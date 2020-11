Стало известно о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию В Израиле объяснили тайный визит Нетаньяху в Саудовскую Аравию 23 ноября 2020, 14:50

«Главной причиной встречи стала консолидация позиций стран Израиля, Саудовской Аравии и США против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя сообщения о тайной встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. «Встреча Нетаньяху с бин Салманом на шаг приблизила страны к установлению официальных дипломатических отношений еще до завершения каденции Дональда Трампа в январе 2021 года», – считает экс-консул посольства Израиля в Москве Алекс Векслер. Векслер предположил, что «прошедшая встреча была не первой». «У Израиля с Саудовский Аравией вообще неплохие двусторонние отношения во всем, что касается сотрудничества спецслужб в противоборстве с Ираном, поскольку Аравия видит в Иране страшного врага», – подчеркнул собеседник. Эксперт отметил, что встреча Нетаньяху с бин Салманом на самом деле «была трехсторонней». «На ней присутствовал и госсекретарь США Майк Помпео, и руководители американских спецслужб. Кроме того, израильского премьера сопровождал руководитель Моссада, который, думаю, бывает в Саудовской Аравии достаточно часто», – рассказал Векслер. В качестве главной причины встречи Векслер назвал «сопротивление Израиля, Аравии и еще ряда стран Ближнего Востока против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном». «В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном. Сейчас же Байден, в случае прихода в Белый дом, намерен сделку восстановить, хотя против нее выступают Израиль, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и многие другие страны, с которыми мы устанавливаем дипломатические отношения в последние месяцы. Само присутствие министра иностранных дел США на той встрече означает, что мы пытаемся согласовать все позиции против восстановления сделки с Ираном», – заключил Векслер. Ранее израильское радио Галей Цахал сообщило о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Моссада Йоси Коэн тайно посетили Саудовскую Аравию, где встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Поездка держалась в секрете, однако если информация о ней подтвердится, то, как пишет The Guardian, она станет «чрезвычайно редкой встречей на высоком уровне между давними противниками». Встречи между Нетаньяху и высокопоставленными представителями Саудовской Аравии обсуждались несколько раз в прошлом, почти 10 лет назад. Бывший чиновник, близкий к премьер-министру, сказал, что в начале прошлого десятилетия Нетаньяху предпринимал попытки встретиться с высшими должностными лицами Саудовской Аравии на американском корабле в Красном море, но они не увенчались успехом. Издание The Jerusalem Post сообщает, что госсекретарь США Майк Помпео также встретился с Нетаньяху и наследным принцем в Неоме, новом городе на севере Саудовской Аравии на берегу Красного моря, призванном продемонстрировать технологический прогресс королевства. Помпео призвал Саудовскую Аравию и другие арабские государства последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в установлении дипломатических отношений с Израилем. Пока что Саудовская Аравия разрешила Израилю летать только над своим воздушным пространством. Однако в воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что нормализация отношений с Израилем наступит только после «постоянного и всеобъемлющего мирного соглашения между палестинцами и израильтянами, включая создание Палестинского государства в границах 1967 года». Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ при посредничестве Дональда Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений. В сентябре Израиль и Бахрейн также достигли соглашения об установлении дипотношений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД