь. Вашингтону так и не удалось протащить продление эмбарго через Совбез ООН. В середине августа он представил соответствующий проект резолюции, и за этот проект кроме самих американцев проголосовала лишь Доминиканская республика. Россия и Китай были против, а остальные 11 стран-членов Совбеза скромно воздержались.

В сентябре США попытались воспользоваться правом участника Ядерной Сделки и возобновить санкции ООН против Ирана (такая процедура в сделке была прописана), однако остальные страны заявили, что у США нет такого права, поскольку при Трампе Америка из сделки вышла. «Иран еще раз показал, что США не такая уж и сверхдержава, как они сами себя считают», - говорит представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. А посол России при ООН Дмитрий Полянский предложил Майку Помпео сменить словам «санкции» и «наказание» на «диалог» и «вовлечение», что, по словам российского дипломата, «сделает Америку снова уважаемой» (легкий такой троллинг на лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой»).

Однако считать Америку проигравшей не стоит, ведь она пошла другим путем – не многосторонним, а санкционным.

Не сумев протащить международный запрет на оружейную торговлю с Ираном, Штаты ввели односторонний (что в условиях экстерриториальности международных санкций зачастую сродни международному). «Каждая страна, заинтересованная в мире и стабильности на Ближнем Востоке и поддерживающая борьбу с терроризмом, должна воздержаться от любых оружейных сделок с Ираном», - говорится в заявлении Госдепа.

Кроме того, уверяют американские дипломаты, любая страна, которая будет продавать оружие Ирану, способствует обнищанию простых иранцев – ведь, по мнению Вашингтона, злобный иранский режим будет брать деньги на эти закупки из социальных статей бюджета. Поэтому «Соединённые Штаты используют свои внутренние возможности для того, чтобы ввести санкции против любого физлица или юрлица, вносящего существенный вклад в поставку, продажу или передачу обычных вооружений в Иран или из Ирана, а также против тех тех, кто обеспечивает техническую обучение, финансовую поддержку или оказание иных услуг и помощи, связанных с этим оружием».

Да, иранцы уже заявляют, что провели предварительные переговоры с рядом потенциальных поставщиков и покупателей. Но вопрос в том, кто из них будет готов сотрудничать с Ираном? Кто из потенциальных «поставщиков и покупателей» посчитает, что Тегеран стоит мессы?

Причем речь не о покупателях оружия. На сегодняшний день у Тегерана практически нет собственных систем вооружений, которые были настолько хороши, что выдерживали бы конкуренцию с российскими, турецкими, китайскими и европейскими аналогами – ни с точки зрения цены, ни с точки зрения боевых возможностей. Так, иранские дроны, которыми так гордится Тегеран, пока серьезно уступают турецким – не говоря уже об израильских.

Свободная касса

Кто встанет в очередь на продажу оружия Ирану?

Евросоюз отпадает сразу – и не только потому, что Европа не рискнет пойти поперек американцев. У ЕС есть собственное эмбарго на оружейную торговлю с Ираном, и оно продлится до 2023 года. Отменять его ЕС не намерен, ведь оно не связано формально с ядерной сделкой. В то же время, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз выступает против введения или сохранения эмбарго в связи с ядерной сделкой. Можно было бы сказать, что это позиция странная – но после линии Европы в деле Навального любая позиция Брюсселя будет образцом логики.

Тогда, возможно, Россия? Посол Ирана в Москве Казем Джалили намекает на то, что иранцы хотели бы пополнить свой арсенал российским оружием. Да и в Москве говорят о том, что американских санкций не боятся, что готовы углублять оборонное сотрудничество с Ираном. Но лишь в том случае, если будет взаимный интерес.

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Теоретически он есть – иранцам, несмотря на их распиаренный ВПК, срочно нужны массовые закупки вооружений. «Прежде всего новые самолеты – с авиацией в Иране беда. Система противовоздушной обороны тоже не очень – иранцы не могут даже закрыть небо от израильских беспилотников, которые залетают на территорию Исламской Республики из Азербайджана. Нужны также артиллерийские системы – сейчас на вооружении в основном старые советские образцы, купленные на Украине. Из оборонительных систем неплохо обстоит дело лишь с защитой от морских атак. Иранцы в 90-х купили специалистов, которые наладили местное производство на основе советско-российских наработок», - рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности один из ведущих российских иранистов.

Однако проблема в том, что у Ирана не так много свободных денег для покупки этого оружия. Так что речь пойдет о продаже в кредит – и вопрос в том, посчитает ли Россия подобную торговлю выгодной для себя?

Есть и другой потенциальный партнер – Индия. Она уже работала с Ираном, однако сейчас для углубления сотрудничества нужны не только финансовые, но и политические условия.

«По факту иранско-индийское оборонное сотрудничество в той или иной степени не прекращалось и в период эмбарго – благо эмбарго это было весьма дырявым. Если же говорить о значимых перспективах, то они возможны лишь в случае подходящего расклада отношений в четырехугольнике Индия-Китай-Пакистан-США, - поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, индолог Алексей Куприянов. - Иран для Индии стратегически важен, так как он граничит с Пакистаном, и перед лицом скоординированных индийско-иранских действий Пакистан вынужден вести себя осторожно. Поэтому Индия отношений с Ираном никогда рвать не будет.

Открытая же торговля вооружениями (причем не только торговля, но и различные программы модернизации, потенциально с российским участием) возможна либо при одобрении США, либо при охлаждении отношений с США, если Индия решит продемонстрировать свою независимость, как в случае с контрактом о поставках С-400. При этом маневрировать на американском направлении Индия может только при условии нормальных отношений с Китаем; напряженность в двусторонних отношениях серьезно сужает окно возможностей».

Что же касается потенциальных закупок оружия из Китая, то (учитывая демонстративную неготовность Пекина идти поперек Вашингтона и подставлять свои компании под американские санкции), вряд ли эти закупки будут значительными.

В итоге получилась весьма интересная ситуация, когда в американо-иранской битве за снятие санкций выиграли оба игрока. Иран задекларировал дипломатическую победу и формально снял ограничения на закупки оружия, на которые у него в любом случае нет денег. Соединенные Штаты же продемонстрировали свое «фи» Ирану и в то же время не позволили Исламской республике заняться перевооружением.