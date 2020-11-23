Стало известно о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 22 ноября, тайно посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщило израильское радио Галей Цахал.

«Премьер-министр Нетаньяху и глава Моссада Йоси Коэн вчера встретились в Саудовской Аравии с саудовским наследным принцем», – говорится в сообщении радиостанции, передает РИА «Новости».

Между тем, канцелярия премьер-министра отказалась комментировать эту информацию.

В сентябре востоковед Евгений Сатановский, комментируя подписанное соглашение о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, заявил газете ВЗГЛЯД, что «в будущем, скорее всего, последует и договор Израиля с Саудовской Аравией».

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ при посредничестве Дональда Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений. В сентябре Израиль и Бахрейн также достигли соглашения об установлении дипотношений.