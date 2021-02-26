Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии

Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить».

«Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр.

Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.

Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.