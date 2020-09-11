Бахрейн подписал мирное соглашение с Израилем

Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипломатических отношений, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении», – заявил Трамп в своем Twitter.

Он напомнил, что это уже вторая за последние несколько дней арабская страна, которая заключила мир с Израилем.

Трамп в подтверждение своих слов опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две последние стороны подтверждают готовность наладить отношения.

Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.