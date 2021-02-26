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Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии
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Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить».
«Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр.
Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США
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Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предложил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.
«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.
Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали.
ФБР пообещало 250 тыс. долларов за поимку россиянина Килимника
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
Эксперт объяснил объявление ФБР о крупной награде за поимку «офицера ГРУ»
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«Это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение Федерального бюро расследований США о награде в 250 тыс. долларов за поимку россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
«Константина Килимника обвиняли как одного из фигурантов дела Russiagate, который якобы вмешивался в американские выборы и политику. В свое время он работал вместе с Полом Манафортом на Украине, который также проходил по делу Russiagate во время расследования Роберта Мюллера. Напомню, в 2010 году Манафорт активно помогал украинской «Партии Регионов» как приглашенный политтехнолог и получил за свою работу 1,5 млн долларов. Эти деньги он вывез и скрыл от американского правительства, за что в итоге в 2018 году сел в тюрьму, ведь в реальности никаких доказательств его связей с Россией не было», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
Килимник и Манафорт находились в дружеских отношениях, и именно это стало причиной обвинений со стороны Мюллера в том, что российская власть и спецслужбы влияют на американские выборы 2016 года. «Манафорт стал начальником предвыборного штаба Трампа, и именно это, по мнению Мюллера, позволило коварным русским внедрится на самые верхи и манипулировать выборами, завербовав Манафорта через его друга Килимника. Разумеется, никаких конкретных доказательств этому нет, но такая теория стала единственной, которая обосновывала связь Дональда Трампа с Россией», – объяснил собеседник.
По мнению Дудакова, обвинения в адрес Константина Килимника – чистая формальность, ведь он вряд ли когда-нибудь окажется на территории США. «Тот факт, что сейчас за его поимку объявили награду в 250 тыс. долларов – это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – считает эксперт.
«В истории США это чуть ли не первый случай, когда за такого человека, якобы сотрудника ГРУ, обещают вознаграждение. До этого такие меры в адрес россиян принимались только по отношению к террористам российского происхождения, например, из регионов Северного Кавказа», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
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Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии
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«Это попытка успокоить Израиль и страны Персидского залива, которые боятся проиранской позиции США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя нанесенный американцами авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии.
«Возможно, этот авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе, поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, «есть опасение, что Джо Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский».
Как убежден эксперт, этот удар можно расценивать как подтверждение лидером США того, что «мы не намерены терпеть иранскую активность в Сирии и будем продолжать линию наших предшественников, хотя мы серьезно расходимся в нашем видении ситуации с Дональдом Трампом».
«Это попытка сбалансировать протягивание оливковой ветви иранскому руководству с готовностью все же жестко реагировать на те действия Ирана вне границ этой страны, которые вызывают озабоченность США», – резюмировал собеседник.
Ранее США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США погибли не менее 17 человек.
При этом Москва осудила удар Вашингтона по Сирии, поскольку действия США являются недопустимым нарушением норм международного права. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском МИД.
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
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Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение
Мосгорсуд взыскал с посольства США в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 млн рублей за незаконное увольнение, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
В материалах дела говорится, что Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Женщина ушла в декрет, а вскоре после возвращения была уволена с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».
Сотрудница заявила, что по закону она не могла быть уволена с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.
Мосгорсуд подтвердил, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не был установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что женщина уволилась по собственному желанию.
Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Ранее Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве.
Россия осудила удар США по Сирии
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Москва осуждает удар Вашингтона по Сирии, действия США являются недопустимым нарушением норм международного права, сообщил источник в российском МИД.
«Удар был нанесен по территории суверенного государства – члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США несколько человек погибли.
Стало известно о погибших после авиаудара США по объектам в Сирии
Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщают СМИ.
Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на источник в американской администрации, что, предположительно, удар привел к гибели «горстки людей», передает РИА «Новости».
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская сторона нанесла удар в САР, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, а потому в Пентагоне уверены в его точности: «Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели».
«Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим)», – добавил он.
При этом Остин отметил, что не может сказать большего, ограничившись тем, что американские военные «точно знают, куда ударили».
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источник из числа официальных лиц, что удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак, передает ТАСС.
При этом военные США полагали, что там находятся несколько человек.
По словам источников газеты The New York Times, американская сторона исходит из того, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальные подтверждения этого не приводятся.
Сообщается также, что американские военные задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по территории САР.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.
22 февраля « зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу. Всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья – за ее пределами. Пострадавших не было.
Также на минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.
США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии
США нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим», – цитирует РИА «Новости» Кирби.
По его словам, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок.
Представитель Пентагона заявил, что этот «соразмерный военный ответ» был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Также он добавил, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.
«Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке», – заключил Кирби.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что новый президент США Джо Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
Посольство в Вашингтоне посоветовало США не запугивать мир «российской угрозой»
Российское посольство в Вашингтоне посоветовало американскому генералу Тоду Уолтерсу внимательно ознакомиться с инициативами Москвы по снижению напряженности, а не запугивать других «угрозой» со стороны России.
«Похоже, что Россия заставляет генерала Уолтерса находиться в напряжении. Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряженности по линии Россия – НАТО», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.
Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс выступил в среду на форуме ассоциации ВВС с утверждением, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, якобы остается угрозой существования для Вашингтона и его европейских союзников.
Ранее США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией», назвали ВМФ России реальной угрозой для НАТО и не исключили начала ядерной войны с Россией.
США проконсультировались с коалицией перед ударами по проиранским группам в САР
США выверено наносили удары по объектам проиранских сил Сирии, стремясь к деэскалации ситуации в регионе, «военный ответ» был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с коалицией, заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.
Кирби сообщил, что «это соразмерный военный ответ был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции», передает ТАСС.
«В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на Севере Сирии и Ираке», – добавил он.
Ранее стало известно, что США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.
22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала «Аль-Арабия», всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Пострадавших нет.
На минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.
До этого глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек
Число скончавшихся из-за коронавируса во всем мире превысило 2,5 миллиона, больше всего умерших зафиксировано в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей и СМИ.
По состоянию на 19.47 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона, приводит РИА «Новости» данные университета. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировали в США – свыше 506 тысяч.
Ранее сообщалось, что в России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Жертвами удара США по Сирии стали не менее 17 человек
Ракетные удары ВВС США по нескольким районам вблизи сирийско-иракской границы привели к гибели не менее 17 бойцов проиранских шиитских формирований, которые воюют на стороне правительственной армии в Сирии, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас».
При атаке США задействовали истребитель F-15. По данным Bloomberg, воздушной атаке подверглись здания возле перевалочного пункта через границу, который используется при переброске шиитских бойцов из Ирака в Сирию.
Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются, передает ТАСС.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Россия осудила удар США по Сирии.
В Кремле прокомментировали удар США по Сирии
В Кремле внимательно следят за ситуацией авиаударом США по Сирии, находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», – завил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом ударе по Сирии.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.
МИД призвал США уважать суверенитет Сирии
Москва осуждает авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии, призывает США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.
США заранее предупредили Израиль об атаке на Сирию
Администрация президента США заранее уведомила власти Израиля об авиаударах по зданиям, которые использовались проиранскими группировками в Сирии на границе с Ираком, сообщили официальные лица Израиля.
Вашингтон уведомил Тель-Авив о планируемой атаке в четверг утром в ходе разговора между должностными лицами Пентагона и министерством обороны Израиля, пишет Axios.
Израильские чиновники подчеркнули, что это стандартная процедура, которая проводится каждый раз, когда военная операция США может затронуть Израиль и наоборот.
Напомним, США по распоряжению Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.
Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.