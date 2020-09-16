Сатановский дал прогноз о мирном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией

«В будущем, скорее всего, последует и договор Израиля с Саудовской Аравией», — заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя подписанное соглашение о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

«Договор будет работать, как работают подписанные Израилем договоры с Египтом и Иорданией. Израиль необходим монархиям залива. В том числе для того, чтобы создавать противовес Ирану и «Братьям-мусульманам», которые считаются одной из главных угроз правящим режимам в арабском мире», - убежден политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Как сообщил ТАСС, согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Затем последуют также соглашения с другими странами, в том числе Оманом, Суданом, Чадом, в будущем, скорее всего, и с Саудовской Аравией, предположил Сатановский.

«У Израиля с Саудовской Аравией тесные отношения, хоть там и население распропагандировано за десятки лет, поэтому договор между странами вполне может быть», - добавил собеседник.

«Многие страны поддерживают отношения с Израилем в сфере торговли, безопасности, а также в военной сфере. Им не на кого опираться в случае внешней угрозы, кроме Израиля», - пояснил Сатановский.

Если даже Египет – самая сильная из стран арабского мира, прибегает к помощи Израиля в операциях против исламистов на Синайском полуострове, «то что уж говорить о других государствах говорить», заключил эксперт.

Напомним, что в середине августа Израиль и ОАЭ при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений. Сделка, которую в Белом доме назвали исторической, получила название «Авраамовых соглашений» – как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком последователей религий единобожия – иудаизма, христианства и ислама.

В конце августа госсекретарь Майкл Помпео совершил визит в Израиль и несколько арабских государств – Судан, ОАЭ, Оман и Бахрейн. В минувшую пятницу Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипотношений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД