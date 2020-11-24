На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выходные тайно посетил Королевство Саудовская Аравия (КСА), где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и находившимся в тот момент в арабской стране с официальным визитом госсекретарем США Майклом Помпео. Такую сенсационную новость выпустило в понедельник в эфир государственное израильское радио «Кан».

Поездка держалась в секрете, однако если информация о ней подтвердится, то она, пишет The Guardian, станет «чрезвычайно редкой встречей на высоком уровне между давними противниками». Издание The Jerusalem Post сообщает, что тайная встреча состоялась в Неоме – новом городе на берегу Красного моря, призванном продемонстрировать технологический прогресс саудовского королевства.

Правда, глава МИДа Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг было новости про тайный визит. «Я видел сообщения в прессе о встрече Его Высочества наследного принца с израильскими официальными лицами в ходе недавнего визита госсекретаря Помпео, – написал в Twitter министр. – Не было такой встречи. Единственные представители были от королевства и США».

Однако заявление Аль Сауда не объясняет, зачем в Неом прилетал частный лайнер из Израиля – как раз в тот момент, когда там гостили наследный принц и госсекретарь США. По данным сервиса FlightRadar24.com, самолет Gulfstream IV вылетел из аэропорта Бен Гурион в воскресенье вечером и поначалу держал курс над восточной частью Синайского полуострова, после чего свернул к Аравии. Как пишет Би-би-си, он приземлился в Неоме примерно в 18:30 и оставался там до 21:50. Израильские СМИ добавляют, что самолет принадлежит бизнесмену Уди Анджелю и что Нетаньяху ранее уже летал на нем в другие страны.

Экс-дипломат, бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер тоже не верит саудовскому МИДу. «Визит был. Это был специальный самолет, зарегистрированный в Сан-Ремо, его траектория и посадки везде записаны – их легко подтвердить хотя бы по американским зарегистрированным документам. И сам Нетаньяху, когда его прямо спросили о поездке в Кнессете, не стал отрицать», – пояснил он.

«Насколько известно, нашего премьера сопровождал шеф «Моссада» Йоси Коэн. А Коэн, думаю, и так бывает в Саудовской Аравии достаточно часто.

Опровержение МИДа вызвано как раз тем, что стороны договорились не выносить факт визита на публику. В Эр-Рияде ведут себя осторожно, тем более линия наследного принца относительно сближения с Израилем не вполне совпадает с линией его отца и семьи», – добавил Векслер.

Ясно, что в Неоме говорили о совместном противодействии иранской ядерной программе, уверен собеседник. «Главной причиной встречи стала консолидация позиций Израиля, Саудовской Аравии и нынешней администрации США против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном, – считает Векслер. – Кроме того, встреча Нетаньяху с бен Салманом на шаг приблизила страны к установлению официальных дипломатических отношений еще до завершения срока правления Дональда Трампа».

Как напоминает ТАСС, информация о возможных контактах Израиля и КСА привлекает особое внимание в свете попыток Трампа привлечь Эр-Рияд к так называемым Авраамовым соглашениям, в рамках которых в сентябре Израиль повел активную политику примирения с арабскими странами. Так, в сентябре он впервые в истории установил дипломатические связи с Эмиратами и Бахрейном. В октябре – объявил о нормализации с Суданом. Соглашения окрестили «Авраамовыми» в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина предсказуемо выступает категорически против этих договоренностей.

Но, как известно, сближению Израиля с арабскими странами помогает усиление их давнего общего противника – режима иранских аятолл. «Благодаря нашей решительной позиции, направленной против создания Ираном ядерного оружия, а также нашей оппозиции ядерному соглашению с Ираном, многие арабские страны коренным образом изменили свое отношение к Израилю», – не без гордости говорил в минувшие выходные Нетаньяху. Не упоминая имени Байдена, он выступил решительно против восстановления «ядерной сделки» с Тегераном.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, бывший посол Израиля в Москве и бывший шеф спецслужбы «Натив» Цви Маген считает правдоподобными сообщения о тайном визите Нетаньяху, однако призывает не связывать его с предполагаемой сменой власти в Вашингтоне, «а тем более с подготовкой каких бы то ни было боевых операций» против Тегерана. «Вряд ли Трамп готовит новый удар по Ирану в оставшееся у него время. Конечно, все может быть, но мне это представляется маловероятным», – сказал газете ВЗГЛЯД Цви Маген.

По его мнению, тайный визит означает лишь продолжение политики Израиля по расширению круга участников «Авраамовых соглашений», которую активно поддерживает Трамп. «Это не акция в пику Байдену. Речь идет о расширении блока дружественных Израилю стран Ближнего Востока. Но возникающий проамериканский блок становится по определению антииранским. Разумеется, если Байден намерен резко изменить курс США в регионе, ему теперь будет сложнее это сделать», – признал экс-дипломат.

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Маген не исключает, что власти сами допустили утечку информации про визит Нетаньяху, а если это так, то недалек и день, когда Тель-Авив и Эр-Рияд официально установят дипотношения.

На минувшей неделе глава саудовского МИДа Аль Сауд предупредил, что королевство готово наладить отношения с Израилем в полном объеме только после заключения палестино-израильского мирного договора. Но Маген уверен, что палестинский вопрос уже не играет роль главного препятствия. «Если до этого Аравия и все суннитские государства однозначно занимали пропалестинскую и антиизраильскую позицию, то теперь созданы новые условия, которые вынудят палестинцев согласиться с мирным процессом и идти на переговоры с Израилем», – добавил Маген.

Арабист, профессор РГГУ Григорий Косач не исключает, что Джо Байден попытается воскресить ядерную сделку с Ираном, похороненную Трампом. «Но нет уверенности, что Байден восстановит ядерную сделку в полном объеме. Ведь этому будут активно сопротивляться аравийские монархии. В саудовской прессе в эти дни звучит четко выраженная надежда на то, что победившие в США демократы сохранят в регионе Персидского залива линию Трампа», – говорит арабист.

«В Израиле в правящих кругах тоже говорят, что развитие отношений с США может быть при Байдене повернуто вспять. Но и это маловероятно. Возвращения демократов к линии Обамы, который ссорился с Тель-Авивом, все равно не произойдет, – уверен Косач. – Ведь у США и Израиля есть куда более серьезные приоритеты – в частности, привлекать всё новые арабские страны к подписанию «Авраамовых соглашений».

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